Horoscop lunar cu Neti Sandu, 20 aprilie – 21 mai 2026. Soarele în Taur aduce schimbări de ritm și oportunități pentru zodii

Dacă până acum planetele, atunci când au fost în Capricorn, au stat grupate acolo, iar apoi s-au mutat tot în grup în Pești, și în Berbec erau la fel de concentrate, din acest moment încep să se răzlețească. Astfel, vom avea și noi mai multă libertate de mișcare și nu ne vom mai simți atât de presați.

S-a pus o presiune foarte mare pe anumite sectoare de viață, însă acum lucrurile par să devină mai ușoare. Vom jongla cu diferite aspecte astfel încât să iasă așa cum ne dorim, fără să mai depunem tot efortul într-o singură direcție — aceasta este ideea de bază.

Abia acum, odată cu intrarea în zodia Taurului, lucrurile s-au mai distanțat puțin și avem această perioadă dintre 20 aprilie și 21 mai. Planetele au timp să se miște, iar noi să ne adaptăm pe parcurs.

După 20 aprilie, Soarele intră în Taur, iar Mercur intră și el pe 3 mai în aceeași zodie. Împreună, aceste energii susțin acțiunea și comunicarea. Apoi, pe 24 aprilie, Venus intră în Gemeni, iar pe 26 aprilie intră Uranus. Aici apare această distanțare despre care vorbeam.

Revenind puțin la Berbec, Marte mai are de traversat această zodie de domiciliu, unde se află deja Saturn și Neptun.

Cam așa arată harta. Mai este important de menționat că Pluton începe să retrogradeze din 6 mai până pe 16 octombrie. Nu se va resimți neapărat în mod concret, ci mai degrabă ca o stare de metamorfoză, de insight-uri, din care, în final, trebuie să rezulte ceva transformat, „alchimizat”.

Horoscop 20 aprilie – 21 mai 2026 - Taur

Pentru Taur, lucrurile sunt favorabile. A beneficiat deja de energia lui Venus, planeta guvernatoare, acumulând bunătate, sensibilitate și deschidere spre dragoste.

Are acum posibilitatea să-și refacă o căsnicie, o prietenie sau, în general, starea de bine. Se poate reacomoda și recalibra în relațiile cu ceilalți, după care se poate ocupa și de aspecte concrete: afaceri, business-uri, chiar la un nivel mai înalt, atingând noi cote în comunicare — mai ales că Mercur intră în zodia sa.

Soarele și Mercur îl susțin să se ocupe de ceea ce și-a propus încă de anul trecut. Jupiter, aflat în Rac, la jumătatea zodiei, acționează în sfera comunicării pentru Taur, încurajându-l să coopereze mai mult, să vină cu idei și să le pună în practică. Deși preferă să lase lucrurile să se așeze de la sine, nu este întotdeauna suficient — trebuie să-și pună și el amprenta.

Intrarea Soarelui și a lui Mercur în Taur vine în sprijinul acestei direcții de acțiune.

Venus, guvernatoarea Taurului, intră în Gemeni pe 24 aprilie, în casa banilor, iar pe 26 aprilie intră Uranus. Acesta aduce oportunități în afaceri și poate genera mișcări financiare importante — investiții serioase sau acumulări de fonduri din mai multe surse, uneori în mod spontan și la scară mare.

Horoscop 20 aprilie – 21 mai 2026 - Gemeni

Pentru Gemeni, se anunță un nou început — o resetare completă.

Uranus nu a mai fost în această zonă de 84 de ani și intră pe 26 aprilie, iar Venus intră pe 24 aprilie. Aceste influențe le aduc un suflu extraordinar. Gemenii au deja capacitatea de a face foarte multe lucruri simultan — adesea își iau două joburi și funcționează bine pe mai multe planuri. Mintea lor este sclipitoare.

Chiar și așa, nici nu își imaginează cât de mult pot realiza acum, cu Uranus care va sta 7 ani în zodia lor, alături de Venus la început. Această combinație poate aduce schimbări rapide și benefice: chiar și cei care spuneau că au doar carieră și nu au loc pentru relații ar putea descoperi, brusc, apariția unei relații frumoase și de durată.

Jupiter se află în casa banilor pentru Gemeni, ceea ce înseamnă oportunități de creștere financiară. Pot valorifica fiecare afacere sau colaborare, iar veniturile pot crește considerabil, aducând și satisfacții profesionale importante.

Este o perioadă specială, cu experiențe noi, pe care nu le-am mai trăit. De aceea, nu știm exact cum va arăta viitorul apropiat — îl vom descoperi pas cu pas. Astrologia ne oferă direcții, dar este nevoie de răbdare pentru a vedea cum se concretizează lucrurile în timp.

Horoscop 20 aprilie – 21 mai 2026 - Rac

Pentru Rac, avem de-a face cu acel Jupiter minunat, adevăratul „as din mânecă”. Ajuns la jumătatea zodiei, pentru unii a adus deja ceea ce și-au dorit — poate chiar mai mult — iar ceilalți încă au șansa să-și facă curaj și să ceară sau să pună în practică ceea ce știu să facă cel mai bine.

Marte se află în Berbec, în domiciliu, și poate aduce o schimbare importantă. Dacă Racii au realizat că acolo unde sunt nu primesc ceea ce își doresc sau ceea ce consideră că merită, Marte poate scoate „din pălărie” o ofertă, un job nou. De data aceasta, ar putea avea curajul să spună „da” și să facă pasul.

Saturn rămâne în sfera profesională, a carierei, și îi poate ajuta ca acolo unde ajung să le fie recunoscută munca. Există și varianta în care, dacă își anunță plecarea, actualul loc de muncă să vină cu o contraofertă — de exemplu, o mărire de salariu. Important este că trebuie să se întâmple ceva bun, pentru că au un protector puternic în Jupiter.

Venus se află în Gemeni, într-o zonă mai sensibilă, legată de sănătate sau de aspecte mai ascunse, iar Jupiter le indică și el cum stau din acest punct de vedere. În schimb, Soarele și Mercur din Taur aduc prieteni, susținere și deschidere socială. Racii își pot lărgi cercul de relații și pot deveni mai activi în societate.

Horoscop 20 aprilie – 21 mai 2026 – Leu

Pentru Lei, perioada vine cu multe promisiuni de reușită, atât în plan personal, cât și profesional.

Marte se află într-o zodie de foc, Berbecul, alături de Saturn și Neptun, ceea ce aduce susținere și consolidarea poziției pe care o au deja. Există și șansa unei schimbări, care poate veni din zona Taurului, susținută de Mercur.

De asemenea, sectorul relațiilor este activ, ceea ce le permite să se miște mai ușor și să-și folosească relațiile ori de câte ori au nevoie.

Racul se află în casa sănătății pentru Lei, iar Jupiter le recomandă să acorde o atenție serioasă acestui aspect. Din iunie–iulie, Jupiter va intra în zodia Leului și va începe un fel de „scanare” a organismului, verificând dacă totul este în regulă. Dacă apar probleme, va fi nevoie de intervenție.

De aceea, invitația este să se ocupe de sănătate încă de acum. Jupiter scoate la iveală lucruri ascunse, iar Leii trebuie să fie atenți la semnale și simptome, pentru a le trata din timp. Nu este indicat să amâne, pentru că, odată ce Jupiter intră în zodia lor și rămâne timp de un an, efectele pot fi mai puternice.

În plus, Vărsătorul, zodia opusă, îl are pe Pluton retrograd până în octombrie. Astfel, fiecare alegere pe care o fac Leii va fi analizată în profunzime, la toate nivelurile. Este nevoie de mai multă atenție și reflecție, chiar dacă nu este stilul lor obișnuit.