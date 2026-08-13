La finalul verii, muzicile lumii se întâlnesc pe malul Lacului Tei. Balkanik Festival – Home of World Music #13, fueled by OSCAR Downstream, își anunță programul complet: trei zile și trei nopți de concerte, DJ seturi, jam sessions și petreceri care continuă după stingerea luminilor de pe scena mare, alături de artă contemporană, gastronomie internațională, târg meșteșugăresc, activități pe lac, talks, ateliere și mult huzur.

Între 28 și 30 august, noua casă a festivalului, Parcul Tei, devine un mic teritoriu fără granițe în mijlocul Bucureștiului. Muzica va veni anul acesta din Armenia, Franța, Republica Moldova, România, Turcia, Polonia, Serbia și din spațiul cultural arab, într-o ediție construită în jurul felului în care patrimoniul circulă, se transformă și își găsește noi forme în prezent.

Pe scena principală, Lake Stage, vor urca Ladaniva, Zdob și Zdub, Taraf de Caliu, Baba Zula, Bubliczki, Shiran & Bakal, Cümbüş Cemaat, Kristijan Azirović Orkestar și proiectul creat special pentru această ediție, Romica Puceanu Reimagined, ce reunește nume sonore ale world music-ului românesc.

Vineri, 28 august: Ladaniva deschide primul weekend Balkanik pe malul Lacului Tei

Prima seară începe înainte ca muzica să ajungă pe scenă. La 18:00, Kristijan Azirović Orkestar pornește într-un alai din Obor către Parcul Tei, iar de la 18:30 fanfara din Serbia deschide programul Lake Stage cu alamă, virtuozitate și energia aceea balcanică molipsitoare.

La 20:30, Shiran & Bakal aduc o întâlnire între memoria muzicală arabă și producția contemporană. Cu rădăcini yemenite și irakiene, proiectul construiește din cântece arabe, ritm, bass și electronică un sunet care privește tradiția ca pe o materie vie, aflată în continuă transformare.

De la 21:30, prima seară îi aparține uneia dintre cele mai iubite trupe ale momentului în România: Ladaniva. Duo-ul franco-armean format în jurul lui Jacqueline Baghdasaryan și Louis Thomas traversează cu o naturalețe molipsitoare folclorul armean, sonoritățile balcanice, jazzul, reggae-ul și pop-ul contemporan. După ce propria lor versiune a piesei „Șaraiman”, din repertoriul Romicăi Puceanu, a cucerit publicul român, Ladaniva vine la Balkanik pentru unul dintre concertele centrale ale ediției.

Sâmbătă, 29 august: Romica Puceanu Reimagined, Baba Zula și Taraf de Caliu

Sâmbătă, de la 17:30, scena Balkanik găzduiește premiera Romica Puceanu Reimagined, proiect original creat pentru ediția #13.

La 30 de ani de la dispariția Romicăi Puceanu și în pragul centenarului nașterii sale, Balkanik propune o întoarcere la repertoriul uneia dintre marile voci ale muzicii lăutărești urbane românești. Proiectul îi aduce pentru prima dată împreună pe aceeași scenă pe Corina Sîrghi, Mădălina Pavăl, Paulina, Raluca Radu și Ioana Tătărușanu, alături de Valeriu Borcoș – electronică, Lucaz Molinaz – percuție și Nelu Răducanu – țambal, într-o formulă completată de instrumentiști ai scenei lăutărești contemporane.

Cântecele Romicăi Puceanu vor fi desfăcute și reconstruite prin vocile și limbajele muzicale ale unei noi generații. Unele vor rămâne aproape de rădăcina lăutărească, altele vor întâlni electronica, percuția și sonorități contemporane, iar piesele-emblemă vor aduce mai multe voci împreună. Romica Puceanu Reimagined este gândit ca începutul unui proiect cu viață dincolo de această ediție a festivalului, care să poată circula ulterior pe scene din România și din străinătate.

La 19:30, Istanbulul ajunge la București prin Baba Zula, una dintre formațiile-cult ale scenei alternative turcești. Înființată în 1996, trupa își numește propriul teritoriu sonor „Psychedelic Istanbul Rock ’n Roll”: saz electric, percuție, dub, electronică și improvizație într-un spectacol în care muzica se întâlnește adesea cu dansul, costumul, poezia și teatrul.

De la 21:30, Taraf de Caliu închide programul Lake Stage. Muzicienii din Clejani, legați de istoria celebrului Taraf de Haïdouks, duc mai departe una dintre cele mai puternice tradiții ale muzicii lăutărești din sudul României. În centrul tarafului rămâne vioara lui Caliu și o muzică transmisă între generații care, după decenii de scene internaționale, continuă să funcționeze cel mai bine în forma ei esențială: cântată live, în fața oamenilor.

Duminică, 30 august: Din Cașubia și Istanbul până în Republica Moldova

Ultima zi începe pe Lake Stage la 17:30, cu Bubliczki, șapte muzicieni polonezi care își descriu muzica drept „turbo folk”. Pornind de la cultura și limba cașubiană, formația trece prin armonii klezmer, sufluri balcanice și folk într-un concert construit, fără prea multe ocolișuri, pentru dans.

La 19:30, Cümbüş Cemaat aduce la București spiritul întâlnirilor muzicale din Istanbul: cântece și ritmuri care circulă între Anatolia, Balcani și Orientul Apropiat, improvizație și o muzică în care granița dintre scenă și public devine repede neimportantă.

Finalul ediției #13 îi găsește pe scenă, de la 21:30, pe Zdob și Zdub. Formația din Republica Moldova și-a construit în peste trei decenii propriul aliaj de rock, punk, ska și folclor est-european și a reprezentat Republica Moldova de trei ori la Eurovision. La Balkanik, Zdob și Zdub închid cele trei zile exact cum trebuie să se termine vara: tare și în dans.

Scena Poieniță: DJ seturi printre copaci

Balkanik se aude anul acesta și dintr-o a doua scenă, ascunsă la umbră în Parcul Tei.

Vineri, de la 16:00, Andrei Constantinescu deschide Scena Poieniță cu un DJ set.

Sâmbătă, muzica începe de la 14:00 cu Andrei Răutz & Cheia Do, iar de la 16:00 continuă cu Lula Baluba.

Duminică, de la 14:00, Raj & Pietroșel preiau poienița pentru ultima după-amiază de festival.

Jam sessions

Pentru că unele dintre cele mai bune întâlniri muzicale se întâmplă tocmai atunci când e loc de improvizație, Balkanik deschide anul acesta și spațiu pentru momente inedite.

Sâmbătă, de la 16:00, Txana Iba & guests intră într-un jam session deschis întâlnirilor dintre muzicieni și limbaje muzicale.

Duminică, de la 16:00, urmează un Jam Session Lăutăresc, în care muzica se construiește pe loc, din schimburi între instrumentiști, teme cunoscute și improvizație.

Balkanik After Dark: Festivalul continuă după ultimul concert

Când se termină concertele din Parcul Tei, Balkanik continuă. Balkanik After Dark mută festivalul în două spații diferite pentru două nopți cu personalități distincte.

Vineri, 28 august – Kundalini Pool Bar (Parcul Studențesc Tei, Strada Oltețului nr 30)

De la 23:30, Kottarashky & Sando aduc live în noapte colaje sonore balcanice și acordeon live ale proiectului bulgar. De la 01:00, petrecerea continuă cu Daniel Mitulescu & Radio Barbă – DJ set.

Sâmbătă, 29 august – Forge Bucharest

De la 23:30, pe terasă, Ligia Keșișian feat. Lucaz Molinaz, alături de vioară și acordeon, continuă noaptea într-un DJ set world music cu intervenții live. În interior, Valerius (K.not.K) preia pupitrul pentru un set dansant, în paralel.

Abonamentele sunt disponibile pe LiveTickets și IaBilet.

Presale: 180 lei + taxe (în număr limitat) Acces general: 250 lei + taxe – la intrare, în limita capacității Bilete pe zile: 130 lei + taxe

Promoție limitată: 3+1 gratis pentru abonamente.

Acces Balkanik After Dark:

● posesorii de abonament Balkanik Festival au acces gratuit la ambele afterparty-uri;

● posesorii unui bilet de o zi plătesc 50 lei vineri și 40 lei sâmbătă;

● pentru cei care vin exclusiv la afterparty, accesul costă 80 lei vineri și 70 lei sâmbătă.

Accesul se face în limita capacității fiecărui spațiu.

Trei zile în universul Balkanik

Dincolo de scene, ediția #13 se desfășoară pe aproximativ 16.000 mp de spațiu verde, în noua casă a festivalului de pe malul Lacului Tei.

Publicul va găsi aici târg meșteșugăresc, gastronomie internațională, artă contemporană, activități pe lac, video mapping, talks, ateliere, zone de relaxare și DJ seturi, într-un festival care poate fi trăit de la primele ore ale după-amiezii până târziu în noapte.

Balkanik Festival – Home of World Music #13 are loc între 28 și 30 august 2026, în Parcul Tei din București.

The Sounds of Heritage. The Rhythm of Now.

Copiii cu vârsta de până la 9 ani inclusiv au intrare liberă, însoțiți de adulți. Copiii cu vârste între 10 și 15 ani beneficiază de reducere de 50% la abonamente și bilete.

Fondat în 2011 de Asociația Culturală Metropolis, Balkanik Festival a devenit primul mare festival din România care a construit o scenă durabilă pentru world music și patrimoniu viu contemporan. În fiecare an, festivalul reunește artiști și participanți din peste 20 de țări și transformă Bucureștiul într-un spațiu al diversității culturale și al bucuriei colective.

Balkanik Festival – Home of World Music #13 este organizat de Asociația Culturală Metropolis, fueled by OSCAR Downstream, proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, în parteneriat cu Primăria Sectorului 2, cu sprijinul Provident, al Uniunii Armenilor din România, al Centrului Cultural Armean din București, Pop Cola, Vitamin Aqua, Philip Morris România, Institutului Francez din București și Institutului Polonez. Video mapping powered by EPSON România.