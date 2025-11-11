Horoscop 12 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va fi propusă pentru un post de conducere

Horoscop 12 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu surprize. O să avem energia necesară să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus și să ne facem o idee despre proiectele viitoare.

Vibrația zilei este 3 și o să spunem lucrurilor pe nume.

Horoscop 12 noiembrie 2025 – SCORPION

O să încasați niște bani, care pot fi și din urmă; se reglează situația financiară și o să vă faceți planuri pentru ieșirile din weekend. Vă puteți asocia cu cineva ca să puneți în practică o idee și să realizați un lucru de cea mai bună calitate.

Horoscop 12 noiembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Noi provocări! O ieșire la rampă cu ceva nou care să vă aducă beneficii, pentru că ideea pare ingenioasă, și o să primiți și răsplată. Se poate să faceți o investiție, poate pentru că ați dat de niște reduceri și o să vă puneți casa la punct cu ocazia asta.

Horoscop 12 noiembrie 2025 – CAPRICORN

Se poate să vă așezați la masa negocierilor ca să vă asigurați că vi se respectă cerințele și, eventual, să mai lăsați de la voi ca să puteți semna un contract. O să dedicați poate mai mult timp liber relației cu partenerul de cuplu și unii dintre voi puteți ajunge și la căsătorie.

Horoscop 12 noiembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Par să se facă mari presiuni ca să duceți la bun sfârșit un proiect de care depinde ascensiunea voastră profesională; poate veți fi propuși pentru un post de conducere. Se poate să fiți cooptați într-o echipă care să dea o mână de ajutor unor oameni care luptă pentru o cauză nobilă.

Horoscop 12 noiembrie 2025 – PEȘTI

Se așteaptă mai mult de la voi și o să vă dați peste cap să faceți treaba ca lumea, să primiți aprecieri din partea șefilor și să vă bucurați de un statut privilegiat. E posibil să primiți un voucher de vacanță, să vi se distribuie aparatură de ultimă generație la serviciu și să lucrați cu spor.

Horoscop 12 noiembrie 2025 – BERBEC

Poate vă invită cineva într-o escapadă turistică să vă bucurați de prezența unor oameni care țin la voi. Poate v-au pregătit niște surprize și o să fie o atmosferă incitantă. E o șansă destul de mare să întâlniți pe cineva care vi s-ar potrivi, ca fel de a fi, și să formați un cuplu.

Horoscop 12 noiembrie 2025 – TAUR

O să vă interpeleze niște oameni care au nevoie de voi și o să vă tenteze cu un proiect care vi s-ar potrivi, numai să aveți timp pentru el. O să recuperați niște bani din urmă și o să vă descurcați cu cheltuielile acestei perioade, asigurând celor dragi ce au nevoie.

Horoscop 12 noiembrie 2025 – GEMENI

O reușită în sfera comunicării – o să le transmiteți coechipierilor de afaceri că sunteți de acord cu unele condiții, dar cu altele nu prea. E posibil să apară în viața voastră cineva care se simte atras de voi și să vă mai vedeți ca să vedeți dacă ați putea forma un cuplu.

Horoscop 12 noiembrie 2025 – RAC

Vin de undeva niște bani, poate dintr-un proiect nou, care v-ar aduce și faimă. C-am tot spus că e anul vostru special și o să dați lovitura în afaceri. Se observă succes la școală, poate primiți note mari și bani, totodată o bursă, și poate plecați în străinătate.

Horoscop 12 noiembrie 2025 – LEU

Se poate să aveți o explicație cu cineva de care sunteți atașați sufletește și să vă reașezați relația pe o altă temelie, ca să fiți și voi fericiți. Se poate să vă roage niște prieteni sau rude să le fiți nași de botez copilului lor – vedeți.

Horoscop 12 noiembrie 2025 – FECIOARĂ

Poate pregătiți o tratație acasă la sfârșit de săptămână și o să vă ocupați de toate detaliile: curățenie, aprovizionare, le reamintiți cunoscuților, ca să fie totul perfect. E cineva care tot încearcă să se apropie, dar vă baricadați într-o cochilie în care nu dați voie cuiva să acceseze.

Horoscop 12 noiembrie 2025 – BALANȚĂ

Se poate să începeți niște studii, să faceți practică, să dați vreun examen sau un test de aptitudini și o să atingeți un alt nivel de studiu. Se poate să plecați într-un city break la sfârșit de săptămână, sau se organizează un teambuilding și o să vă destindeți după o săptămână de mare intensitate.

