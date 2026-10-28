Vibrația zilei este 11, număr maestru, și o să dăm dovadă de înțelepciune în tot ce facem.

Horoscop 29 octombrie 2026 – SCORPION

O să recuperați niște bani, o să rezolvați și diverse lucruri la serviciu și, în principiu, or să se găsească soluții pentru acele probleme care v-au dat bătăi de cap.

Un aspect care ține de starea sănătății se ameliorează și poate ați conștientizat din ce cauză au apărut durerile și, în felul ăsta, le-ați eliminat.

Horoscop 29 octombrie 2026 – SĂGETĂTOR

E cineva care v-a dus dorul și vrea să vă-ntâlniți și, dacă reușiți să vă faceți timp și vă doriți și voi același lucru, o să vă reparați relația, dacă au fost disensiuni.

O chestiune de suflet se rezolvă, că o să stați de vorbă și răspunsurile primite or să vindece o rană mai veche.

Horoscop 29 octombrie 2026 – CAPRICORN

O să vă dați întâlnire cu un posibil partener de afaceri și o să dezbateți un subiect legat de contractul pe care urmează să-l semnați, dacă o să vă puneți de acord.

E momentul să vă-ngrijiți de sănătate și să vă dozați eforturile, ca să nu ajungeți la epuizare.

Horoscop 29 octombrie 2026 – VĂRSĂTOR

Se poate să vă duceți la interviu și să convingeți cu ușurință, ca experiența și studiile să-și spună cuvântul. E posibil, însă, ca șefii să vă acorde vreun surplus salarial și să vă răzgândiți.

Horoscop 29 octombrie 2026 – PEȘTI

E posibil să apară urgențe la serviciu și să dați zor să vă achitați de toate obligațiile, că aveți un proiect nou de lansat la apă.

O să vă-ngrijiți și de interiorul locuinței, să dați refresh, să luați o mobilă nouă, aparatură și poate dați și o zugrăveală.

Horoscop 29 octombrie 2026 – BERBEC

O să recuperați banii împrumutați cuiva, vi se poate aproba și un credit pe care l-ați cerut unei bănci, ca să vă luați o casă. Aveți de gând să vă schimbați mașina.

Poate mai cereți și a doua părere unui medic, dacă nu sunteți dispuși să acceptați ce vă spune primul. Pentru siguranță.

Horoscop 29 octombrie 2026 – TAUR

Vin bani, poate fi și un voucher compensatoriu, și o să primiți respectul cuvenit, că simțeați că munciți fără spor, nu observă nimeni efortul vostru.

Poate s-a găsit locuința visurilor voastre și o să vă consultați cu familia, să știți dacă sunt hotărâți și ai voștri să vă mutați sau nu.

Horoscop 29 octombrie 2026 – GEMENI

Se deznoadă niște ițe încurcate și o să vă puteți muta în altă grupă la școală, în alt departament, sediu, la serviciu, și o să decurgă totul mult mai bine.

Vine cineva în vizită sau poate ieșiți la o terasă, că aveți niște lucruri de pus la punct și relația de cuplu trebuie salvată.

Horoscop 29 octombrie 2026 – RAC

Poate aveți de returnat niște bani, una sau două rate, și o să vă chivernisiți altfel, ca să vă ajungă până la următorul salariu.

Poate abia acum o să vi se plătească o muncă suplimentară și o să vă rotunjiți veniturile.

Horoscop 29 octombrie 2026 – LEU

Energie, chef de treabă și oameni în jurul vostru dispuși să vă ajute în caz de nevoie, și o să vă descurcați frumos.

Se poate să faceți o investiție și să fie o alegere bună, dar o să vă convingeți în timp de acest lucru.

Horoscop 29 octombrie 2026 – FECIOARĂ

O să adunați în jurul vostru o echipă cu care să desfășurați un proiect, în particular, și o să vă bucurați de succes.

O să vi se mulțumească pentru felul în care ați muncit, pentru rezultatele obținute, și o să luați un premiu, o primă, ceva.

Horoscop 29 octombrie 2026 – BALANȚĂ

Încă mai aveți de luat niște bani de ici, de colo, și o să strângeți un capital cu care o să puteți pleca într-o minivacanță, în weekend.

O să puteți repara o relație partenerială, poate fi și de cuplu, dar și de afaceri, și să treceți peste toate neînțelegerile.