Horoscop 10 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care se va ocupa de chestiuni bănești

Horoscop 10 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Provocări azi. Mobilizare interioară există și o să ne ajute, că o să întâlnim tot felul de piedici și e bine să avem soluțiile la purtător.

Vibrația zilei este 1 și să începem cu începutul, cu lichidarea datoriilor de tot felul.

Horoscop 10 decembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Noutăți care să vă schimbe viața în bine și o să vă dați interesul să faceți lucruri de cea mai bună calitate, să străluciți pe sirmament. Încep să se adune banii pe care nu i-ați luat la timp și o să strângeți o sumă cu care o să vă permiteți o escapadă turistică de sărbători.

Horoscop 10 decembrie 2025 – CAPRICORN

O să alegeți cea mai bună variantă de distracție de Revelion, faceți rezervare și le faceți o surpriză celor dragi, că de obicei și ei vă fac vouă surprize. Poate a ajuns la maturitate relația cu partenerul de cuplu și o să vă gândiți când să faceți pasul nunții.

Horoscop 10 decembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Unele lucruri vă reușesc de la prima încercare, altele vă poartă pe drumuri și vă țin pe telefon până le dați de capăt. O să dați de oameni serviabili și o să vă străduiți, împreună, să puneți lucrurile la punct în sfera profesională.

Horoscop 10 decembrie 2025 – PEȘTI

Poate vă consultați cu cei dragi în privința destinației de vacanță și o să alegeți varianta comună care să mulțumească pe toată lumea. Se poate să se redeschidă subiectul colaborării și să vedeți dacă mai apar și alte oferte, ca să aveți de unde să alegeți.

Horoscop 10 decembrie 2025 – BERBEC

O să vă mobilizați să vă achitați de treburile de serviciu și de cele de familie, ca să vă rămână timp și pentru voi, să mai vedeți un film sau o piesă de teatru. Vin bani și se duc la fel de repede, ca să faceți unele cumpărături în avans – pentru sărbători – pentru casă, bineînțeles.

Horoscop 10 decembrie 2025 – TAUR

O să faceți echipă, la treabă, cu niște oameni care vă apreciază, vă poartă respect și o să aveți rezultate foarte bune împreună. E bine să consultați lista datoriilor ca să le eliminați rând pe rând, ca să nu intrați cu restanțe în noul an.

Horoscop 10 decembrie 2025 – GEMENI

O trecere în revistă a lucrurilor care v-au rămas de făcut și dați zor să faceți tot ce depinde de voi, ca să nu lăsați treburile în aer. O să vă consultați cu conducerea, care vrea să vă dea ceva de făcut acum pe ultima sută de metri, dar poate lăsați pe anul viitor.

Horoscop 10 decembrie 2025 – RAC

Apar niște bani, dar vor fi și cheltuieli neprevăzute și o să faceți eforturi să nu depășiți baremul, ca să rămâneți cu bani în buzunar. Poate vi se propune de pe acum ceva nou la serviciu pentru anul care vine și se potrivește cu ce v-ați fi dorit.

Horoscop 10 decembrie 2025 – LEU

E o vânzoleală și la voi, în dreptul banilor, și o să vă mai cenzurați, cât de cât, să luați ce vă trebuie și să mai aveți și până la următorul salariu. Poate e momentul să scoateți la iveală calitățile ascunse și să le etalați, că o să dați de admiratori.

Horoscop 10 decembrie 2025 – FECIOARĂ

O să primiți ecouri, pozitive și negative, referitoare la munca voastră și o să încercați să îndreptați acele lucruri care se mai pot repara. O să dați de niște reduceri la obiectele de uz casnic și o să luați una-alta ca să dați un look fresh interiorului.

Horoscop 10 decembrie 2025 – BALANȚĂ

Poate puneți la cale o plecare pentru câteva zile, de sărbători, pe undeva cu familia sau prietenii, și faceți rezervare, achitați cazarea, vă alegeți și trasee, destinații etc. O să faceți monetarul ca să vedeți cu ce rămâneți după ce achitați rate, facturi și alte neprevăzute, ca să știți pe ce să contați.

Horoscop 10 decembrie 2025 – SCORPION

Sunt situații care se schimbă de la o zi la alta și trebuie să vă adaptați din mers, că lucrurile se precipită în perioada asta și trebuie să luați cele mai bune decizii. E bine să vă descurcați cu mijloace proprii, că oamenii care v-au promis ajutorul sunt ocupați și nu mai pot veni.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













