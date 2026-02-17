Gestul făcut de norvegianul Atle Lie McGrath după ce a ratat titlul olimpic. Conducea detașat în prima manșă | VIDEO
Gestul făcut de norvegianul Atle Lie McGrath după ce a ratat titlul olimpic. Conducea detașat în prima manșă | VIDEO

Anchetă la Paris după ce aproximativ 50 de bărbaţi cu cagule au folosit salutul nazist pe un bulevard. Poliția a intervenit

Stiri externe
StirilePROTV

Aproximativ 50 de bărbaţi care purtau cagule s-au adunat într-un loc public, au scandat sloganuri identitare şi au făcut saluturi naziste pe un bulevard din Paris.

Aceștia au fugit la sosirea poliţiei, în al XX-lea arondisment, a declarat o sursă din cadrul poliţiei, o informaţie care a fost confirmată de către Parchetul din Paris, relatează Le Figaro, potrivit News.ro.

Participanţii, care au folosit fumigene, au strigat ”Dreptate pentru Quentin!”, un caz care cristalizează de mai multe zile tensiuni între mişcări radicale de ultradreapta şi ultrastânga.


Poliţia, alertată pe Platforma de asistenţă şi de urgenţă (PFAU), a intervenit rapid, potrivit cotidianului. La sosirea forţelor de ordine, ”mulţimea s-a disipat” pe jos, pe străzi adiacente, fără să lase în urmă ”nici răniţi şi nici degradări”, iar nicio persoană nu a fost arstată, declară mai multe concordante ziarului. Duminică, cu puţin înainte de miezul nopţii, un apel telefonic anonim la Comisariatul din al XIV-lea arondisment a relansat temerile unei escaladări. Apelantul s-a prezentat ca fiind un membru al unei grupări de ultradreapta şi a evocat pregătirea unor ”ratonnades” - violenţe împotriva unei minorităţi etnice, iniţial împotriva unor persoane de origine arabă în Franţa - pe bulevardul Ménilmontant, în al XX-lea arondisment. Comisariatele din arondismentele al XI-lea şi XX-lea au consolidat patrulele pentru a preveni orice incident. Parchetul din Paris a declarat Le Figaro că a încredinţat investigaţiile Comisariatului din al XI-lea arondoment, în vederea identificării participanţilor la această adunare ilegală. O anchetă a fost deschisă cu privire la ”provocare publică la discriminare din cauza originii sau religiei” în centrul Parisului, potrivit unei surse din cadrul poliţiei. La o zi după această mobilizare, svastici au fost descoperite pe Statuia Republicii, în centrul Parisului, şi sloganuri ca ”Omorâţi-i pe Rothschild” sau ”Pedeapsa cu moartea pentru Jack Lang”. O anchetă a fost deschisă de către Parchetul din Paris şi încredinţată comisariatului central cu privire la ”degradarea unui bun înregistrat”, ”degradare în circumstanţe agravante de menţionarea etniei, rasei sau religiei”, ”ameninţări cu moartea materializate” şi ”ameninţări cu moartea în circumstanţe agravante de menţionarea etniei,rasei sau religiei”. Potrivit unei surse din cadrul poliţiei, nimic nu permite, în acest stadiu, să se facă o legătură între aceste degradări şi adunarea care a avut loc cu o zi mai înainte pe bulevardul Ménilmontant.

Poliţia, alertată pe Platforma de asistenţă şi de urgenţă (PFAU), a intervenit rapid, potrivit cotidianului francez.

La sosirea forţelor de ordine, ”mulţimea s-a disipat” pe jos, pe străzi adiacente, fără să lase în urmă ”nici răniţi şi nici degradări”, iar nicio persoană nu a fost arstată, declară mai multe concordante ziarului.

Duminică, cu puţin înainte de miezul nopţii, un apel telefonic anonim la Comisariatul din al XIV-lea arondisment a relansat temerile unei escaladări.

Apelantul s-a prezentat ca fiind un membru al unei grupări de ultradreapta şi a evocat pregătirea unor ”ratonnades” - violenţe împotriva unei minorităţi etnice, iniţial împotriva unor persoane de origine arabă în Franţa - pe bulevardul Ménilmontant, în al XX-lea arondisment.

Comisariatele din arondismentele al XI-lea şi XX-lea au consolidat patrulele pentru a preveni orice incident.

Parchetul din Paris a declarat Le Figaro că a încredinţat investigaţiile Comisariatului din al XI-lea arondoment, în vederea identificării participanţilor la această adunare ilegală.

O anchetă a fost deschisă cu privire la ”provocare publică la discriminare din cauza originii sau religiei” în centrul Parisului, potrivit unei surse din cadrul poliţiei.

La o zi după această mobilizare, svastici au fost descoperite pe Statuia Republicii, în centrul Parisului, şi sloganuri ca ”Omorâţi-i pe Rothschild” sau ”Pedeapsa cu moartea pentru Jack Lang”.

O anchetă a fost deschisă de către Parchetul din Paris şi încredinţată comisariatului central cu privire la ”degradarea unui bun înregistrat”, ”degradare în circumstanţe agravante de menţionarea etniei, rasei sau religiei”, ”ameninţări cu moartea materializate” şi ”ameninţări cu moartea în circumstanţe agravante de menţionarea etniei,rasei sau religiei”.

Potrivit unei surse din cadrul poliţiei, nimic nu permite, în acest stadiu, să se facă o legătură între aceste degradări şi adunarea care a avut loc cu o zi mai înainte pe bulevardul Ménilmontant.

Opt adolescenti neo-nazisti din Israel, condamnati la 7 ani de detentie

Sursa: News.ro

Etichete: paris, nazisti, Franta,

Dată publicare:

