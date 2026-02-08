Horoscop 9 februarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va lua bani în plus la locul de muncă

Vibrația zilei este 9 și o să ne asigurăm că luăm în calcul toți factorii atunci când luăm o decizie.

Horoscop 9 februarie 2026 – VĂRSĂTOR

E agitație, sunt multe lucruri de făcut și o să vă asigurați că faceți totul ca la carte, să nu vi se poată reproșa nimic – că șefii au pretenții mari de la voi. Vi se face dreptate, o să primiți ce e al vostru și o să intrați în normal, că ați tot depus efort în acest sens.

Horoscop 9 februarie 2026 – PEȘTI

Poate vă apucați de ceva nou care vă inspiră și o să aveți și examene; o să fie o perioadă încărcată cu de toate. Apar vești bune și o să primiți o bonificație, ceva care să vă recompenseze pentru munca depusă și pentru rezultatele de top.

Horoscop 9 februarie 2026 – BERBEC

Se poate să reluați inițiativa cu locuința pe care vreți s-o schimbați, să o renovați ori să-i aduceți unele îmbunătățiri, că a sosit momentul și trebuie făcut ceva. Prietenii vă convoacă să vă uniți forțele pentru o cauză nobilă și să fiți cuiva de ajutor.

Horoscop 9 februarie 2026 – TAUR

Se fac presiuni să urgentati niște demersuri pentru a obține sponsori, bani și diverse materiale care vă vor fi de mare folos. E cineva care vă duce dorul și nu știe dacă sentimentul e reciproc și vrea să vină să vă citească în priviri răspunsul.

Horoscop 9 februarie 2026 – GEMENI

Vești bune de la drum; poate se rezolvă niște acte, dosare, pentru care v-ați zbătut vreme îndelungată și o să încheiați o tevatură. O să treceți cu brio de un examen sau de un interviu și să promovați la următorul nivel.

Horoscop 9 februarie 2026 – RAC

Poate a expirat timpul de gândire și trebuie să dați un răspuns legat de o angajare ori de finalizarea unui proiect, ca să puteți începe altul. O să fiți invitați la rude sau prieteni, să luați parte la o sărbătoare și poate vă duceți în weekend.

Horoscop 9 februarie 2026 – LEU

Poate vă așezați la masa negocierilor și nu vă lăsați până nu obțineți ce v-ați propus, că știți că o să fie mult de muncă. O să ieșiți la o cafea cu cineva care vrea să vă înțelegeți mai bine, să existe armonie în relație, și o să stați de vorbă pe tema asta.