Horoscop 24 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. O zi cu revederi emoționante

Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 24 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu revederi emoționante. O să ne bucurăm de vești bune, de întâlnirile cu acei oameni care ne-au lipsit și o să facem puțină ordine în viața noastră.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 6 și armonia o să se facă simțită în sufletul nostru.

Horoscop 24 ianuarie 2026 – VĂRSĂTOR

Invitațiile pe la diverse petreceri curg și o să vă bucurați de revederea unor oameni dragi. O să aflați noutăți care să vă schimbe viața în bine. E cineva care v-a dus dorul și vă scoate la întâlnire, pentru că sunt câteva aspecte de luat în discuție și o să se consolideze relația cu ocazia asta.

Horoscop 24 ianuarie 2026 – PEȘTI

Pot veni de undeva niște bani, poate chiar din economiile familiei, și o să puteți ieși cu prietenii la un suc, o cafea, să vă deconectați. Poate le faceți o vizită unor rude care sărbătoresc o zi de naștere ori poate reînnoirea jurămintelor de căsătorie și o să fie emoționant.

Horoscop 24 ianuarie 2026 – BERBEC

Se poate să cheltuiți bani ca să vă duceți la o ceremonie, poate fi un botez, ceva festiv, și o să revedeți prieteni pe care nu i-ați mai văzut cine știe de când. Vă dați tot interesul să le faceți pe plac alor voștri, să vă țineți de promisiunile făcute și să alegeți și o variantă plăcută pentru voi.

Horoscop 24 ianuarie 2026 – TAUR

E cineva care vine spre voi cu sinceritate și căldură și o să vă lăsați convinși să intrați într-o relație, dacă nu aveți pe nimeni, și să vă completați frumos sufletește. Poate vă pregătiți de musafiri, că o fi un motiv special, și o să vă facă plăcere să vă ocupați de toate detaliile.

Horoscop 24 ianuarie 2026 – GEMENI

O să primiți o invitație la o piesă de teatru, la un film sau vă duceți la un concert, ca să revedeți o persoană dragă. Cineva care v-a rămas dator cu o cafea sau o masă la restaurant vă invită la prânz sau la cină în oraș.

Horoscop 24 ianuarie 2026 – RAC

Se poate să vină în vizită copiii, nepoții sau alte persoane dragi care vă promit de multă vreme că or să treacă pe la voi. Se poate să aveți un tête-à-tête cu ființa iubită ca să lămuriți un aspect care a afectat, cumva, relația, iar totul se poate remedia.

Horoscop 24 ianuarie 2026 – LEU

Sunt șanse să întâlniți pe la evenimentele din oraș o persoană de care să vă simțiți atrași, dacă nu aveți partener de viață, și să construiți o relație solidă. O să puteți face o escapadă turistică și să vă întoarceți de acolo cu forțe proaspete, ca să fiți în formă de luni încolo.

Horoscop 24 ianuarie 2026 – FECIOARĂ

Se anunță cineva în vizită și, dacă nu aveți alt program, o să vă prindă bine să stați la povești cu oameni de tot felul. O veste bună de la cineva care își dorește să vă vedeți și v-ați putea face timp azi sau mâine. Vă gândiți.

Horoscop 24 ianuarie 2026 – BALANȚĂ

O să treceți în revistă evenimentele mondene, târguri, expoziții, concerte și o să vă luați de acolo doza de bună dispoziție. O să vă faceți noi prieteni pe la evenimentele la care ajungeți și o să dați curs unor relații, fie ele și de colaborare.

Horoscop 24 ianuarie 2026 – SCORPION

E undă verde la călătorii și puteți ajunge acolo unde v-ați dorit mai demult, dar nu a fost posibil la momentul respectiv, iar acum vă organizați frumos. O să vă iasă în cale omul potrivit, ca să aveți și voi o relație care să vă completeze frumos.

Horoscop 24 ianuarie 2026 – SĂGETĂTOR

E undă verde la călătorii și puteți ajunge acolo unde v-ați dorit mai demult, dar nu a fost posibil la momentul respectiv, iar acum vă organizați frumos. Se poate să întâlniți, în drumurile voastre, niște oameni cu idei, inspirație și fler în afaceri și să iasă un proiect care să vă aducă beneficii.

Horoscop 24 ianuarie 2026 – CAPRICORN

Se poate să vă duceți în vizită la rude, la prieteni din alte localități și să faceți un drum până acolo, poate rămâneți și peste noapte. Poate mergeți la un eveniment care adună multă lume și o să vă regăsiți starea de spirit în mijlocul acestor oameni.

