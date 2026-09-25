O să îndreptăm tot felul de situații care au creat animozități în viața noastră și o să avem grijă să nu cheltuim fără cap banii.

Horoscop 26 septembrie 2026 – BALANȚĂ

Invitațiile pe la evenimentele festive curg, poate e și ziua voastră de naștere, de căsătorie ori dați de băut că ați câștigat un job nou.

Revine cineva care a lipsit o vreme din viața voastră, dar s-a convins că nu poate fără voi.

Horoscop 26 septembrie 2026 – SCORPION

Se poate să fiți invitați de onoare la o ceremonie și să vă faceți și noi cunoștințe pe acolo, că o să fie lume multă și de bună calitate.

Se poate să vă treziți cu niște musafiri și să vă bucurați că o să vă umpleți, frumos, ziua, cu plimbări la șosea, în parc, cu ei.

Horoscop 26 septembrie 2026 – SĂGETĂTOR

Vă poate face o surpriză partenerul de cuplu și să vă ducă într-o excursie peste hotare, într-un city break, să dea un pic de culoare relației.

O revedere la care nu v-ați fi așteptat și, totuși, cineva care dispăruse din viața voastră mai are ceva de spus. Vedeți ce.

Horoscop 26 septembrie 2026 – CAPRICORN

Poate nu v-ați decis – încă – dacă să lucrați pentru un angajator care vine cu promisiuni serioase, dar ceva s-ar putea să vă convingă, totuși, până la începutul săptămânii viitoare.

Vă scoate cineva la un spectacol, la un concert, se poate să vă duceți și la un botez, că e cineva la care țineți.

Horoscop 26 septembrie 2026 – VĂRSĂTOR

O să ieșiți cu grupul la o reuniune mondenă, poate fi și o competiție și să fie cu adrenalină, chit că e vorba despre un meci, un concurs al copiilor.

O să apelați la bugetul de rezervă, că apar cheltuieli neprevăzute, și o să le faceți pe plac alor voștri.

Horoscop 26 septembrie 2026 – PEȘTI

Cineva, dintr-o fostă relație, vine să capete un răspuns la întrebările pe care vi le-a pus mai demult și poate știți deja ce răspuns să îi dați.

Poate îi faceți un party-surpriză cuiva apropiat și o să se cam subțieze bugetul, dar entuziasmul cu care vă implicați o să facă toți banii.

Horoscop 26 septembrie 2026 – BERBEC

E o agendă încărcată, le-oți fi promis mai multor prieteni că vă vedeți, că ieșiți pe la evenimente și o să revedeți o serie de prieteni și o să mai cunoașteți și alții noi.

E cineva care vrea să facă parte din viața voastră și o să vedeți și voi în ce măsură vă regăsiți în această formulă și mai ieșiți în doi.

Horoscop 26 septembrie 2026 – TAUR

E o ceremonie la care vă doriți să ajungeți și o să vă distrați chiar dacă o să fiți obosiți, că o fi pe undeva prin țară și rămâneți peste noapte, vă întoarceți mâine seară.

O să puteți da o fugă prin țară, pe undeva, să ziceți cuiva „La mulți ani!” și să petreceți câteva ore departe de stresul zilnic.

Horoscop 26 septembrie 2026 – GEMENI

Poate vă dați întâlnire cu prietenii să schimbați impresii, poate veți lucra împreună la ceva care vă face plăcere, o fi vreun hobby comun.

Se poate să vă facă o surpriză partenerul de cuplu și să vă ia într-o plimbare, într-o stațiune turistică, să rupeți monotonia, să recalibrați relația.

Horoscop 26 septembrie 2026 – RAC

E un eveniment la care o să vă duceți, că e cineva apropiat la care țineți și poate prindeți, din zbor, o idee de business, te pomenești.

Se poate să vă calce pragul un musafir de la drum și, dacă nu plecați pe nicăieri, o să vă întrețineți frumos, o să vă facă plăcere.

Horoscop 26 septembrie 2026 – LEU

O să vă deplasați cu ușurință spre o destinație care să vă ajute să vă limpeziți mintea, creierul, să reveniți de luni încolo cu forțe proaspete.

Cineva pe care nu l-ați mai văzut de multă vreme vă caută și poate mai sunt speranțe că o să vă meargă mai bine.

Horoscop 26 septembrie 2026 – FECIOARĂ

O să îi faceți o favoare unui prieten, poate fi și o rudă, și să mergeți împreună într-o plimbare prin împrejurimi, că sunt ceva probleme pe care le puteți discuta într-un spațiu neutru.

Se observă cheltuieli, că nu prea are cum, fără, dar o să îi faceți fericiți pe ai voștri și vă faceți și vouă o plăcere.