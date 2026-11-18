Noile restricții au intrat în vigoare luni, 16 noiembrie, fără ca autoritățile slovene să ofere o explicație sau să precizeze cât timp vor rămâne valabile, notează The Moscow Times.

În continuare, cetățenii ruși pot solicita vize pentru reunificarea familiei cu cetățeni ai Uniunii Europene, vizitarea rudelor, călătorii de afaceri și activități profesionale în domeniul transportului internațional.

Organizația Kovcheg, care oferă sprijin cetățenilor ruși aflați în străinătate, a anunțat că Ambasada Sloveniei din Serbia, o destinație importantă pentru rușii care călătoresc în afara țării, a început să anuleze programările pentru depunerea cererilor de viză făcute înainte de anunțarea noilor reguli.

Potrivit organizației, cel puțin nouă programări au fost anulate între luni și marți, iar o altă persoană care s-a prezentat la ambasadă a fost refuzată.

„Ambasada Sloveniei din Serbia a precizat explicit că restricțiile sunt introduse exclusiv pentru solicitanții cu cetățenie rusă, în baza unei versiuni revizuite a instrucțiunilor Ministerului sloven de Externe”, a transmis organizația Kovcheg pe Telegram.

Aceasta a publicat și o scrisoare despre care susține că a fost trimisă de ambasadă unui solicitant rus pentru a-l informa că programarea sa a fost anulată.

Slovenia a eliberat peste 1.200 de vize pentru ruși în 2025

În 2025, Slovenia a eliberat 1.254 de vize Schengen cetățenilor ruși, majoritatea cu o singură intrare.

La nivelul întregii Uniuni Europene, numărul vizelor acordate cetățenilor ruși a ajuns la aproximativ 680.000 în același an.

Noile restricții apar în contextul în care statele membre UE analizează posibilitatea înăspririi regulilor privind acordarea vizelor Schengen cetățenilor ruși. Îngrijorările au crescut pe fondul temerilor legate de atacurile hibride și actele de sabotaj atribuite unor persoane sau grupări cu legături cu Kremlinul, în mai multe țări europene.

Comisia Europeană este așteptată să prezinte în ianuarie 2027 propuneri oficiale pentru înăsprirea regulilor de acordare a vizelor pentru cetățenii ruși.

După invazia rusă în Ucraina, mai multe state membre ale UE au încetat să mai elibereze vize turistice pentru cetățenii ruși. Alte destinații importante, precum Franța, Italia și Spania, au continuat însă să le acorde.