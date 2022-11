(P) Cinci produse de la PENNY care nu-mi lipsesc niciodată din frigider. Iată de ce!

Totuși, cu toții avem mâncăruri preferate, la care nu am renunța în ruptul capului. Iată cinci produse de la PENNY care nu-mi lipsesc niciodată din frigider!

Când vine vorba de mâncare, nu sunt un tip conservator. Săptămânal descopăr ceva nou în magazine, iar asta face parte din comportamentul meu de client aflat mereu în căutare de cumpărături inteligente. Îmi place să găsesc gusturi noi, iar dacă o pot face fără a-mi dezechilibra bugetul, e cu atât mai bine.

Totuși, am alimente preferate, care nu-mi lipsesc niciodată din frigider ori cămară, care m-au cucerit prin gust, prețul avantajos și proveniența de încredere. Unul este uleiul extravirgin de măsline din Creta și, dacă nu l-ați încercat până acum, o să vă spun de ce merită. Un italian stabilit într-o insulă grecească mi-a dezvăluit, într-un concediu, că localnicii din Creta sunt mai harnici decât cei din vechea Eladă, deoarece culeg măslinele la momentul oportun și nu le lasă să cadă singure din copaci. Astfel, fructele nu capătă aciditatea care face uleiul, chiar și extravirgin, să pară cam „străin” în salatele din legume proaspete.

Fiindcă PENNY îmi oferă zilnic motive întemeiate să trec pragul magazinelor sale, o să vă spun ce produse se află mereu pe lista mea de cumpărături și care sunt motivele.

Lactate și brânzeturi

Laptele și brânza nu lipsesc din alimentația mea și nu cred că greșesc dacă spun că le consum zilnic. Însă, problema acestor produse este că, în ultima perioadă, s-au scumpit înfiorător. Prețul laptelui s-a dublat, iar brânzeturile maturate au devenit prezențe tot mai rare la mesele noastre. Un litru de lapte Boni (1,5% grăsime), la 4,99 lei este încă destul de atractiv pentru a-l menține pe lista mea de favorite. Și, când sunt la raionul de lactate, nu uit nici de cașcavalul Rucăr (500 grame), din aceeași gamă, pe care la 8 noiembrie 2022 l-am cumpărat cu 19,99 lei, de la magazinul meu PENNY preferat, din strada Fizicienilor, București.

Alt produs care nu-mi lipsește din frigider, și fără de care pastele mele cu sos de brânză ar fi lipsite de sens, este Gorgonzola San Fabio (200 grame), care este pur și simplu imposibil de refuzat. Fiindcă am aplicația PENNY instalată pe telefon am putut să aflu rapid că produsul e la reducere încă cinci zile, de la 11,99 lei, la 8,99 lei. Nu există niciun dubiu! Mai avantajos de atât nu ai cum să găsești acest produs.

Produse din carne din gama Hanul Boieresc

Nu pot trări fără proteine de origine animală și cred că sunt în asentimentul multora dintre voi că nu avem de ce să le eliminăm din alimentație. Cred că moderația este cuvântul de ordine atunci când vrei să te menții sănătos și să-ți satisfaci toate poftele alimentare. Când vreau să pun pe masă un main course gustos și hrănitor aleg produsele din carne de porc Hanul Boieresc, marcă proprie PENNY.

Prefer cotletul de porc fără os, pe care-l gătesc săptămânal, dar recent am descoperit spata de porc fără os Hanul Boieresc, la 22,99 lei/kg, pe care am gătit-o la cuptor, împănată cu usturoi, ardei kapia și cimbrișor din belșug, luat de la bătrânica mea favorită din Piața Obor. Da, am și un furnizor de încredere pentru plante aromatice.

Motivul pentru care aleg carnea de la PENNY este pentru că sunt încredințat că provine de la producători autohtoni. Nu știu dacă ceea ce produc fermierii și legumicultorii români este mai gustos decât în altă parte, dar acesta este felul meu de a susține economia locală.

Produse ambalate MyBIO

Când spui „bio”, știi deja că trebuie să fie ceva cu 50-100% mai scump decât un produs clasic. Mulți români evită genul acesta de cumpărături, deoarece se tem că le vor destabiliza bugetul lunar. În realitate, cred că ar trebui să ne gândim la beneficiile pe care le aduc acest produse, proaspete, nutritive și fără adaos de substanțe dăunătoare organismului.

Din gama MyBIO poți alege oricând fructe și legume, lactate, ceaiuri și produse de ronțăit între mese la prețuri accesibile. Asta e o certitudine, deoarece le folosesc ocazional. Ceea ce nu-mi lipsește niciodată din frigider este MyBIO Soia Drink, lapte de soia cu vanilie. Produsul conține 46 de calorii la fiecare 100 ml și este un mic dejun perfect alături de un pumn de fulgi de grâu sau ovăz. Varianta cu cacao a produsului e perfectă pentru a înnobila orice ceașcă de cafea.

Articol susținut de PENNY.

