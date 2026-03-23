Horoscop 24 martie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi va investi bani

Horoscop 24 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi destul de bună. Vom aduna forțele pentru a rezolva cât mai multe lucruri, deoarece, în anumite privințe, am bătut pasul pe loc. Acum facem progrese.
Vibrația zilei este 6 și vom crea armonie în jurul nostru pentru ca lucrurile să meargă bine.
Horoscop 24 martie 2026 – BERBEC
Au loc schimbări; e momentul să vă reinventați pentru a ține pasul cu ce se întâmplă în jurul vostru și veți fi încântați de rezultate. Veți da zor să vă achitați de anumite obligații contractuale ca să începeți lucruri noi.
Horoscop 24 martie 2026 – TAUR
Vă veți implica, se pare, în mai multe proiecte și vă veți descurca fără probleme. Prietenii și asociații vă vor fi de ajutor și veți ajunge cu bine la liman. Poate vă acordați și vouă un plus de atenție, făcând un set de analize medicale pentru a verifica starea de sănătate.
Horoscop 24 martie 2026 – GEMENI
O reușită după mai multe încercări: poate semnați un contract de muncă, ori vă luați o locuință sau vă lansați într-o investiție serioasă – este momentul să faceți ceva cu banii strânși. Sunteți și pro, și contra unei colaborări; dacă angajatorul vă mai răbdă, poate lăsați ideea la dospit.
Horoscop 24 martie 2026 – RAC
Cineva drag poate reveni cu invitația de a-i face o vizită într-alt oraș, poate locuiește în străinătate, și vă veți face timp în weekend sau de sărbătorile pascale. Poate mai aveți o lucrare de predat sau un examen de susținut și va trebui să vă puneți mintea la contribuție pentru a obține note mari.
Horoscop 24 martie 2026 – LEU
Vin bani din surse colaterale și veți calcula bugetul pentru a vedea dacă vă puteți permite un city break sau, poate, doriți să faceți o surpriză partenerului. Veți definitiva o situație școlară pentru a putea trece la nivelul următor.
Horoscop 24 martie 2026 – FECIOARĂ
Veți purta discuții cu șefii pentru a vă da acordul asupra unui proiect care ar aduce beneficii compartimentului în care lucrați, doar să nu fiți prea ocupați. Poate vi se va aproba un credit bancar sau un salariu în avans și veți rezolva probleme legate de casă și școală.
Horoscop 24 martie 2026 – BALANȚĂ
O întrevedere cu cineva de care sunteți atrași sufletește va aduce un plus de lumină în relație și veți vedea încotro vă îndreptați. Este momentul să etalați o idee care prinde contur și poate să vă lansați pe o nouă orbită profesională.
Horoscop 24 martie 2026 – SCORPION
Se poate să găsiți ceva nou de lucru și să interacționați cu diverși oameni de afaceri. Este o perioadă încărcată și va consuma multă energie. O veste bună de la cineva aflat departe vă poate anunța că vine în vizită sau vă cheamă acolo unde locuiește.
Horoscop 24 martie 2026 – SĂGETĂTOR
O apariție surpriză! Cineva care v-a dus dorul vrea să fiți împreună pentru a vedea ce șanse are relația voastră. Poate găsiți o îndeletnicire de timp liber pentru a face și lucruri care vă plac; nu se poate să vă mențineți tonusul doar cu muncă.
Horoscop 24 martie 2026 – CAPRICORN
Se poate să vă faceți planuri serioase legate de locuință, să investiți bani pentru a construi ceva sau să faceți reparații. Veți relaționa cu oameni de afaceri care vor să vă atragă în echipa lor pentru a realiza lucruri valoroase.
Horoscop 24 martie 2026 – VĂRSĂTOR
Poate organizați un eveniment sau o strângere de fonduri și veți răspândi vestea pentru ca lumea să fie receptivă la un scop nobil. Se poate să vă ocupați de școală, examene sau să mergeți la un interviu pentru a vedea ce șanse aveți în altă parte.
Horoscop 24 martie 2026 – PEȘTI
Se poate să vi se plătească niște bani restanți și vă veți permite o ieșire la sfârșit de săptămână pentru a vă aerisi. Din punct de vedere sufletesc, ar fi o rearmonizare cu persoana iubită după un moment mai dificil.
