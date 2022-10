(P) Trei ponturi pentru cumpărături inteligente la PENNY

Dacă ești capul familiei sau ai măcar o idee despre responsabilitățile care le revin adulților, atunci știi cum se împarte bugetul lunar în funcție de nevoi. Azi îți voi spune cum m-a ajutat PENNY să economisesc timp și bani la cumpărăturile de zi cu zi.

Vremurile pe care le trăim impun un alt tip de comportament la cumpărături. Azi, mai mult ca oricând, este esențial să fim atenți la cum ne gestionăm veniturile. Și asta nu doar pentru a nu se schimba stilul de viață, ci și pentru a-l îmbunătăți. Dacă ești la curent cu cele mai recente studii în domeniul comportamentului românilor la cumpărături, atunci poți întări ceea ce experții au învățat despre noi: românii cheltuiesc circa 60% din ceea ce câștigă pentru procurarea mâncării și plata facturilor, iar cifrele astea spun totul despre posibilitățile limitate pe care le avem în ceea ce privește dezvoltarea personală.

Acum că știm atâtea despre ce facem cu banii noștri, e cazul să le spunem experților ceea ce știm și noi: nu putem trăi fără mâncare și bunuri de larg consum. Prin urmare, vom tăia mereu din bugetul altor activități, considerate de importanță secundară.

Dar dacă nu trebuie să tai nimic de pe lista ta de priorități? Pentru aceia mai sceptici dintre voi am un un alt adevăr care nu necesită demonstrație: vremurile de criză au dat naștere unui alt tip de consumator, iar acesta este smart shopper-ul, care va face mereu cumpărături inteligente. M-ați urmărit până aici? Explic mai jos cum am devenit eu smart consumer cu PENNY.

Cum faci cumpărături inteligente la discounter

Nu ți s-a întâmplat niciodată să-ți dorești un articol vestimentar mult de tot, dar să te descurajeze prețul prea mare afișat în magazin? Sau schiurile alea pe care tot amâni să le cumperi fiindcă nu sunt niciodată pe măsura bugetului tău. Bineînțeles că te-ai confruntat cu așa ceva și, până la urmă, ai scos-o la capăt.

La fel poți face la orice tip de cumpărături, iar una dintre cele mai bune metode de a-ți ține cheltuielile în control este să fii cu ochii pe ofertele convenabile din magazin. S-ar putea să consumi ceva energie, dar să economisește bani frumoși.

Acumularea de puncte pe cardurile de fidelitate este o altă alegere înțeleaptă, la fel și cu întocmirea unei liste de cumpărături înainte să ajungi în magazin. Vrei să știi cum procedez eu? Am trei ponturi valoroase pentru cumpărături inteligente în magazinele PENNY pe care sunt gata să le împărtășesc aici. Nu costă nimic, poate un strop din timpul tău.

Fii cu ochii pe prețurile prietenoase!

Magazinele din portofoliul PENNY sunt cunoscute pentru prețurile prietenoase la toate categoriile de produse, iar dacă ai făcut măcar o dată cumpărături în rețeaua de 315 de unități știi ce vorbesc. Mai mult, un mare atu este că prețurile sunt aceleași în toate magazinele brandului, nu diferă în funcție de zona în care se află. Eu văd acest lucru ca pe un avantaj competitiv, față de alte rețele.

Chiar și așa, nimic nu mă oprește să-mi doresc să cumpăr și mai ieftin, de aceea vânez mereu produsele la preț redus. Nu-i nicio rușine aici - produsele care beneficiază de o reducere de preț nu sunt inferioare calitativ - și țin la banii mei, pe care îi câștig prin muncă asiduă. Deși nu ne cunoaștem personal, pot să bag mâna în foc că e valabil și în cazul tău.

Când merg la PENNY, urmăresc cu precădere produsele din gama Hanul Boieresc, cu accent pe preparatele din carne proaspătă, legume și fructe din România și produse din gama My BIO. Conservele de pește Gran Mare mă ispitesc de fiecare dată când trec pe la raft, iar când heringul și macroul sunt la ofertă mă simt ca un copil căruia i se spune că poate lua câte bomboane vrea.

Pentru un pasionat de bucătăreală ca mine, un piept de pui de la Hanul Boieresc, gătit cu ghimbir, lămâie și unt de arahide (rețeta lui Jamie Oliver), e un preparat încântător la preț mai mult decât acceptabil. Nici măcar gulașul de vită din aceeași gamă nu-l bate, deși, de regulă, le cumpăr împreună fiindcă weekendul are două zile libere, nu?

Și dacă ți se pare misiune imposibilă să fii cu ochii-n patru după reduceri, îți mai dau un pont. Poți vedea produsele la preț redus disponibile toată săptămâna în aplicația PENNY, care se poate descărca simplu din Google Play și AppStore. Pe baza ofertelor de aici poți să-ți faci și lista de cumpărături, dar despre importanța ei vom vorbi ceva mai jos.

Alege produse marcă proprie!

Nu fac cumpărături de ieri, de azi, dar sunt la curent cu tot felul de teorii despre produsele marcă proprie. Sunt create de producători pentru PENNY, din procesul de producție fiind eliminate entitățile intermediare. De fiecare dată când vii la PENNY poți găsi produse marcă proprie la prețuri care te ajută să te aprovizionezi pentru toată luna. De regulă, de pe lista mea de cumpărături săptămânală nu lipsesc alimentele de bază (zahăr, făină, orez, ulei), dulciurile și prosoapele de hârtie, toate marcă proprie PENNY.

Când am prieteni la masă, nu dau greș cu produsele din carne proaspătă Hanul Boieresc, dulcețurile și murăturile Hanul Boieresc, mezelurile Casa Gustului (în special salamul ardelenesc). Sunt un răsfăț culinar pentru orice buzunar, dar asta nu e singura motivație. O mare parte din preparatele din aceste game sunt produse românești, iar prin comportamentul meu de consum nu fac decât să susțin și să încurajez economia locală.

Nu refuza cardul de cumpărături!

La fel ca tine, am în portofel o sumedenie de carduri de fidelitate. De la magazinul de încălțăminte preferat, de la farmacii, restaurante și magazine fel de fel. La început am fost reticent în a le activa, din două motive. În primul rând, mi se părea o corvoadă să completez formulare cu datele personale, iar în al doilea rând nu înțelegeam ce beneficii îmi pot aduce. După ce mi-am activat cardul PENNY am văzut că fidelizarea e în avantajul meu. Cu el am acces la reduceri săptămânale, la concursuri cu premii, obțin puncte bonus de loialitate și 10% reducere la cumpărături de ziua mea de naștere.

Cardul PENNY se poate obține în format fizic sau digital, prin aplicația PENNY. Am optat pentru cea de-a doua variantă fiindcă mi se pare mai ușor de folosit, văd oricând ofertele săptămânale și - ți-am zis că o să revin asupra subiectului - îmi pot face lista de cumpărături direct în aplicație. O listă înainte de shopping este esențială dacă vrei să ții în control cheltuielile și, poate, primul pas spre diminuarea risipei alimentare.

Toate aceste sfaturi, care sunt testate deja, te vor ajuta să economisești timp și bani, poate cele mai de preț resurse pe care le avem.

