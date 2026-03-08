Horoscop 9 martie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va primi astăzi bani

Vibrația zilei este 9 și o să avem o privire panoramică asupra vieții, în general.

Horoscop 9 martie 2026 – PEȘTI

Ați putea încheia niște proiecte mai vechi și să începeți unele noi, să vă puneți în valoare niște calități, că ați scăpat de perioada grea. Se poate să luați niște bani, că ați lucrat cu spor și o să vă dați interesul să mențineți ștacheta sus și de-aici încolo.

Horoscop 9 martie 2026 – BERBEC

Se poate să intrați într-o colaborare care v-ar aduce bani și un plus de vizibilitate, ca să vă aibă în vedere șefii pentru o promovare. E momentul să vă îngrijiți de sănătate, ca să nu vă treziți cu surprize, că or fi niște manifestări care să vă atragă atenția asupra unor boli, dar nu le-ați fi luat în seamă.

Horoscop 9 martie 2026 – TAUR

E un grup care vă vrea și pe voi ca să puneți umărul la o activitate care o să vă aducă satisfacții profesionale, dar și mulțumiri din partea acelor oameni care beneficiază de unele avantaje. Or să vă parvină niște bani și o să vă puteți plăti dările, că s-or fi adunat cam multe, și cu ce rămâne o să vă puteți mișca.

Horoscop 9 martie 2026 – GEMENI

Întrevedere cu cineva care și-a pus mari speranțe în voi ca să lucrați împreună, fie și în particular, sub forma unei colaborări, și o să păreți dispuși să vă implicați. Poate vă aflați pe o listă de promovare și o să și câștigați concursul, chiar detașat, și o să primiți noi responsabilități.

Horoscop 9 martie 2026 – RAC

Se observă succes la serviciu, la școală, se rezolvă și probleme mai vechi, o echivalare, un examen pe care nu l-ați dat la timp și o să puteți merge mai departe. O să dați curs invitației să vă duceți în străinătate, fie în weekend, fie cu prima ocazie când o să aveți și timp, și bani.

Horoscop 9 martie 2026 – LEU

O să faceți o evaluare a banilor din cont și se va vedea dacă vă ajung pentru o excursie la sfârșit de săptămână sau o să plecați altădată, când o să mai strângeți niște bani. E de insistat pe lângă datornici ca să vă primiți banii, că altminteri riscați să nu-i mai vedeți.

Horoscop 9 martie 2026 – FECIOARĂ

O să aveți o mai bună comunicare cu șefii după ce o să vă spuneți și voi punctul de vedere, că ei s-au obișnuit să nu le ieșiți din cuvânt. Nu, ceva se schimbă, în bine. O să aveți o discuție între patru ochi cu partenerul de cuplu și or să se estompeze problemele care vă dădeau bătăi de cap.