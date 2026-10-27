Fie că vor să plutească pe apele sale de un albastru ireal, fie că vor să testeze proprietățile terapeutice ale nămolului natural, vizitatorii pot descoperi aici un fenomen care pare desprins dintr-o poveste.

De unde vine numele de Marea Moartă

Numele vine de la un fapt simplu: aproape nimic nu poate supraviețui în apele sale. Salinitatea este atât de ridicată, încât peștii, plantele și alte forme de viață obișnuite nu pot trăi aici. În Antichitate, oamenii care au văzut un lac fără pești și fără forme de viață vizibile i-au dat un nume care s-a păstrat timp de mii de ani.

De ce se numește „Marea Moartă”

Numele Mării Moarte are legătură cu salinitatea extrem de ridicată a apei, care nu permite supraviețuirea majorității organismelor vii. Marea Moartă conține aproximativ 340 de grame de sare la fiecare litru de apă, fiind de aproape 10 ori mai sărată decât apa mării. Din cauza acestei concentrații ridicate de sare, apa este mai densă decât corpul uman, ceea ce le permite oamenilor să plutească cu ușurință la suprafață.

Marea Moartă este și cel mai jos punct de pe suprafața Pământului. La nivelul apei, se află la aproximativ 430 de metri sub nivelul mării. În punctul cel mai adânc, lacul ajunge la aproape 300 de metri adâncime, adică aproximativ 730 de metri sub nivelul mării. În ultimele decenii, nivelul Mării Moarte a scăzut, iar salinitatea sa a crescut.

Cât de sărată este apa din Marea Moartă

Pentru a înțelege de ce Marea Moartă este atât de sărată, trebuie să ne uităm la locul în care ajunge apa din ea. Răspunsul este simplu: nicăieri.

Râurile și pâraiele transportă săruri minerale în lac, însă, pentru că acesta nu are nicio cale de scurgere, apa poate ieși doar prin evaporare, favorizată de căldura intensă a deșertului. Apa se transformă în vapori și ajunge în atmosferă, în timp ce sarea și mineralele rămân în urmă. Astfel, concentrația lor crește de la un an la altul. Rezultatul este un lac cu o cantitate foarte mare de sare, magneziu, calciu și alte minerale, conform birthrightisrael.

Dacă te întrebi cât de sărată este, de fapt, Marea Moartă, cifrele sunt impresionante. Salinitatea sa depășește 34%, ceea ce înseamnă că este de aproximativ 10 ori mai sărată decât apa oceanelor. Prin comparație, salinitatea apei oceanice este, în general, de aproximativ 3,5%. Această concentrație extrem de ridicată de sare îi conferă Mării Moarte proprietățile pentru care este cunoscută. Totodată, este important să eviți contactul apei cu ochii și cu eventualele tăieturi sau răni de pe piele, deoarece poate provoca usturime puternică.

De ce oamenii pot pluti în Marea Moartă

Flotabilitatea Mării Moarte este atât de mare, încât chiar și persoanele care nu știu să înoate foarte bine pot pluti cu ușurință la suprafața apei. Această senzație neobișnuită atrage vizitatori din întreaga lume, dornici să experimenteze starea de relaxare și impresia de imponderabilitate pe care o oferă apele Mării Moarte.

Spre deosebire de alte ape, în care flotabilitatea depinde de volumul de apă dislocuit, în Marea Moartă aceasta este influențată de concentrația foarte mare de sare. Datorită densității ridicate a apei, corpul uman plutește mai ușor la suprafață. Chiar dacă încerci să te scufunzi, forța de împingere te va readuce spre suprafață.

Totuși, chiar dacă Marea Moartă oferă o experiență de plutire neobișnuită, vizitatorii trebuie să fie precauți. Concentrația ridicată de sare poate provoca iritații ale ochilor și pielii, mai ales dacă apa ajunge accidental în gură sau este înghițită. În plus, temperaturile ridicate din deșert pot duce la deshidratare, așa că este important să bei suficientă apă și să limitezi expunerea la soare.

De reținut: faptul că plutești ușor în Marea Moartă nu înseamnă că nu te poți îneca. Este recomandat să eviți înotul cu fața în jos și să nu încerci să te scufunzi cu forța.

Unde se află Marea Moartă și cât de adâncă este

Marea Moartă este un lac sărat mărginit de Iordania la est și de Israel și Palestina la vest. Suprafața și țărmurile sale se află la 429 de metri sub nivelul mării, fiind cel mai jos punct de pe uscat de pe Pământ.

Marea Moartă are o adâncime de 304 metri și este cel mai adânc lac hipersalin din lume. Cu o salinitate de 34,2% (înregistrată în 2011), apa sa este de 9,6 ori mai sărată decât cea a oceanelor, ceea ce o face unul dintre cele mai sărate corpuri de apă din lume. Această concentrație ridicată de sare creează un mediu neprielnic în care plantele și animalele nu pot supraviețui, de unde provine și numele lacului.

Marea Moartă are o lungime de 50 de kilometri și o lățime maximă de 15 kilometri. Este situată în Valea Riftului Iordanului, iar principalul său afluent este râul Iordan.

De mii de ani, Marea Moartă atrage vizitatori din întreaga regiune a bazinului mediteraneean. A fost una dintre primele destinații balneare din lume, fiind frecventată de regele Irod cel Mare. De-a lungul timpului, a furnizat numeroase produse, de la asfalt folosit la mumificarea egipteană până la potasă, utilizată în fabricarea îngrășămintelor. De asemenea, sarea și mineralele din Marea Moartă sunt folosite pentru obținerea produselor cosmetice și a săculeților cu plante aromatice.

Apa Mării Moarte are o densitate de 1,24 kg/litru, ceea ce face ca înotul să semene mai degrabă cu plutirea la suprafață.