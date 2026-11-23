Până acum, planetele au stat degeaba, nu s-au mișcat și ne-au ținut pe loc. Acum au loc trei modificări astrologice care mută planetele din zodiile fixe și încăpățânate. Este o adevărată forfotă astrală, o agitație și o foială care le mută în zodii duble.

În primul rând, Soarele a intrat în zodia Săgetătorului și, îmbrățișat de razele jupiteriene, aduce speranță, șansă, noroc, optimism și chiar miracole în anumite situații.

Apoi, vorbim despre o Lună Plină în Gemeni, dar nu una oarecare, ci una aflată în conjuncție cu Uranus, planeta surprizelor. Pentru că Luna Plină are efecte care se resimt timp de o lună întreagă, urmează o perioadă cu foarte multe surprize. Așadar, este activată și cea de-a doua zodie dublă.

În plus, Marte intră în zodia Fecioarei în această săptămână. Această schimbare poate fi privită cu optimism, deși urmează un traseu puțin mai complicat, pentru că, la un moment dat, Marte va retrograda. Anul viitor, planeta se va întoarce în zodia Leului, o zodie fixă, iar de această poziție a lui Marte vom scăpa abia în luna iunie a anului viitor.

Ce aduce Marte în Fecioară? Nu mai este la fel de încăpățânat și orgolios ca în zodia Leului, însă aduce multă manie, dorință de precizie, perfecțiune, analiză și control. Numai că Marte, considerat micul malefic, se poate comporta asemenea unui crocodil specializat în instalații sanitare. Acesta vine cu coada lui mare și lungă să repare ceva, dar, în timp ce lucrează, dărâmă alte lucruri din jur. În dorința de a obține precizie, Marte poate provoca, uneori, alte probleme în timp ce încearcă să rezolve una.

Săgetătorul este plin de fantezie, iar agenda se poate schimba complet de mâine spre seară. Lucrurile care până acum au fost înțepenite încep să se miște, iar oportunitățile apar din mai multe direcții. Aceasta este însă și partea agitată a perioadei, pentru că nu va fi întotdeauna ușor să știm ce avem de făcut.

Intervine influența Gemenilor, care aduce ambiguitate și indecizie. Totuși, este bine că există două șanse, două soluții, două oferte sau două direcții. Pot apărea chiar și două invitații la petreceri de Revelion, iar alegerea uneia dintre ele poate deveni o provocare. Important este că există opțiuni și posibilitatea de a alege, mai ales pentru cei care au reușit să depășească perioada mai complicată.

În acest moment, este nevoie de mai multă organizare. Aceasta este ceea ce ne poate scoate din impas.

Horoscop 23-29 noiembrie - Berbec

Berbecii trebuie să fie pregătiți să își actualizeze CV-ul și întreaga biografie profesională, pentru că nu se știe niciodată când poate apărea o oportunitate. În această perioadă pot veni oferte peste noapte, așa că este important să fie pregătiți inclusiv cei care nu sunt familiarizați cu noile tehnologii și cu direcțiile moderne de comunicare, precum paginile de social media.

De exemplu, în anumite situații, atunci când cineva solicită o viză pentru Statele Unite, i se poate cere să aibă o pagină de Facebook sau Instagram, pentru ca autoritățile să își facă o idee despre ce gândește și cine este. Prin urmare, Berbecii trebuie să fie pregătiți pentru schimbările acestei perioade. Conjuncția Lună-Uranus în zodia Gemenilor aduce numeroase modificări legate de acte și documente, iar Uranus vine și cu o componentă modernă a lucrurilor.

Horoscop 23-29 noiembrie - Taur

Taurii pot avea două surse de bani. Evident, banii trebuie și munciți, nu este vorba despre două hornuri pe care coboară Moș Crăciun cu daruri. Ar putea exista două oferte, iar Taurii trebuie să aleagă varianta mai avantajoasă financiar, cea din care pot obține mai mulți bani.

În această perioadă, accentul cade pe câștiguri, nu pe gesturi generoase sau pe alte acțiuni care presupun cheltuieli. Acestea pot fi amânate pentru luna ianuarie, cu excepția situației în care Taurii reușesc să onoreze ambele direcții: să câștige bani și, în același timp, să facă un bine. Altruismul eficient presupune să câștigi mai întâi suficient de mulți bani pentru a putea dona ulterior mai mult.

Totuși, viața Taurilor se desfășoară într-un ritm mai lent, iar lucrurile trebuie făcute la timpul lor. În primul rând, trebuie să aibă cu ce să își umple propriul frigider, înainte de a-i ajuta și pe ceilalți.

Horoscop 23-29 noiembrie - Gemeni

Gemenii sunt vedetele acestei perioade și pot avea parte de surprize sau pot fi chiar ei cei care îi surprind pe ceilalți. Sunt oamenii echipei, cei care pot aduce o contribuție extraordinară în anumite companii, prin idei vizionare, avangardiste și originale.

Este momentul ca Gemenii să își manifeste talentul și să își valorifice calitățile la o scară mai largă. De exemplu, dacă reușesc să își facă prietenii să râdă și sunt apreciați pentru umorul lor atunci când se întâlnesc cu aceștia în fața blocului, ar trebui să își ducă talentul pe o scenă mai mare, chiar pe o scenă de stand-up comedy, unde să facă spectacol.

Horoscop 23-29 noiembrie - Rac

Racii pot avea unele probleme medicale care țin de două specializări diferite. Este nevoie de atenție, mai ales în ceea ce privește zona respiratorie, toracele și articulațiile.

Chiar dacă ajung la un specialist, este posibil să fie nevoie de o abordare care să implice două specializări medicale. Pot exista situații care țin de zona infecțiilor sau de afecțiuni mai atipice, mai rare ori infecțioase.

Horoscop 23-29 noiembrie - Leu

Leii sunt foarte bine aspectați în această săptămână. Își pot schimba mediul, oamenii din jur și cadrul în care își desfășoară activitatea. Este posibil să fie vorba despre un proiect nou, iar schimbările se vor resimți în relațiile cu prietenii, în comunitate și în zona culturală.

Leii au idei vizionare pe care vor să le împărtășească celorlalți. Totuși, schimbarea poate ține și de stilul lor de comportament. Nu este obligatoriu să vină cu ceva nou, ci pot reuși să transmită mai bine ceea ce știu deja.

De exemplu, un Leu care este profesor poate găsi metode mai eficiente de a preda și de a transmite informațiile, reușind să îi atragă pe elevi printr-un stil simpatic și printr-un limbaj apropiat de cel al tinerilor. Luna în Gemeni face referire și la populația tânără.

Horoscop 23-29 noiembrie - Fecioară

Fecioarele pot ajunge pe panoul de onoare în această perioadă, iar numele lor poate beneficia de mai multă vizibilitate și publicitate. Totuși, conjuncția Lună-Uranus poate aduce și comportamente ușor deviante sau situații mai neobișnuite, motiv pentru care este nevoie de atenție.

Pot apărea schimbări în conducerea companiei în care lucrează Fecioarele sau chiar modificări legislative de care acestea ar putea profita.

În orice caz, este vorba despre mai multă popularitate. Previziunile îi vizează în special pe cei interesați să își dezvolte paginile de social media, să atragă cât mai multe vizualizări și urmăritori și să desfășoare diverse activități de promovare, vânzări, marketing și altele asemenea.

Horoscop 23-29 noiembrie - Balanță

Balanțele urmăresc firul unei probleme pe care nu reușesc să o identifice sau să o înțeleagă pe deplin. Aceasta le poate conduce către zone misterioase, cu legătură inclusiv cu latura spirituală.

Vor să înțeleagă, să afle, să caute și să găsească soluții. Uneori, astfel de situații apar în viață și tocmai de aici se naște nevoia de dezvoltare personală, atunci când anumite probleme rămân fără explicație.

În același timp, lucrările Balanțelor pot fi propuse pentru diverse concursuri. Ar fi bine să se înscrie la competiții internaționale și să aplice la diferite publicații, deoarece beneficiază de o deschidere foarte amplă, una dintre cele mai mari, având în vedere că este vorba despre o zodie de aer.

Horoscop 23-29 noiembrie - Scorpion

Scorpionii pot reuși să vândă o proprietate sau o mașină, chiar dacă până acum nu au găsit un cumpărător. Pot apărea două oferte, după o perioadă în care se pregăteau să renunțe sau chiar să scadă prețul.

În același timp, dacă există o mașină sau un aparat electrocasnic care nu funcționează corespunzător, problema nu trebuie amânată. Dacă autoturismul are o defecțiune, de exemplu la ambreiaj, sau un alt echipament din casă nu funcționează bine, este important ca situația să fie rezolvată din timp.

Se poate ivi un drum neașteptat, iar Scorpionii nu ar trebui să fie surprinși de o defecțiune într-un astfel de moment. Este mai bine să repare din timp lucrurile sau, dacă nu se poate, să lase mașina în garaj, pentru a evita alte probleme. Uranus poate veni și cu situații explozive.

Horoscop 23-29 noiembrie - Săgetător

Săgetătorii intră în atmosfera specifică zodiei lor și beneficiază de o energie mult mai bună. Totul pare să se așeze favorabil, însă Luna Plină activează zona partenerilor și a celorlalți oameni din viața lor, ceea ce poate aduce situații imprevizibile.

Surprizele pot avea două tăișuri. Ceilalți le pot da peste cap programul Săgetătorilor, dar, în același timp, le pot pregăti și surprize plăcute. Prin urmare, chiar dacă există un anumit program pe care se pot baza, Săgetătorii trebuie să țină cont și de planurile celor din jur.

Situațiile pot fi uneori amuzante și neașteptate. De exemplu, cineva se așază pe canapea pentru a urmări un meci, însă partenerul începe să dea cu aspiratorul. Conjuncția Lună-Uranus în Gemeni poate aduce mult zgomot și agitație. Într-o astfel de situație, planurile se pot schimba, iar cei doi pot ajunge să urmărească împreună meciul.

Horoscop 23-29 noiembrie - Capricorn

Capricornii ar trebui să își dubleze activitatea în această perioadă și să își facă timp pentru cursuri suplimentare, pe lângă ocupația obișnuită. Poate fi vorba despre o a doua ocupație sau despre o a doua sursă de venit.

Există și o componentă medicală căreia trebuie să îi acorde atenție. Capricornii trebuie să fie precauți în privința membrelor inferioare și superioare, pentru a evita eventualele accidentări sau fracturi.

Fiind o zodie conservatoare, Capricornul nu este întotdeauna foarte apropiat de tehnologie. Totuși, în această perioadă, chiar și lucrurile pe care le considera un mare dușman, precum paginile de social media, pot deveni prietenoase. Capricornii pot începe să înțeleagă la ce folosesc aceste instrumente și cum îi pot ajuta.

Horoscop 23-29 noiembrie - Vărsător

Vărsătorii pot fi curtați de două persoane sau pot ajunge să fie atrași de două persoane în același timp. Cei mai conservatori dintre nativi, pentru că există și Vărsători cu o astfel de atitudine, ar putea respinge o persoană cu un comportament mai atipic sau mai ciudat.

Totuși, este important să accepte schimbarea și să se adapteze vremurilor actuale. Uranus aduce multă schimbare și originalitate, iar Vărsătorii sunt invitați să privească lucrurile cu mai multă deschidere și să revină în acest secol.

Horoscop 23-29 noiembrie - Pești

Peștii care fac reparații în casă sau care își doresc să modernizeze locuințe, birouri și sedii pot avea parte de schimbări neașteptate. Este posibil ca inclusiv pe strada lor să se desfășoare lucrări care să le dea peste cap programul.

Totuși, aceste schimbări au un sens bun, deoarece lucrurile se modernizează. Tinerii pleacă de acasă și, chiar dacă aleg să închirieze un apartament, acesta este un pas în direcția potrivită. Uranus este planeta care deschide viitorul, iar după această etapă ar putea urma și o investiție imobiliară, precum achiziționarea unui apartament.