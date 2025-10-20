Horoscop 21 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care ar putea să aibă parte de o primă sau o mărire de salariu

Horoscop 21 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu Lună Nouă și provocări. O să ne punem o dorință și o să fim conectați la ea, ca să se împlinească — rezultatul depinde cel mai mult de noi.

Vibrația zilei este 3 și ne ajută să perfecționăm comunicarea, s-o ducem la alt nivel.

Horoscop 21 octombrie 2025 – BALANȚĂ

O să puteți câștiga mai mulți bani dacă o să vă folosiți de flerul de a alege partenerii de afaceri potriviți și proiectul bănos. O să vi se facă o surpriză, poate primiți un cadou și o invitație la sfârșit de săptămână, într-un city break.

Horoscop 21 octombrie 2025 – SCORPION

Le puteți reaminti șefilor să vă mai adauge ceva la salariu — o primă, o mărire sau materiale cu care să îmbunătățiți calitatea muncii, gadgeturi. Cineva dintr-o relație care s-a destrămat își face curaj să revină, în speranța că o să puteți fi din nou împreună.

Horoscop 21 octombrie 2025 – SĂGETĂTOR

Se poate să fiți cooptați într-o echipă și să puneți umărul la o cauză umanitară, să vă bucurați că le puteți fi de ajutor unor oameni care nu se descurcă. Poate insistați pe lângă prieteni să-și facă timp în weekend să plecați undeva la distracție, într-o stațiune turistică.

Horoscop 21 octombrie 2025 – CAPRICORN

Poate vă lăsați și voi antrenați într-un proiect care o să vă țină ocupați până peste cap, dar care o să vă ofere satisfacții profesionale. E posibil să recuperați niște bani și să acoperiți niște goluri, să rezolvați probleme mai vechi și o să aveți un confort financiar.

Horoscop 21 octombrie 2025 – VĂRSĂTOR

O să faceți progrese la școală, poate urmați o pregătire specială și o să vă bucurați de aprecieri atât din partea colegilor, cât și a profesorilor. Se poate să aveți multe drumuri de făcut și ați putea apela la cei apropiați să vă mai scutească de niște eforturi.

Horoscop 21 octombrie 2025 – PEȘTI

Poate vă faceți planuri pentru o plecare la sfârșit de săptămână și o să faceți abstracție de treburile gospodărești, ca să vă mai recreați. Se poate să primiți o sumă de bani și s-o puneți deoparte pentru distracția din timpul liber cu familia.

Horoscop 21 octombrie 2025 – BERBEC

Se conturează o perspectivă profesională bănoasă și poate o să ocupați și o funcție, chiar dacă nu e nevoie să dați concurs — pe merit, pur și simplu. Vă caută cineva care vrea să vă scoată la plimbare, ca să vadă dacă vă armonizați pentru o relație sau nu.

Horoscop 21 octombrie 2025 – TAUR

O să apară cineva care vrea să vă bucurați împreună și o să fiți de acord, dar poate nu înainte de o re-negociere care să fie în avantajul vostru. O să existe și armonie în relația de cuplu, cu condiția să vă acordați mai multă atenție unul altuia și să petreceți timp de calitate împreună.

Horoscop 21 octombrie 2025 – GEMENI

Se ivește ocazia să vă încercați șansele la un alt serviciu sau, poate, la școală vreți să faceți o altă specializare ca să mai urcați o treaptă și să fiți mai bine cotați. Poate se apropie termenul limită al unui proiect și, dacă vi se pare avantajos, poate prelungiți contractul. Și mai cereți și niște bani.

Horoscop 21 octombrie 2025 – RAC

Se pare că aveți multe pe ordinea de zi și, dacă vă mai ajută cineva, o să le duceți la bun sfârșit; dacă nu, mai lăsați și pe mâine, poimâine. O să vă mai îngrijiți și de voi, poate schimbați garderoba, look-ul și o să aveți altă stare de spirit.

Horoscop 21 octombrie 2025 – LEU

E posibil să renunțați la un contract în favoarea altuia, ca să vă asigurați confortul financiar. Însă n-ar fi exclus să vi se ofere mai mulți bani pentru actualul. O să vă intre o sumă de bani care o să vă dea libertate de mișcare și poate plecați 2-3 zile pe undeva.

Horoscop 21 octombrie 2025 – FECIOARĂ

Pare să fie o atmosferă mai bună la serviciu și o să avansați cu treburile de tot felul, luând în calcul și un nou proiect destul de solicitant. E o perioadă favorabilă studiului, iar printre picături poate practicați și un sport ca să vă revigorați.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













