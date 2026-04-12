Un gând frumos, intenţii pozitive, alegeri inspirate şi o să ne facem un program pe sufletul nostru.

Vibraţia zilei este 3 şi o să ne facem timp pentru toţi cei pe care-i iubim.

Să vedem ce se întâmplă în fiecare dintre zodii.

Horoscop 12 aprilie 2026 - BERBEC

Toate bune şi frumoase, şi o să aveţi o masă festivă cu familia şi-o să faceţi rondul de onoare şi pe la prieteni. Vă-ncearcă toate sentimentele, de dragoste, de recunoştinţă, de dor, faţă de toţi cei care-nseamna ceva pentru voi şi o să aveţi gesturi de mărinimie faţă de toată lumea.

Horoscop 12 aprilie 2026 - TAUR

Prietenii or să vă ia cu ei la plimbare, în vizite să ciocniţi un ou, să mâncaţi o felie de cozonac de marea sărbătoare a Paştelui. E o împlinire sufletească! După o absentă îndelungată apare cineva care o să vă insufle alt chef de viaţă şi o să ştiţi ce-aveţi de făcut de-aici înainte.

Horoscop 12 aprilie 2026 - GEMENI

Poate le faceţi o surpriză celor dragi şi organizaţi în mod spontan, o plimbare la malul mării şi poate vă-ntoarceţi mâine. O să fiţi pe recepţie dacă se adună grupul să ieşiţi în parc, la o masă festivă la iarbă verde, să trăiţi momentul festiv alături de cei pe care-i iubiţi.

Horoscop 12 aprilie 2026 - RAC

O să fie, neapărat, o masă festivă cu familia şi vă puteţi muta şi la prieteni să sărbătoriţi şi cu ei preţ de câteva ore şi o să tot primiţi daruri. Vi s-au pregătit surprize, dar şi voi aşteptaţi momentul propice să-i surprindeţi pe cei apropiaţi cu un mesaj, un cadou, o invitaţie la un concert.

Horoscop 12 aprilie 2026 - LEU

O să daţi o fugă şi la malul mării dacă prietenii v-au făcut rezervare şi o să fie o ieşire inedită. Vine cineva pe neanunţate şi o să vă bucuraţi ca acea persoană nu v-a uitat şi o să vă faceţi program de ieşit şi la plimbare, printre altele, să mai vedeţi şi alţi prieteni, rude.

Horoscop 12 aprilie 2026 - FECIOARĂ

O apariţie care o să vă umple inima de bucurie şi o să vă faceţi planuri pentru vacanţă să plecaţi pe undeva. O să verificaţi contul bancar să vedeţi dacă puteţi da o fugă primprejur pe la prieteni, rude că unii v-au invitat, iar pe alţii vreţi să-i luaţi prin surprindere cu prezenţa.

Horoscop 12 aprilie 2026 - BALANŢA

Se poate să-ntâlniţi nişte oameni care să vă propună diverse activităţi care să fie pe placul vostru şi să va-ntretina o stare de bună dispoziţie. O să vă daţi întâlnire la o masă festivă cu familia, cu prietenii, să savuraţi acest moment al Învierii şi să fie ca o primenire sufletească.

Horoscop 12 aprilie 2026 - SCORPION

Poate aţi atins acel prag al maturităţii în relaţia de cuplu şi-ntr-un astfel de moment de sărbătoare poate faceţi declaraţia de căsătorie, cererea. Apare şi acel cineva pe care-l aşteptaţi cu sufletul la gură, că v-o fi promis mai demult şi o să faceţi tot ce vă sta în putinţă să vă pliaţi pe dorinţele acestei persoane.

Horoscop 12 aprilie 2026 - SĂGETĂTOR

Vă iau prietenii într-o plimbare, dacă nu vă aflaţi, deja, departe de casă şi o să vă bucuraţi de o atmosferă pe gustul vostru. E un tumult sufletesc şi o să povestiţi cu familia, cu prietenii, să mai cereţi un sfat ca să ştiţi ce să faceţi cu viaţa voastră, că vă aflaţi la o intersecţie de drumuri.

Horoscop 12 aprilie 2026 - CAPRICORN

O să vă deplasaţi cu uşurinţă, că nu e probabil, distanţă mare între cei pe care-i vizitaţi, chiar şi prin ţară. O să vă simţiţi în largul vostru, o să cheltuiţi cu uşurinţă nişte bani ca să nu vă lipsiţi nici pe voi, nici pe cei dragi de acele plăceri care vă fac viaţa frumoasă.

Horoscop 12 aprilie 2026 - VĂRSĂTOR

O să primiţi mesaje, daruri, invitaţii din toate părţile şi o să fiţi selectivi, pe cât posibil, ca să vă şi tihnească să nu fie un maraton. E o încărcătură sufletească, poate pentru că e ziua marii întâlniri cu persoana care vă poate face fericiţi că există această energie specială a sărbătorii de Înviere.

Horoscop 12 aprilie 2026 - PEŞTI

O veste neaşteptată, poate are legătură cu sosirea cuiva care se scuzase că nu poate veni, şi totuşi, vă iubeşte prea mult şi a venit. O să faceţi o descoperire de cont că să v-ajungă banii să faceţi un drum până la mare, sau la munte s-aveţi de cheltuială şi ca să simţiţi, într-adevăr, că e sărbătoare.