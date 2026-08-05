Bărbatul locuia în comuna Varfu Câmpului din Botoșani și nu mai fusese văzut din luna aprilie. Familia i-a anunțat dispariția în iunie. Inițial, rudele credeau că omul a plecat la muncă în Belgia, dar nu le mai răspundea la telefon.

Polițiștii și procurorii au cercetat luni gospodăria și, pe baza unor indicii, au săpat în curte și au descoperit trupul neînsuflețit, îngropat lângă un canal de apă.

Barbatul locuia de aproximativ un an împreună cu o femeie de 50 de ani. Cei doi aveau o relație de aproape 4 ani, spun autoritățile.

Femeia este acum plecată în străinătate și, deocamdată, nu are calitatea de suspect, spun anchetatorii. Când a fost audiată, la momentul dispariției bărbatului, le-a spus anchetatorilor că partenerul ei este plecat în străinătate, la muncă.

După necropsie, medicii legisti au spus că omul a murit înjunghiat: lovitura în inimă i-a fost fatală.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani au deschis un dosar pentru omor și încearcă să afle exact ce s-a întâmplat.