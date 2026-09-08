Primul concert Chris Rand and the Heavy Echo are loc în București, la Pub Universităţii, în 24 septembrie. Urmează Galați în 25 septembrie, pe malul Dunării, la Jazz Society Club din Galaţi şi se va încheia la poalele Tâmpei în 26 septembrie la Bastionul artiştilor.

Chris Rand and the Heavy Echo este o trupă de rhythm & blues din Marea Britanie, formată din ”câțiva dintre cei mai buni muzicieni de studio din Londra”, precizează organizatorii evenimentului într-un comunicat de presă.

Pe lângă influența adânc înrădăcinată a blues-ului, a jazz-ului şi a muzicii soul asupra stilului lor, există și urme britanice în sunetele lor, care le transformă muzica într-un produs aparte.

Trupa Chris Rand and the Heavy Echo este formată din Christopher James Rand - pian, voce şi saxofon; Leo Nicholas Appleyard – chitară electrică; Kyle David Langley – baterie şi Christopher David Hanby – chitară bas.

„Solistul Chris Rand, chitaristul Leo Appleyard, basistul Chris Hanby și bateristul Kyle Langley ne-au oferit un aranjament palpitant și bine închegat de 40 de minute care a trecut prin fuziuni proprii de blues, rock și jazz care au dat tonul serii. Au fost cântece carismatice, în care cei patru au improvizat și s-au îmbogăţit reciproc, crescând vibrația ambianţei și creând un tablou fermecat de sunete. Într-o anume melodie, în mod special, au extins un blues într-o manieră de jazz jam, quartetul armonizând sunetele și culminând cu câteva tonuri de sax excepționale.

Chris este un lider nativ și un muzician extrem talentat la voce, clape și saxofon și sunt sigur că el este compozitorul principal. Down In The Dark și Across The Year au întregit renumele trupei. Primul titlu sugerează întuneric și plictis, în timp ce al doilea ne-a încântat cu riff agresiv al lui Appleyard, la chitară și apoi Rand, la clape, accentuând ritmul cu intensitatea vocii sale, după care Appleyard a preluat controlul cu un dinamic solo de chitară.” - Nigel Foster (Blues in Britain).

Evenimentul face parte din seria Trocadero Blues Nights.