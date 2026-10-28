Vibrația zilei este 11, număr maestru, și o să dăm dovadă de înțelepciune în tot ce facem.
Horoscop 29 octombrie 2026 – SCORPION
O să recuperați niște bani, o să rezolvați și diverse lucruri la serviciu și, în principiu, or să se găsească soluții pentru acele probleme care v-au dat bătăi de cap.
Un aspect care ține de starea sănătății se ameliorează și poate ați conștientizat din ce cauză au apărut durerile și, în felul ăsta, le-ați eliminat.
Horoscop 29 octombrie 2026 – SĂGETĂTOR
E cineva care v-a dus dorul și vrea să vă-ntâlniți și, dacă reușiți să vă faceți timp și vă doriți și voi același lucru, o să vă reparați relația, dacă au fost disensiuni.
O chestiune de suflet se rezolvă, că o să stați de vorbă și răspunsurile primite or să vindece o rană mai veche.
Horoscop 29 octombrie 2026 – CAPRICORN
O să vă dați întâlnire cu un posibil partener de afaceri și o să dezbateți un subiect legat de contractul pe care urmează să-l semnați, dacă o să vă puneți de acord.
E momentul să vă-ngrijiți de sănătate și să vă dozați eforturile, ca să nu ajungeți la epuizare.
Horoscop 29 octombrie 2026 – VĂRSĂTOR
Se poate să vă duceți la interviu și să convingeți cu ușurință, ca experiența și studiile să-și spună cuvântul. E posibil, însă, ca șefii să vă acorde vreun surplus salarial și să vă răzgândiți.
Horoscop 29 octombrie 2026 – PEȘTI
E posibil să apară urgențe la serviciu și să dați zor să vă achitați de toate obligațiile, că aveți un proiect nou de lansat la apă.
O să vă-ngrijiți și de interiorul locuinței, să dați refresh, să luați o mobilă nouă, aparatură și poate dați și o zugrăveală.
Horoscop 29 octombrie 2026 – BERBEC
O să recuperați banii împrumutați cuiva, vi se poate aproba și un credit pe care l-ați cerut unei bănci, ca să vă luați o casă. Aveți de gând să vă schimbați mașina.
Poate mai cereți și a doua părere unui medic, dacă nu sunteți dispuși să acceptați ce vă spune primul. Pentru siguranță.
Horoscop 29 octombrie 2026 – TAUR
Vin bani, poate fi și un voucher compensatoriu, și o să primiți respectul cuvenit, că simțeați că munciți fără spor, nu observă nimeni efortul vostru.
Poate s-a găsit locuința visurilor voastre și o să vă consultați cu familia, să știți dacă sunt hotărâți și ai voștri să vă mutați sau nu.
Horoscop 29 octombrie 2026 – GEMENI
Se deznoadă niște ițe încurcate și o să vă puteți muta în altă grupă la școală, în alt departament, sediu, la serviciu, și o să decurgă totul mult mai bine.
Vine cineva în vizită sau poate ieșiți la o terasă, că aveți niște lucruri de pus la punct și relația de cuplu trebuie salvată.
Horoscop 29 octombrie 2026 – RAC
Poate aveți de returnat niște bani, una sau două rate, și o să vă chivernisiți altfel, ca să vă ajungă până la următorul salariu.
Poate abia acum o să vi se plătească o muncă suplimentară și o să vă rotunjiți veniturile.
Horoscop 29 octombrie 2026 – LEU
Energie, chef de treabă și oameni în jurul vostru dispuși să vă ajute în caz de nevoie, și o să vă descurcați frumos.
Se poate să faceți o investiție și să fie o alegere bună, dar o să vă convingeți în timp de acest lucru.
Horoscop 29 octombrie 2026 – FECIOARĂ
O să adunați în jurul vostru o echipă cu care să desfășurați un proiect, în particular, și o să vă bucurați de succes.
O să vi se mulțumească pentru felul în care ați muncit, pentru rezultatele obținute, și o să luați un premiu, o primă, ceva.
Horoscop 29 octombrie 2026 – BALANȚĂ
Încă mai aveți de luat niște bani de ici, de colo, și o să strângeți un capital cu care o să puteți pleca într-o minivacanță, în weekend.
O să puteți repara o relație partenerială, poate fi și de cuplu, dar și de afaceri, și să treceți peste toate neînțelegerile.