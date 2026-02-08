Horoscop 9 februarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va lua bani în plus la locul de muncă

Horoscop cu Neti Sandu
62563995

Horoscop 9 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu rezolvări. O să nimerim conjuncturi favorizante și or să ne iasă lucrurile de la prima cheie. Să n-avem ezitări, că o să răzbim.

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 9 și o să ne asigurăm că luăm în calcul toți factorii atunci când luăm o decizie.

Horoscop 9 februarie 2026 – VĂRSĂTOR

E agitație, sunt multe lucruri de făcut și o să vă asigurați că faceți totul ca la carte, să nu vi se poată reproșa nimic – că șefii au pretenții mari de la voi. Vi se face dreptate, o să primiți ce e al vostru și o să intrați în normal, că ați tot depus efort în acest sens.

Horoscop 9 februarie 2026 – PEȘTI

Poate vă apucați de ceva nou care vă inspiră și o să aveți și examene; o să fie o perioadă încărcată cu de toate. Apar vești bune și o să primiți o bonificație, ceva care să vă recompenseze pentru munca depusă și pentru rezultatele de top.

Horoscop 9 februarie 2026 – BERBEC

Se poate să reluați inițiativa cu locuința pe care vreți s-o schimbați, să o renovați ori să-i aduceți unele îmbunătățiri, că a sosit momentul și trebuie făcut ceva. Prietenii vă convoacă să vă uniți forțele pentru o cauză nobilă și să fiți cuiva de ajutor.

Citește și
Horoscop 8 februarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care este în căutarea unui partener de viață
Horoscop 8 februarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care este în căutarea unui partener de viață

Horoscop 9 februarie 2026 – TAUR

Se fac presiuni să urgentati niște demersuri pentru a obține sponsori, bani și diverse materiale care vă vor fi de mare folos. E cineva care vă duce dorul și nu știe dacă sentimentul e reciproc și vrea să vină să vă citească în priviri răspunsul.

Horoscop 9 februarie 2026 – GEMENI

Vești bune de la drum; poate se rezolvă niște acte, dosare, pentru care v-ați zbătut vreme îndelungată și o să încheiați o tevatură. O să treceți cu brio de un examen sau de un interviu și să promovați la următorul nivel.

Horoscop 9 februarie 2026 – RAC

Poate a expirat timpul de gândire și trebuie să dați un răspuns legat de o angajare ori de finalizarea unui proiect, ca să puteți începe altul. O să fiți invitați la rude sau prieteni, să luați parte la o sărbătoare și poate vă duceți în weekend.

Horoscop 9 februarie 2026 – LEU

Poate vă așezați la masa negocierilor și nu vă lăsați până nu obțineți ce v-ați propus, că știți că o să fie mult de muncă. O să ieșiți la o cafea cu cineva care vrea să vă înțelegeți mai bine, să existe armonie în relație, și o să stați de vorbă pe tema asta.

Horoscop 9 februarie 2026 – FECIOARĂ

Se poate să apelați la diverse persoane care să vă facă intrarea la șefi, să pună o vorbă bună și să vă ajute să obțineți sporuri, ca să duceți proiectul la bun sfârșit. O să vă caute cineva care vede în voi o persoană de încredere și o să vă completați frumos.

Horoscop 9 februarie 2026 – BALANȚĂ

Vă intră bani și o să cheltuiți cu frenezie; poate aveți multe de plătit și nu vreți să se dubleze aceste plăți, ca să nu trebuiască să faceți împrumuturi. Poate vi se mai dă ceva în plus la serviciu și o să vă organizați în așa fel încât să vă descurcați frumos.

Horoscop 9 februarie 2026 – SCORPION

Sunt chestiuni mai vechi de rezolvat și o să faceți tot ce depinde de voi să lichidați problemele trecutului, să vă croiți o perspectivă promițătoare. Poate vă aflați pe o listă de promovare și o să țineți stacheta sus ca să fiți preferații șefilor.

Horoscop 9 februarie 2026 – SĂGETĂTOR

Se pare că o să vă implicați în tot felul de activități de grup și o să scăpați de tensiuni, ca să vă apucați și de lucruri care vă fac plăcere și vă destind. Poate o să scoateți din banii puși deoparte o sumă cu care să redecorati apartamentul sau locuința, să sporiti gradul de confort.

Horoscop 9 februarie 2026 – CAPRICORN

O să vă curteze angajatorii, că le place cum lucrați, și o să analizați ofertele până dați de cea mai avantajoasă. Se conturează un surplus financiar care poate veni de pe urma unei colaborări și îl puneți la păstrare.

Etichete: horoscop, neti sandu, zodii,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO EXCLUSIV Bogdan Stoica și-a făcut KO adversarul la K-1 World GP! Faraoni a fost scos pe targă
VIDEO EXCLUSIV Bogdan Stoica și-a făcut KO adversarul la K-1 World GP! Faraoni a fost scos pe targă
Citește și...
Horoscop 8 februarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care este în căutarea unui partener de viață
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 8 februarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care este în căutarea unui partener de viață

Horoscop 8 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi condimentată. O să conștientizăm ce lipsește ca să fie o mai bună înțelegere în familie și să se achite fiecare de obligațiile care îi revin.

Horoscop 7 februarie 2026, cu Neti Sandu. O să primiți un dar de la cineva care vă iubește
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 7 februarie 2026, cu Neti Sandu. O să primiți un dar de la cineva care vă iubește

Horoscop 7 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu vești bune. O să ne bucurăm de prezența unor oameni care ne-au lipsit și care ne pot face viața mai frumoasă și o să hrănim această relație la rădăcină.

Horoscop 6 februarie 2026, cu Neti Sandu. Bani în plus la salariu
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 6 februarie 2026, cu Neti Sandu. Bani în plus la salariu

Horoscop 6 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Avem inspirație azi. O să facem și treabă, găsim soluții ingenioase în cazul diferitelor probleme și o să ne și distrăm, că o să plecăm pe ici, pe colo, să ne revigorăm.

Recomandări
România, în raza rachetelor rusești. Motivul pentru care suntem vulnerabili și cum încearcă statul să ne apere
RTI | In fiecare zi
România, în raza rachetelor rusești. Motivul pentru care suntem vulnerabili și cum încearcă statul să ne apere

Bătălia pentru Marea Neagră, partea a II-a. În Marea Neagră, încă de dinainte de război, granițele trasate pe apă prin convenții internaționale diferă de cele stabilite în aer. 

Mii de petroliere, unele din Rusia, au transferat petrol în apele României. Autoritățile, niciun control în 4 ani de război
RTI | In fiecare zi
Mii de petroliere, unele din Rusia, au transferat petrol în apele României. Autoritățile, niciun control în 4 ani de război

„Bătălia pentru Marea Neagră”, partea a III-a. Peste 2.000 de petroliere au făcut transferuri de petrol în apele României de la începutul războiului. Multe dintre ele după ce au vizitat porturi rusești. 

Cum a „picat” în brațele procurorilor iubita lui Adrian Kreiner. Denunțul a venit de unde nu se aștepta nimeni
Știri Actuale
Cum a „picat” în brațele procurorilor iubita lui Adrian Kreiner. Denunțul a venit de unde nu se aștepta nimeni

Apar informații noi în cazul morţii femeii de afaceri din Sibiu, în care principala suspectă este chiar fiica acesteia. Potrivit procurorilor, denunțul a fost făcut chiar de soțul celei ce a pus la cale planul criminal.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 08 Februarie 2026

29:57

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

23:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 1

22:34

Alt Text!
I like IT
Ediția 1 - 2026

21:42

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Super Bowl 2026 | ACUM: Show în Seattle Seahawks - New England Patriots (EXCLUSIV pe VOYO)

Sport

Doar a doua oară în istorie! Ce s-a întâmplat la Super Bowl 2026