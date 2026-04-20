Horoscop 21 aprilie 2026, cu Neti Sandu. Noi începuturi și oportunități pentru zodii

Vibrația zilei este 3 și comunicarea o să ne deschidă toate ușile.

Horoscop 21 aprilie 2026 – Taur

Se poate să-ncepeți lucruri noi, poate vă faceți cunoscute părerile, vă impuneți punctul de vedere într-o conferință, undeva, și o să găsiți adepți, colaboratori. Poate are loc o îmbunătățire a look-ului, vă schimbați garderoba, coafura, vă creați o înfățișare mai fresh.

Horoscop 21 aprilie 2026 – Gemeni

O să fiți cooptați într-un proiect care o să vă aducă câștiguri în perioada care urmează, că o să faceți echipă cu cei din grup și treaba o să meargă șnur. Poate organizați o ieșire la sfârșit de săptămână și faceți rezervări, stabiliți trasee și îi convocați și pe prieteni.

Horoscop 21 aprilie 2026 – Rac

E bine să-ndrăzniți să cereți ce vi se cuvine, că Jupiter vă poate împlini orice dorință și se „roagă” de voi până prin iulie, așa că profitați. Se poate să primiți bani, vouchere, o funcție chiar, dacă are loc o reorganizare.

Horoscop 21 aprilie 2026 – Leu

Vă invită cineva în alt colț de țară sau de lume și o să vă alegeți un weekend când să dați o fugă până acolo, ca să vă refaceți vibe-ul de zile mari. Poate vă bate gândul să vă duceți la alt serviciu pentru un salariu mai bun și o să vă și placă ce-o să faceți acolo.

Horoscop 21 aprilie 2026 – Fecioară

Parcă ați mai avea de luat niște bani din urmă și, dacă dați e-mailuri, referate, mai dați un telefon, o să-i recuperați, că sunt indicii de bani în plus în perioada asta. O să le faceți o vizită unor rude care v-așteaptă de mult pe la ele și o să vă încărcați frumos, sufletește. Poate în weekend.

Horoscop 21 aprilie 2026 – Balanță

O să dați curs unei invitații să aflați mai multe despre o persoană care vrea să facă parte din viața voastră și o să vă lămuriți în scurt timp, o să vedeți cu cine aveți de-a face. Întrevedere cu cineva care vă face un serviciu, vă facilitează intrarea într-un mediu care v-ar aduce beneficii.