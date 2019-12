Horoscop 23 decembrie 2019. Berbecii primesc bani înainte de Crăciun

Horoscop 23 decembrie 2019. O să mergem direct la țintă, că știm ce putem, ce-avem nevoie și n-avem timp de pierdut.

Vibrația zilei este 5 și un pic de risc nu strică să ne-asumăm.

HOROSCOP 23 DECEMBRIE 2019 CAPRICORN

O să puteți rezolva tot felul de lucruri și cu puțin ajutor din partea celor care știu cât de ocupați sunteți și o să lichidați toate restanțele.

HOROSCOP 23 DECEMBRIE 2019 VĂRSĂTOR

Se pare c-o să mai dați o raită pe la magazine să luați cadouri, să va cumpărați și vouă ceva frumos și poate va duceți și la tuns, la coafat.

HOROSCOP 23 DECEMBRIE 2019 PEȘTI

O să puteți pleca de azi acolo unde o să vă petreceți Crăciunul și o să fie totul într-o atmosferă pe gustul vostru, c-o să-ntalniti numeroși cunoscuți cu care rezonati frumos.

HOROSCOP 23 DECEMBRIE 2019 BERBEC

Vi se mai dau niște bani, va bucurați și de alte privilegii și o să aveți cu ce să onorați masa de Crăciun c-aveți invitați și va place să fiți gazde la înălțime.

HOROSCOP 23 DECEMBRIE 2019 TAUR

O întâlnire care vă dă speranțe de mai bine în viața sentimentală, poate va împăcăți cu acea persoană fără de care nu puteți trăi, pentru că va completați frumos.

HOROSCOP 23 DECEMBRIE 2019 GEMENI

Se pare c-o să mai luați câte ceva pentru interiorul locuinței și vă ocupați și de mașină, să fie totul funcțional să n-aveți surprize la drum lung.

HOROSCOP 23 DECEMBRIE 2019 RAC

Încep să se lege frumos toate lucrurile de care-aveți nevoie și să creați altfel de legături amicale, conjugale - trainice și va puteți gândi serios la căsătorie, unii dintre voi.

HOROSCOP 23 DECEMBRIE 2019 LEU

Se poate să faceți curățenie - la sânge - sau chemați o firmă specializată și vă ocupați voi de alte urgențe c-aveți multă treabă și nu vă sar și ai voștri în ajutor.

HOROSCOP 23 DECEMBRIE 2019 FECIOARĂ

Poate-aveți de făcut drumuri, comisioane, să rezolvați și treburi și de serviciu și personale și să vă rămână timp pentru treburile gospodărești.

HOROSCOP 23 DECEMBRIE 2019 BALANȚĂ

O revenire neașteptată, a cuiva care părea c-a plecat definitiv, dar și-a dat seama că sunteți de neînlocuit și viață pare fără sens în absența voastră.

HOROSCOP 23 DECEMBRIE 2019 SCORPION

O acțiune în forță, poate recuperați bani, bunuri, și o să dați poate și un examen, va fi o competiție ca să vedeți care va e adevărata valoare.

HOROSCOP 23 DECEMBRIE 2019 SĂGETĂTOR

O reușită, un accept, or fi câștiguri la care visați de multă vreme și o să fie și un plus de vizibilitate, c-o să va remarcați prin ceva anume.