Horoscop 24 martie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi va investi bani

Vibrația zilei este 6 și vom crea armonie în jurul nostru pentru ca lucrurile să meargă bine.

Horoscop 24 martie 2026 – BERBEC

Au loc schimbări; e momentul să vă reinventați pentru a ține pasul cu ce se întâmplă în jurul vostru și veți fi încântați de rezultate. Veți da zor să vă achitați de anumite obligații contractuale ca să începeți lucruri noi.

Horoscop 24 martie 2026 – TAUR

Vă veți implica, se pare, în mai multe proiecte și vă veți descurca fără probleme. Prietenii și asociații vă vor fi de ajutor și veți ajunge cu bine la liman. Poate vă acordați și vouă un plus de atenție, făcând un set de analize medicale pentru a verifica starea de sănătate.

Horoscop 24 martie 2026 – GEMENI

O reușită după mai multe încercări: poate semnați un contract de muncă, ori vă luați o locuință sau vă lansați într-o investiție serioasă – este momentul să faceți ceva cu banii strânși. Sunteți și pro, și contra unei colaborări; dacă angajatorul vă mai răbdă, poate lăsați ideea la dospit.

Horoscop 24 martie 2026 – RAC

Cineva drag poate reveni cu invitația de a-i face o vizită într-alt oraș, poate locuiește în străinătate, și vă veți face timp în weekend sau de sărbătorile pascale. Poate mai aveți o lucrare de predat sau un examen de susținut și va trebui să vă puneți mintea la contribuție pentru a obține note mari.

Horoscop 24 martie 2026 – LEU

Vin bani din surse colaterale și veți calcula bugetul pentru a vedea dacă vă puteți permite un city break sau, poate, doriți să faceți o surpriză partenerului. Veți definitiva o situație școlară pentru a putea trece la nivelul următor.