'Duminică, 22 martie, în jurul 20:50, în urma detectării unor drone aeriene în apropiere de frontiera României cu Ucraina, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită, au fost ridicate din Baza 57 Aeriană 'Mihail Kogălniceanu'. (...) Contactul radar a fost pierdut când ținta evolua la est de localitatea Sulina', informează Ministerul Apărării Naționale.

Conform sursei citate, nu s-au raportat elemente de vehicul aerian căzute pe teritoriul național, iar alerta aeriană a încetat la ora 22:00.