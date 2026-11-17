Din fericire, există câteva reguli simple care îl ajută să rămână proaspăt chiar și câteva luni. Totul ține de locul în care îl depozitezi și de temperatura la care îl păstrezi.

Care este cel mai bun loc în care poți depozita usturoiul

Dacă vrei ca usturoiul să reziste cât mai mult timp, cel mai bine este să îl păstrezi într-un loc răcoros, uscat, întunecat și bine aerisit. Poți alege cămara, un dulap de bucătărie aflat departe de aragaz sau un colț al bucătăriei în care nu bate soarele. În aceste condiții, usturoiul își păstrează aroma și prospețimea mai mult timp, fără să încolțească sau să mucegăiască prea repede.

Păstrează usturoiul în căpățâni întregi, fără să îl cureți de coajă. Învelișul natural protejează cățeii de umezeală și îi împiedică să se usuce prea repede. Odată ce desfaci căpățâna, usturoiul nu va mai rezista la fel de mult.

Contează și recipientul în care îl depozitezi. Usturoiul are nevoie de aer, așa că îl poți pune într-un coș de răchită, într-o pungă de hârtie perforată, într-un săculeț din plasă sau într-un vas de ceramică prevăzut cu orificii. Evită pungile de plastic și recipientele închise ermetic, deoarece în acestea se poate acumula umezeală, iar usturoiul poate mucegăi. Nu îl ține lângă chiuvetă, unde este multă umezeală, și nici lângă aragaz sau cuptor, unde căldura îl poate usca.

Poți păstra usturoiul în frigider? Dacă ai căpățâni întregi, frigiderul nu este cea mai bună alegere. Temperaturile scăzute pot favoriza încolțirea, mai ales după ce scoți usturoiul la temperatura camerei. În schimb, cățeii deja curățați de coajă trebuie păstrați la frigider, într-un recipient bine închis, și consumați în aproximativ o săptămână.

La ce temperatură trebuie păstrat usturoiul

Temperatura ideală pentru păstrarea usturoiului în casă este cuprinsă între 15 și 18 grade Celsius. Dacă îl depozitezi într-un loc răcoros, ferit de umezeală și de lumina directă a soarelui, căpățânile întregi pot rezista foarte mult timp. Atunci când este ținut într-un loc prea cald, usturoiul începe să se usuce, iar cățeii se pot zbârci și își pot pierde textura fermă. De aceea, în zilele călduroase de vară, este bine să îl muți în cel mai răcoros loc din casă. Contează și umiditatea, care ar trebui să fie în jur de 60%. Dacă aerul este prea umed și nu circulă suficient, usturoiul poate mucegai, conform Allrecipes.com.

Cât timp rezistă usturoiul? În condiții bune de depozitare, o căpățână întreagă poate rezista chiar și până la șase luni. Totuși, durata depinde și de soi, de cât de proaspăt era usturoiul când l-ai cumpărat și de modul în care a fost păstrat înainte. Cățeii desprinși din căpățână, dar necurățați de coajă, rezistă aproximativ trei săptămâni.

Dacă nu știi sigur dacă usturoiul mai este bun, apasă ușor căpățâna cu degetele. Dacă este tare, nu are zone moi și nici urme de mucegai, în general, îl poți folosi în continuare la gătit.

Cum depozitezi usturoiul pentru a rezista mai multe luni

Dacă vrei să ai usturoi proaspăt în casă pentru mai multe luni, începe prin a alege căpățâni sănătoase, ferme și bine uscate. Evită-le pe cele care au pete, zone moi, urme de mucegai sau căței care au început să încolțească. Este important și ca învelișul exterior să fie intact, deoarece acesta protejează usturoiul.

O căpățână întreagă de usturoi poate rezista între patru și șase luni, dacă este păstrată în condiții potrivite. Cel mai bine este să nu separi cățeii și să nu îi cureți de coajă decât atunci când ai nevoie de ei. Alege un loc răcoros, cum ar fi cămara, unde temperatura este de aproximativ 15-18 grade Celsius. Pune usturoiul într-un coș de răchită, într-un săculeț din plasă sau într-un vas de ceramică prevăzut cu orificii pentru aerisire.

Iată câteva lucruri de care să ții cont:

· Nu spăla usturoiul înainte de depozitare, deoarece umezeala îl poate face să se strice mai repede;

· Nu separa cățeii și nu îi curăța de coajă înainte de utilizare;

· Păstrează usturoiul departe de căldură și de lumina directă a soarelui;

· Verifică periodic căpățânile și îndepărtează-le pe cele care au început să mucegăiască sau să putrezească;

· Consumă mai întâi căpățânile desfăcute.

Dacă ai usturoi din grădină, cu tulpinile încă atașate, îl poți împleti în funii, așa cum făceau și bunicii, apoi îl poți agăța într-un loc uscat și bine aerisit. Ai cumpărat prea mult usturoi și nu crezi că îl vei consuma? Îl poți pune la congelator. Cățeii pot fi congelați întregi, curățați sau tocați, în pungi ori recipiente speciale. Îi vei putea folosi ulterior în mâncăruri gătite, chiar dacă textura lor se schimbă puțin după decongelare.

De ce nu este bine să păstrezi usturoiul în frigider

Deși obișnuim să punem multe alimente în frigider pentru a le păstra proaspete, în cazul usturoiului lucrurile stau puțin diferit. Temperaturile scăzute pot favoriza apariția mugurilor verzi în interiorul cățeilor, mai ales după ce scoți usturoiul din frigider și îl lași la temperatura camerei.

Explicația este simplă. După o perioadă petrecută la rece, usturoiul poate începe să încolțească atunci când ajunge din nou la căldură, la fel cum se întâmplă cu plantele când vine primăvara. Usturoiul încolțit nu trebuie neapărat aruncat. Dacă este încă ferm și nu are urme de mucegai sau putrezire, îl poți folosi la gătit. Totuși, mugurele verde poate avea un gust amar, iar cățelul își poate pierde din aromă. Pentru a evita gustul amar, taie cățelul pe lungime și scoate partea verde din mijloc.

O altă problemă este umezeala din frigider, mai ales dacă păstrezi usturoiul într-o pungă de plastic închisă. În lipsa aerului, umezeala se acumulează și poate favoriza apariția mucegaiului. Un experiment în care au fost testate șase metode de depozitare a usturoiului a arătat că acesta și-a păstrat cel mai bine aroma și textura, după aproximativ o lună, într-un recipient de ceramică prevăzut cu orificii. În schimb, cățeii ținuți într-o pungă închisă în frigider au devenit moi, au încolțit și și-au pierdut din gust.

Există însă o excepție. Usturoiul curățat sau tocat trebuie păstrat la frigider, într-un recipient bine închis. Cățeii curățați rezistă aproximativ o săptămână, în timp ce usturoiul tocat este bine să îl folosești cât mai repede, de preferat în ziua următoare.

Cum păstrezi usturoiul curățat și cățeii de usturoi

Ai curățat mai mult usturoi decât aveai nevoie pentru mâncare? Nu trebuie să îl arunci. Îl poți păstra pentru următoarea rețetă, însă este important să știi că usturoiul curățat nu se depozitează la fel ca o căpățână întreagă. Cățeii de usturoi necurățați de coajă pot fi păstrați în cămară, într-un recipient bine aerisit. Aceștia nu vor rezista însă la fel de mult ca o căpățână întreagă, deoarece se usucă mai repede.

În schimb, usturoiul curățat trebuie pus la frigider, într-un recipient bine închis sau într-o pungă alimentară resigilabilă. Evită să îl speli înainte de depozitare. Dacă ai făcut deja acest lucru, usucă-l bine înainte de a-l pune la rece.

Iată cât timp poți păstra usturoiul:

· Cățeii necurățați de coajă: aproximativ trei săptămâni, într-un loc răcoros și uscat.

· Cățeii curățați: până la o săptămână, la frigider.

· Usturoiul tocat sau zdrobit: de preferat, în cel mult 24 de ore, dacă este ținut la frigider.

· Usturoiul congelat: aproximativ șase luni sau chiar mai mult.

Dacă vrei să păstrezi usturoiul curățat pentru mai mult timp, îl poți congela. Pune cățeii întregi într-o pungă specială sau toacă-i și așază-i într-o tăviță pentru cuburi de gheață, cu puțină apă. După ce au înghețat, mută cuburile într-o pungă și scoate câte unul atunci când pregătești supe, sosuri sau tocănițe.

Ai grijă dacă obișnuiești să păstrezi usturoiul în ulei. Acesta nu trebuie lăsat la temperatura camerei, deoarece se pot dezvolta bacterii care provoacă botulism. Pentru păstrarea pe termen lung, congelarea este o variantă mai sigură.

Cum îți dai seama că usturoiul s-a stricat

Usturoiul poate rezista luni întregi dacă este păstrat corespunzător, însă, cu timpul, își poate schimba aspectul, textura și mirosul. Cel mai simplu mod de a verifica dacă mai este bun este să apeși ușor cățeii cu degetele. Dacă sunt fermi, în general, îi poți folosi în continuare. Cei moi, apoși sau lipicioși pot fi deja stricați.

Uită-te și la culoarea usturoiului. În mod normal, cățeii sunt albi sau crem, dar pot deveni ușor gălbui pe măsură ce trece timpul. Acest lucru nu înseamnă neapărat că trebuie aruncați. În schimb, petele maronii extinse, mucegaiul și zonele moi sunt semne că usturoiul nu mai este bun.

Principalele semne că usturoiul s-a stricat:

· Cățeii sunt moi, lipicioși sau apoși.

· Au apărut pete de mucegai alb, verde, albastru sau negru.

· Usturoiul are un miros acru, neplăcut sau de putreziciune.

· Cățeii au pete maronii extinse și zone putrezite.

· În recipientul cu usturoi curățat s-a acumulat lichid, iar cățeii au devenit vâscoși.