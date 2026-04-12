Construite din lemn, bisericile de acolo sunt adevărate comori arhitecturale intrate, de altfel, în patrimoniul mondial UNESCO. Cu influențe gotice și păstrate în timp ca mărturii, opt dintre ele au fost recunoscute ca exemple remarcabile ale dibăciei meșterilor.

Moldovan Gheorghe, preot Biserica Sfântul Nicolae, Budești: „Doamne ajută! Bine ați venit, poftiți în biserica noastră, în Biserica Sfântului Nicolae.”

Suntem în localitatea Budești Josani, unde din turnul bisericii din lemn vedem un peisaj care ne duce cu gândul la satul de odinioară.

Tot aici găsim păstrate cu atenție o cămaşă de zale și un coif care, conform legendelor locului, ar fi aparținut haiducului Pintea Viteazul.

Moldovan Gheorghe, preot Biserica Sfântul Nicolae, Budești: „O biserică impresionantă prin dimensiunile pe care le are: 18 m lungime, 8 m lățime, construită din lemn de stejar, în anul 1643. Biserica în care se adăpostesc multe lucruri de valoare”

Câțiva turiști din București au bifat în planul de vacanță și turul bisericilor din lemn, intrate în patrimoniul UNESCO.

Bianca: „Mi se pare superbă și foarte impresionantă, chiar, că e atât de veche și s-a păstrat atât de bine. Nici nu am mai văzut, de fapt, pictură pe lemn cum este aici, 100% pe lemn”

Liliana: „Am revenit după 30 de ani în Maramureș și, bineînțeles, acum privesc cu alți ochi totul.”

La doar 13 kilometri distanță se află satul Desești. Aici trăiesc mai puțin de o mie de suflete, iar casele înconjoară biserica din lemn „Sfânta Paraschiva”, considerată una dintre cele mai înalte biserici istorice de lemn din lume.

Turnul clopotniței este impresionant. De la bază până în vârful coifului are aproape 72 de metri înălțime. Drept pentru care, localnicii spun că turiștii nu se pot rătăci, pentru că au cel mai bun reper.

Ioan Ardelean, preot Biserica „Sfânta Paraschiva” Deseşti: „Maramureșul are o zestre considerabilă prin cele opt biserici care se află în lista patrimoniului mondial. De multe ori auzim exclamația de genul "WOW, o Capelă Sixtină a Maramureșului!".

Grinzile din lemn cioplit de stejar se îmbină perfect, bolta de peste naos este din lemn de brad, iar acoperișul din șindrilă fixată atent, protejează întreaga construcție de vântul aspru, de viscole și chiar de soarele dogorâtor.

Marian Morar: „E ceva de vis. Când intri, te ia un sentiment, ceva frumos, care nu prea găsești în altă parte.”

În total, în Maramureș sunt opt biserici de lemn intrate în patrimoniul UNESCO, gata să primească turiști din întreaga lume. Iar cei care ajung în aceste zone se pot menține în formă, după masa bogată de Paște, cu drumeții, pe jos ori cu bicicleta, pe traseele cunoscute și de localnici.