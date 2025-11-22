Horoscop lunar cu Neti Sandu, 22 noiembrie - 21 decembrie 2025. Provocări, oportunități și energie pentru fiecare zodie

Chiar dacă în această perioadă lucrurile par destul de încâlcite, e totuși un moment bun – nu suntem la finalul anului, ceea ce ar fi fost mai dificil pentru toată lumea. Este ca o pauză înainte de a merge mai departe, o oportunitate de a trage aer în piept și de a te pregăti pentru ce urmează. În prezent, energiile par să tragă în direcții opuse, ceea ce creează tensiuni, ciocniri sau un „boom”, dar acestea vor fi detensionate treptat.

Mercur este retrograd, venind din Săgetător și ajungând în Scorpion. De pe 29 noiembrie, Mercur devine direct, dar va mai dura până să revină complet în Săgetător. Între timp, Marte se află deja în Săgetător și acțiunile se desfășoară într-un fel de „split”, unde Marte avansează și Mercur „merge înapoi”. Tensiunile sunt mari, Marte fiind o planetă de foc într-un semn de foc, iar Mercur a fost alături de el.

Pe 9 decembrie, Marte va face o cuadratură cu Saturn retrograd în Pești (gradul 25). Aceasta va aduce o detensionare a unor tensiuni, cu ajutorul lui Mercur în Scorpion, care formează un „pod” de înțelegere între Săgetător, Capricorn și Vărsător, diminuând presiunea generată de Saturn retrograd.

Mercur retrograd permite repararea unor lucruri din trecut – fie sufletești, personale, de afaceri, legate de acte, case sau școală. Este o perioadă potrivită pentru a încheia socotelile vechi și a pregăti terenul pentru anul care vine. Efortul și dificultățile există, dar rezultatul final poate fi pozitiv, dacă gestionăm corect situația.

Propun să începem cu Săgetătorul, având în vedere că Soarele intră în acest semn între 22 noiembrie și 21 decembrie. Soarele aduce lumina și claritatea necesare pentru a naviga prin aceste energii complexe.

Horoscop 22 noiembrie - 21 decembrie 2025 – Săgetător

Această perioadă aduce oportunitatea de a rezolva lucruri din trecut, mai ales în plan personal și sufletesc. Săgetătorul are curajul și determinarea necesare pentru a face față provocărilor și pentru a iniția acțiuni importante, reușind de cele mai multe ori să iasă învingător.

Mercur retrograd, aflat acum în casa Scorpionului, semnalează o perioadă de introspecție și de reparare a lucrurilor ascunse sau amânate, inclusiv în zona sănătății și a problemelor cronice. Este momentul să externalizăm ceea ce am păstrat în tăcere și să punem ordine în chestiuni nerezolvate. În același timp, Marte în Săgetător impulsionează la acțiune și schimbări concrete, dar trebuie gestionată cu prudență această combinație de impulsivitate și reflecție.

Cu cuadratura dintre Marte și Saturn retrograd în Pești, se recomandă să fie atenți la schimbările pe care le fac acasă sau în viața personală – de la reparații și înlocuirea lucrurilor vechi, la noi proiecte funcționale. Aceasta este cea mai potrivită perioadă pentru a implementa îmbunătățiri practice și durabile.

Pe plan financiar și profesional, este posibil să apară unele obstacole sau întârzieri, dar acestea sunt temporare și permit corectarea unor erori. Jupiter, deși retrograd, va reveni în Leu anul viitor, aducând oportunități pe termen lung, astfel încât eforturile depuse acum vor fi răsplătite.

În comunicare, trebuie să fie precauți: tensiunile cu ceilalți pot fi mai mari, iar Saturn retrograd în casa comunicării complică dialogul. Totuși, Mercur în Scorpion poate detensiona situațiile, mai ales prin intermediul tinerilor sau al unor instrumente de comunicare noi, oferind șansa de a rezolva probleme și neînțelegeri.

Horoscop 22 noiembrie - 21 decembrie 2025 – Capricorn

Marte aflat acum în Săgetător acționează ca un semnal de atenție pentru sănătate, indicând zone care necesită monitorizare și grijă. Este important să nu ignore eventualele semne de avertizare, chiar dacă nu par urgente, pentru că de pe 15 decembrie Marte va intra în Capricorn și va rămâne aproape două luni. Atunci, dinamica se schimbă radical, iar acțiunile întreprinse acum pot influența semnificativ rezultatele viitoare.

Această perioadă oferă Capricornului puterea și energia necesare pentru a acționa decisiv. Poate fi momentul pentru un proiect financiar important, o afacere sau o colaborare pe care o aștepta de mult. Marte aduce curajul și instrumentele pentru a realiza schimbări concrete în favoarea sa, însă trebuie să fie prudent și atent la ce oportunități acceptă.

Pe finalul lunii, vor apărea clar semnale privind ce trebuie corectat sau pus în ordine. Acțiunile realizate acum, dacă sunt gestionate cu responsabilitate, pot avea rezultate vizibile la începutul anului viitor. Este o perioadă de afirmare și de inițiative curajoase, dar însoțită de atenție sporită la detalii și la semnalele corpului și ale situațiilor financiare.

Horoscop 22 noiembrie - 21 decembrie 2025 – Vărsător

Pentru Vărsător, Jupiter a promis multe în ultimele luni, mai ales în zona profesională. A fost mult de lucru, au existat proiecte și oportunități, iar Jupiter chiar a livrat cât a putut. Acum însă este retrograd, ceea ce înseamnă că promisiunile se amână puțin. Când își va relua mersul direct, va onora tot ce a început, deci rezultatele vor veni, doar că este nevoie de răbdare.

În zona financiară, Saturn și Neptun, aflate împreună în casa banilor, par să fi creat mai degrabă tendința de a cheltui. Situațiile financiare nu sunt neapărat simple, pentru că Mercur retrograd pune presiune, iar singurul care detensionează puțin lucrurile este Marte. Totuși, Marte este imprevizibil, fiind în coadratură cu Saturn, și poate aduce situații neașteptate la care Vărsătorul va trebui să găsească rapid soluții.

Din fericire, Vărsătorul este inventiv, intuitiv, are acel "simț" care îl ajută să știe cu cine să se asocieze, cum să acționeze și când să intervină. Trebuie doar să își asculte cu atenție intuiția și să fie vigilent. Pot exista situații care nu-l vizează direct, dar care îl afectează indirect — poate în familie, unde cineva se confruntă cu o problemă, sau poate apare o stare de oboseală ori anxietate generală în jurul lui. El nu este în mijlocul „câmpului de luptă”, dar simte presiunea contextului.

Este posibil să fie nevoie să ia decizii legate de colaborări și de asocieri, iar claritatea în aceste alegeri este esențială. Cu Saturn și Neptun retrograde și aflate împreună, efectele se amplifică. În plus, Marte se „duelază” cu aceste planete din Pești, ceea ce poate genera tensiuni sau neprevăzut. Totul cere atenție, luciditate și adaptare rapidă — lucru la care Vărsătorul excelează.

Horoscop 22 noiembrie - 21 decembrie 2025 – Pești

Peștii vor trebui să încheie o situație care poate trenează de trei ani sau chiar mai mult. Poate fi vorba despre finalul unui proces sau despre un verdict cu care nu sunt de acord. În acest caz, îl pot contesta, pot depune apel și vor continua până vor câștiga. Există această posibilitate, iar contextul astrologic susține demersurile lor.

Important este că nu vor fi lăsați de izbeliște. Sunt în interiorul unui chenar format de un triunghi echilateral de apă: Jupiter în Rac, Mercur retrograd în Scorpion — care ulterior își reia mersul direct. Acest triunghi perfect le oferă protecție. Indiferent de situația în care se vor afla, va exista cineva dispus să îi ajute: să îi sfătuiască, să intervină, să îi împrumute sau să îi scoată dintr-un impas.

Totuși, este necesar ca Peștii să fie receptivi și atenți la cine merită încrederea lor. Nu toată lumea are intenții bune, iar Marte, prin natura lui imprevizibilă, poate produce situații neașteptate în jurul lor. Chiar și așa, întreruperea unei situații tensionate poate reprezenta un nou început favorabil.

Se încheie astfel o perioadă grea pentru nativii Pești, iar odată cu revenirea din retrogradare a lui Jupiter vor apărea lucruri bune, fie în plan sentimental, fie în zona colaborărilor — aspecte care pot aduce satisfacții și stabilitate emoțională. Pot apărea și situații ce țin de viața personală: un hobby, o activitate care să îi destindă și să le încălzească sufletul.

Asta este atmosfera pentru Pești: se închide ceea ce a fost greu, pentru a face loc unei etape noi și mai luminoase.

Horoscop 22 noiembrie - 21 decembrie 2025 – Berbec

La Berbec, lucrurile arată bine pentru moment. Există energie, inițiativă și multă mișcare în zona proiectelor, fie că este vorba despre pregătirile de sărbători, fie despre finalizarea unor sarcini importante la serviciu. Mulți Berbeci închid acum un proiect pentru a putea începe altul, pe care deja îl au în minte.

Marte, planeta lor guvernatoare, aflată în Săgetător — semn de foc, la fel ca Berbecul — le oferă un impuls puternic. Este un tranzit care activează elementul foc într-un mod lucrativ și dinamic, le dă curaj, entuziasm, eficiență și capacitatea de a răspunde rapid la provocări.

Totuși, Mercur este retrograd, iar coadratura Marte–Saturn se formează într-un sector ascuns al temei lor, legat de sănătate și de zone sensibile ale organismului. De aceea, este important ca Berbecii să nu își epuizeze resursele și să fie atenți la semnalele corpului.

Marte poate aduce și contextul unei plecări sau al unei deplasări, dar Mercur retrograd poate modifica date, programe, bilete sau termene. La fel se poate întâmpla și în cazul unor examene sau evaluări: apar modificări, amânări, reprogramări. Vestea bună este că Berbecii sunt rapizi în reacții, prompți în decizii și pot rezolva aproape orice din mers.

Activarea elementului foc îi ajută enorm, dar îi și poate predispune la imprudențe. Așadar, energia este excelentă, însă trebuie controlată cu atenție.

Horoscop 22 noiembrie - 21 decembrie 2025 – Taur

Pentru Tauri, această perioadă vine cu un Mercur retrograd chiar în casa parteneriatelor. Este un test important, pentru că tot ce au învățat în ultima vreme despre comunicare trebuie acum aplicat în mod concret. E ca și cum ar avea de prezentat un „referat” la facultate: cum duc comunicarea la un nivel mai matur, mai profund, mai eficient. Doar prin vorbe aruncate în vânt nu se mai poate; e nevoie de conștientizare, asumare și claritate.

După acest efort de ajustare, se pot regla și situațiile financiare. Sunt bani care trebuie să vină, colaborări care se reașază sau datorii care se clarifică.

Saturn din Pești îi susține pe Tauri în mod subtil, dar puternic. Jupiter, aflat acum retrograd în zona comunicării, le cere să fie mai selectivi atât cu prietenii, cât și cu proiectele profesionale sau școlare. Tauri pot chiar să se răzgândească în privința unor cursuri, studii sau direcții de perfecționare. Totul este în favoarea lor: odată ce Jupiter revine în mers direct, le va aduce exact inspirația și înțelegerea necesară pentru a excela în domeniul comunicării.

Această temă rămâne activă până în iunie, cât timp Jupiter va sta în acest sector. După aceea, energia se va muta în altă zonă a vieții lor.

Horoscop 22 noiembrie - 21 decembrie 2025 – Gemeni

Pentru Gemeni, perioada aceasta activează puternic două zone: comunicarea și sectorul muncii–sănătate. Mercur, planeta lor guvernatoare, se află retrograd în casa serviciului, sănătății și școlii, ceea ce aduce revizuiri, reanalizări și ajustări. Tot ce a fost amânat sau neclar în ultimele săptămâni revine acum pe agendă.

La finalul lui noiembrie, Mercur iese din retrogradare și intră în mers direct în Săgetător. Acesta va fi momentul în care Gemenii pot renegocia, pot pune pe hârtie planuri și își pot clarifica direcțiile pentru final de an. Dacă anterior au făcut o propunere sau au avut o discuție neconcludentă, acum situația se reașază și se poate ajunge la un acord.

Pentru Gemeni, tema banilor rămâne esențială. Până în iunie, accentul este pe veniturile proprii: câștiguri din proiecte, colaborări, activități creative sau hobby-uri. Pot apărea idei profitabile, pentru că Gemenii au întotdeauna „un as în mânecă”. Este perioada în care trebuie să repare, să reconfigureze și să identifice noi oportunități financiare.

În sfera comunicării apar însă tensiuni, pentru că acolo se află Marte și Soarele. Marte este agitat și intră în coadratură cu Saturn, ceea ce poate aduce presiune, neînțelegeri sau o schimbare propusă de altcineva – posibil un partener de cuplu sau un partener de afaceri. Gemenii s-ar putea să nu fie inițial de acord, dar nu vor fi forțați să acționeze pripit. Există spațiu de negociere și chiar posibilitatea unei amânări, până când lucrurile devin clare.

Important e că nu sunt presați în niciun fel extrem și pot decide în ritmul lor, după ce analizează toate detaliile.

Horoscop 22 noiembrie - 21 decembrie 2025 – Rac

Pentru Rac, această perioadă aduce o intensă activare a energiilor de apă: Jupiter retrograd în zodia lor, Mercur retrograd în Scorpion și tandemul Saturn–Neptun în Pești. Chiar dacă sunt retrograde, aceste planete nu-i lasă pe nativi fără protecție; dimpotrivă, le mențin avantajele câștigate în ultimele luni, când Jupiter a mers direct și le-a deschis drumuri noi.

Acum, odată cu retrogradarea lui Jupiter, Racul este invitat să reanalizeze ce își dorește cu adevărat. Poate fi vorba despre o avansare profesională, un job în regim privat, o mutare, o călătorie importantă sau chiar o decizie majoră de viață, precum căsătoria. Jupiter în zodia ta ridică întotdeauna ștacheta și îți dă curajul să țintești sus — iar retrogradarea te ajută să verifici dacă direcția aleasă este cu adevărat cea bună.

La serviciu lucrurile pot merge bine, dar poate apărea un volum suplimentar de sarcini — fie pentru că altcineva nu și-a făcut treaba, fie pentru că superiorii au încredere în tine. Totuși, Racii trebuie să acorde atenție sporită sănătății, întrucât axa Scorpion–Săgetător este una medicală. Este posibil ca nu ei să aibă o problemă direct, ci cineva din familie, iar ei să fie implicați în gestionarea situației.

De asemenea, contextul astral poate afecta planurile de călătorie: Racul poate pleca, însă nu în formula sau în intervalul dorit inițial. Saturn retrograd în zona drumurilor indică schimbări de condiții, amânări sau adaptări de ultim moment.

Per total, este o perioadă de reorganizare, de reașezare a priorităților și de clarificare a dorințelor profunde. Mercur în Scorpion îi ajută pe Raci să vadă adevărul din spatele situațiilor, iar Jupiter le va răsplăti alegerile bine cântărite odată ce revine în mers direct.

Horoscop 22 noiembrie - 21 decembrie 2025 – Leu

Pentru Leu, luna aceasta vine cu influențe amestecate: Jupiter retrograd se află în casa sănătății, ceea ce indică nevoia de prudență, de ritm mai domol și de atenție la semnalele organismului. Nimic grav, dar corpul cere respectat.

Pe de altă parte, în casa sentimentelor intră Marte — planetă de foc, în perfectă rezonanță cu energia Leului, tot semn de foc. Asta aduce pasiune, inițiativă, curaj, dar și impulsivitate. Mercur retrograd în Scorpion, în schimb, vine cu o atmosferă tensionată, uneori prea analitică sau suspicioasă, ceea ce creează alternanța tipică perioadei: una caldă, una rece.

Marte în zona iubirii poate aprinde situații de gelozie, poate reactiva povești sentimentale vechi sau poate readuce în prim-plan persoane cu care Leul nu a închis socotelile. Pot apărea discuții lămuritoare sau chiar explicații necesare pentru a înțelege ce a rămas nerezolvat.

În același timp, există și posibilitatea unei noi apariții în viața sentimentală a Leului — o persoană cu intenții serioase. Însă Leul trebuie mai întâi să clarifice contextul în care se află: unii sunt deja într-o relație și trebuie să pună ordine, alții nu sunt pregătiți emoțional, iar unii nu recunosc interesul decât la a doua privire.

Marte, aflat în cuadratură cu Saturn, face situația și mai intensă: scântei, reacții bruște, impulsuri greu de stăpânit, dar și momente decisive. Este o perioadă în care Leul poate porni o poveste frumoasă, dar numai după ce liniștea interioară este restabilită.

Horoscop 22 noiembrie - 21 decembrie 2025 – Fecioară

Pentru Fecioară, perioada aceasta este marcată de Mercur retrograd în Scorpion — chiar patronul zodiei lor. Asta înseamnă că atenția trebuie concentrată asupra actelor, documentelor, proiectelor de final de an, situațiilor legate de școală, studii, examene sau chestiuni care țin de copii. Tot ceea ce era clar până acum poate suferi modificări bruște: acte care trebuie refăcute, clarificări cerute în ultimul moment, situații administrative care se complică aparent fără motiv.

Mercur retrograd influențează și deplasările. Fecioara poate face o rezervare pentru un weekend sau pentru perioada sărbătorilor și, din senin, să fie anunțată că nu mai este valabilă, că agenția schimbă condițiile sau că apar situații care obligă la amânare — de exemplu, sosirea unor rude din străinătate. Orice scenariu este posibil, pentru că zona drumurilor și a actelor este activată simultan.

Pe de altă parte, Marte traversează casa locuinței, ceea ce poate aduce cheltuieli pentru casă: reparații amânate, obiecte care trebuie schimbate urgent, cumpărături făcute pe repede înainte (chiar online). Fecioara ar putea simți nevoia să aranjeze casa înainte de sărbători, fie pentru musafiri, fie pur și simplu pentru propria liniște.

Totuși, există și un risc de supra-efort. Energia consumată între obligații, casă și sarcini suplimentare poate afecta sănătatea, iar corpul poate cere o pauză. E important ca Fecioara să-și dozeze resursele.

În zona relațiilor, Saturn retrograd în casa parteneriatelor face cuadratură cu Marte, ceea ce poate genera tensiuni atât cu partenerul de viață, cât și cu șefii. Comunicarea trebuie să fie atentă, bine cântărită, diplomată. Orice rugăminte sau discuție mai delicată trebuie pregătită cu grijă, pentru a evita reacții în lanț.

Per total, Fecioara intră într-o perioadă în care ordine, revizuire și tactul devin esențiale.

Horoscop 22 noiembrie - 21 decembrie 2025 – Balanță

Pentru Balanță, perioada aceasta aduce ceva agitație și efort atât la serviciu, cât și în familie. În plan profesional pot apărea sarcini suplimentare sau situații care cer răbdare și adaptare, iar acasă pot exista mici tensiuni sau neînțelegeri care solicită calm și diplomație.

Mercur retrograd se află în casa banilor, ceea ce înseamnă că balanțele pot primi în sfârșit sume restante, bani care au fost promiși mai demult sau plăți întârziate. Este o perioadă potrivită pentru a recupera drepturi financiare, însă nu neapărat pentru cheltuieli mari. Mercur retrograd poate provoca impulsul de „lasă, mă împrumut și cumpăr acum”, mai ales că vin sărbătorile, dar ar fi bine ca balanțele să cântărească atent situația și să evite excesele.

Marte activează casa drumurilor și a studiilor, ceea ce poate aduce deplasări urgente, drumuri scurte, treburi administrative sau teme și activități legate de școală — fie pentru ele, fie pentru cineva din familie. Programul poate deveni încărcat, dar cu un pic de organizare lucrurile se rezolvă.

În același timp, Jupiter continuă să ofere protecție și șanse importante în carieră. Până în iunie, Balanțele au parte de oportunități de avansare, promovări, recunoaștere profesională sau afirmare într-un domeniu care le pune în valoare. Este o perioadă în care strălucesc, chiar dacă drumul până acolo presupune un pic de efort și răbdare.

Pe ansamblu, Balanța trebuie să fie atentă la bani, răbdătoare cu retrogradările și deschisă oportunităților profesionale care se conturează foarte frumos.

Horoscop 22 noiembrie - 21 decembrie 2025 – Scorpion

Pentru Scorpion, perioada aceasta vine cu Mercur retrograd chiar în zodia lor. Mercur a mai trecut prin Scorpion, apoi a intrat în Săgetător și acum revine, ceea ce înseamnă că Scorpionii trebuie să repună în ordine capitolul comunicare: acte, referate, documente, discuții importante, lucruri spuse în stânga și în dreapta, fie în scris, fie verbal. Dacă au intenția să plece undeva, să facă o rezervare sau să planifice o călătorie, este momentul să reia calculele, pentru că probabil ceva nu a fost bine făcut prima dată. Retrogradarea le oferă ocazia să corecteze și să repare.

Apoi, Marte și Soarele se mută în casa financiară, sectorul banilor câștigați din muncă. Combinația Marte–Soare poate aduce încasări importante, fie din salariu, fie printr-un bonus, o mărire, avantaje suplimentare sau chiar câștiguri neașteptate din partea partenerului. Există însă și o contrapondere: Saturn, dintr-un alt sector, poate pune frână, poate cere responsabilitate sau plata unor restanțe. Este nevoie de prudență la cheltuieli și de atenție la obligațiile financiare.

Marte, fiind și unul dintre patronii Scorpionului, amplifică energia, însă Saturn retrograd – aflat în casa sentimentelor pentru Scorpion – poate crea o stare de nemulțumire, o răceală sau o distanță emoțională greu de explicat. Nu neapărat se întâmplă ceva concret, dar dispoziția afectivă poate fi instabilă, cu accente de glacialitate. Partea bună este că această stare trece.

Perioada nu e grea, dar necesită tact, răbdare și „mănuși fine” în multe situații. Totuși, se pot regla lucruri importante, iar partea financiară poate aduce surprize plăcute.

