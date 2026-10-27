Astfel, potrivit Agerpres, AUR „condamnă ferm” acțiunea Federaţiei Ruse şi solicită preşedintelui Nicuşor Dan, CSAT şi Guvernului Niculescu să explice cum a fost posibil un asemenea incident, dacă au existat breşe de securitate şi ce măsuri au fost luate.

"Serviciul Român de Informaţii a anunţat identificarea unei reţele de sabotaj coordonate din Federaţia Rusă, implicată, potrivit instituţiei, în incendiul produs la 14 septembrie 2026 pe platforma industrială Carfil din Braşov, în imediata apropiere a societăţii CARFIL SA, filială a ROMARM. AUR condamnă ferm orice acţiune de sabotaj coordonată din Federaţia Rusă împotriva obiectivelor strategice ale României. Asemenea operaţiuni reprezintă o ameninţare gravă la adresa securităţii naţionale şi sunt inacceptabile", se arată într-un comunicat al AUR.

AUR solicită instituţiilor să precizeze ce măsuri au fost luate pentru prevenirea unor noi atacuri.

"Dacă a existat o breşă de securitate, trebuie să ştim cum s-a produs, cine avea responsabilitatea prevenirii acesteia şi ce măsuri au fost adoptate ulterior. Gravitatea situaţiei impune transparenţă şi claritate în comunicarea instituţiilor statului, nu răspunsuri evazive sau ascunderea eventualelor deficienţe", susţine formaţiunea politică.

Conform AUR, preşedintele Nicuşor Dan, în calitate de preşedinte al CSAT, trebuie să clarifice dacă aceste ameninţări au fost analizate şi ce măsuri de protecţie au fost dispuse, iar Guvernul Niculescu trebuie să prezinte verificările efectuate după incendiul din 14 septembrie şi acţiunile întreprinse pentru securizarea obiectivelor strategice.

Totodată, SRI, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne trebuie să clarifice, în limitele atribuţiilor legale, modul în care au fost evaluate riscurile şi coordonate măsurile de prevenţie, consideră formaţiunea.

AUR solicită şi o evaluare urgentă a securităţii obiectivelor industriale şi militare strategice

AUR solicită şi o evaluare urgentă a securităţii obiectivelor industriale şi militare strategice, verificarea măsurilor de pază şi control al accesului, consolidarea cooperării între instituţii şi prezentarea unui plan concret de prevenţie, cu termene şi responsabilităţi clare.

"Eventualele deficienţe trebuie identificate şi remediate, iar răspunderea stabilită acolo unde există dovezi. Românii au dreptul să ştie ce măsuri au fost luate înaintea incendiului, ce s-a schimbat după 14 septembrie şi cum sunt protejate în prezent obiectivele strategice ale ţării. Protejarea industriei naţionale de apărare este o responsabilitate fundamentală a statului, care trebuie demonstrată prin măsuri concrete, nu doar prin comunicate şi declaraţii", a mai transmis AUR.

Rusia, implicată într-o tentativă de sabotaj în România

DIICOT şi SRI au anunţat luni că au documentat activitatea infracţională a trei cetăţeni străini (doi bieloruşi şi un ucrainean), rezidenţi în state UE, membri ai unei reţele de sabotaj coordonată din Federaţia Rusă, implicaţi în explozia care a avut loc în septembrie în incinta platformei industriale Carfil din Braşov, filială a ROMARM.

SRI, împreună cu DIICOT, Ministerul Apărării Naţionale - Direcţia Generală de Informaţii a Apărării şi Ministerul Afacerilor Interne, continuă verificările privind operaţiunile de sabotaj identificate pe teritoriul naţional.

Preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Luca Niculescu au condamnat acţiunea de sabotaj cu implicarea Federaţiei Ruse.