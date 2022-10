Cum mi-am ținut cheltuielile în control cumpărând doar produse marcă proprie PENNY

O soluție salvatoare sunt produsele marcă proprie ale retailerilor, iar azi vă voi dezvălui ce economii am făcut eu după ce am descoperit produsele marcă proprie PENNY.

Un lucru este cert: hrana noastră va fi din ce în ce mai scumpă și mai puțină, iar explicația e simplă. Provocările tot mai mari de pe piața produselor de larg consum duc la creșterea costurilor de producție, care se traduce în prețuri mai mari la raft. Pentru a-și reduce considerabil cheltuielile lunare, românii se îndreaptă tot mai mult spre produsele alimentare și nealimentare marcă proprie ale marilor lanțuri de magazine. Eu am ales PENNY și o să explic de ce și ce beneficii mi-au adus.

Sunt mărci românești

Cred că tot ce se dezvoltă pe plan local este bun, de calitare și la un preț avantajos pentru orice buzunar. Din punct de vedere economic, susținerea producătorilor autohtoni este benefică pe termen mediu și lung, iar PENNY a înțeles asta de foarte mulți ani. Personal apreciez preparatele realizate după rețete românești, dar caut ca ele să conțină și ingrediente de la producători locali.

De aceea, aleg mezeluri și conserve Casa Gustului, de a căror calitate nu m-am îndoit niciodată. Când am poftă de salam, și sunt un pofticios, aleg salamul ardelenesc Casa Gustului, la 11,20 lei batonul de 280 g, sau salamul Sinaia Casa Gustului, la 14,99 lei batonul de 350 g.

Când vreau carne proaspătă, direct de la crescătorii din România, îmi pun toată încredera în gama Hanul Boieresc. Cea mai recentă achiziție din această săptămână, o caserolă de carne tocată amestec (porc și vită), a fost alegerea inspirată pentru o ciorbă de perișoare cum obișnuia să ne facă mama.

Cumpărături inteligente, bani economisiți

Să nu ne ascundem după deget! Când mergem la cumpărături căutăm întotdeauna produse de calitate, la cel mai bun preț. Când vrei să ai un echilibru între cheltuieli și venituri, nu trebuie neapărat să renunți la ceea ce-ți place sau ce-ți e de trebuință, ci să optezi pentru alegeri inteligente. Eu am renunțat complet la prejudecăți după ce am descoperit gama PENNY de produse de bază, unde am observat că pot economisi 2-3 lei la fiecare produs cumpărat. La un coș de cumpărături de 100 de lei, cum a fost cel mai recent, am reușit să economisesc 19 lei, doar alegând marca PENNY.

Cum? Litrul de ulei PENNY este 9,49 lei, cu 4-5 lei mai ieftin decât uleiul comercializat sub alte mărci sau denumiri; fasolea albă PENNY costă 4,99 lei (500 g); mazărea verde (400 g) e 2,49 lei; un borcan de miere polifloră PENNY (900 g) costă 15,99 lei; un borcan de castraveți murați (1,6 kg) costă 6,79 lei. În plus, am făcut o afacere grozavă cu uleiul de măsline San Fabio (750 ml), pe care la PENNY l-am găsit la un preț imbatabil: 17,99 lei. Am făcut aceste cumpărături pe 18 octombrie, în magazinul PENNY Fizicienilor din București. Oferta completă de produse PENNY e disponibilă în cataloagele săptămânale sau în aplicația PENNY, care se poate descărca ușor pe orice dispozitiv Android sau iOS.

Sunt în avantaj și atunci când pun în coș lactate Boni, o altă marcă proprie a discounterului. Un lapte bătut Boni (400 g), la 2,79 lei (cum l-am găsit eu la 18 octombrie), este deseori un mic dejun potrivit, alături de un produs de patiserie.

Hrana ready to eat, aliatul zilelor încărcate

Sunt mare amator de mâncare gătită, dar asta nu înseamnă că am mereu parte de un fel principal abia scos din cuptor. În zilele încărcate, când lucrez peste program, mă delectez cu preparate din gama PENNY Ready, care îmi satisfice orice poftă de pizza, paste, salate, burgeri ori deserturi. Sunt convins că ați încercat cel puțin o dată astfel de produse, așa că nu e o noutate. Avantajul competitiv la PENNY e că întotdeauna poți economisi câțiva lei la fiecare achiziție.

Articol susținut de PENNY.

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.