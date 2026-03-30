Horoscop 31 martie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va avea un statut financiar mai bun

Horoscop 31 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Rezolvări astăzi. Se fac presiuni pentru a urgenta anumite demersuri, să avansăm cu treburile de orice fel și să ne achităm de obligații.

Vibrația zilei este 4 și trebuie să avem grijă de casă și de familie, neapărat!

Horoscop 31 martie 2026 – BERBEC

Întrevedere cu un posibil coechipier care vă propune un business și veți avea parte de o sumă frumușică, pe care o puteți încasa pe o perioadă mai lungă. Poate faceți un consiliu de familie și vă sfătuiți în privința locuinței: dacă să o zugrăviți sau să vă luați una nouă.

Horoscop 31 martie 2026 – TAUR

Sunt niște regrete care vă frământă de ceva vreme și poate scoateți la lumină anumite adevăruri pentru a vă elibera și a face ordine în interior. Vă veți întâlni cu niște prieteni pentru a pune bazele unei activități relaxante, fie un sport, fie altceva recreativ.

Horoscop 31 martie 2026 – GEMENI

Vi se face o ofertă pentru o funcție – să conduceți un departament sau să faceți parte dintr-un juriu – și veți avea putere de decizie, dacă veți accepta. Vi se recunosc meritele și poate primiți o bonificație, iar calitățile voastre vor fi apreciate.

Horoscop 30 martie 2026, cu Neti Sandu. O sumă de bani din trecut va ajunge la voi

Horoscop 31 martie 2026 – RAC

Vă preocupă situația școlară: încheiați anumite etape, susțineți un examen sau achitați taxe, ceea ce aduce agitație în acest plan. Poate rezolvați și problemele școlare ale copiilor. Veți primi o invitație pentru weekend, la un eveniment festiv, și o veți accepta cu plăcere.

Horoscop 31 martie 2026 – LEU

Se poate să plecați în delegație sau într-un turneu, o combinație între muncă și relaxare, care vă va ajuta să vă reîncărcați bateriile și să vă clarificați ideile. Banii vin și pleacă, apar cheltuieli, uneori neprevăzute, dar veți găsi echilibrul.

Horoscop 31 martie 2026 – FECIOARĂ

Se fac presiuni pentru a munci mai intens, poate chiar cu ore suplimentare, pentru a finaliza un proiect la timp și a evita penalizările. O situație se definitivează: vi se semnează un act care vă oferă mai multă libertate și un statut mai bun, inclusiv financiar.

Horoscop 31 martie 2026 – BALANȚĂ

Este mult de lucru la serviciu, iar posibil și în plan personal aveți activități suplimentare. Efortul va fi răsplătit. Se poate să participați la un eveniment profesional – conferință sau gală – unde vi se vor aduce aprecieri pentru munca depusă.

Horoscop 31 martie 2026 – SCORPION

Veți recupera niște bani, dar fiți atenți să nu aveți restanțe la facturi sau rate, pentru a evita penalizările. Se poate concretiza, în sfârșit, un business care promite un reviriment financiar și care vă va plăcea.

Horoscop 31 martie 2026 – SĂGETĂTOR

Se poate să primiți bani neașteptați și să vă faceți planuri pentru weekend, poate o escapadă de câteva zile. Vă puteți reface viața de cuplu și există posibilitatea să vă gândiți la o locuință nouă, chiar dacă, pentru început, optați pentru chirie.

Horoscop 31 martie 2026 – CAPRICORN

Veți primi atât aprecieri, cât și mici reproșuri din partea șefilor: dacă sunteți dedicați și muncitori, vi se vor cere rezultate și mai bune. Poate găsiți reduceri la mobilier și veți face alegeri inspirate, cumpărând produse de calitate la prețuri avantajoase.

Horoscop 31 martie 2026 – VĂRSĂTOR

Este un moment bun să vă lansați cu un proiect nou, deoarece aveți idei și strategii. Mai trebuie doar să găsiți sponsori și succesul va fi aproape. Poate apărea în viața voastră persoana potrivită pentru o relație stabilă, dacă sunteți singuri.

Horoscop 31 martie 2026 – PEȘTI

Se poate să primiți un ajutor neașteptat din partea cuiva pe care l-ați sprijinit cândva, iar acest lucru vă va ușura situația. Un nou proiect apare la orizont și veți găsi pe parcurs și finanțarea necesară pentru a-l duce la bun sfârșit.

Dată publicare:

Horoscop 30 martie 2026, cu Neti Sandu. O sumă de bani din trecut va ajunge la voi
Horoscop 30 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu vești amestecate. Vom fi receptivi la ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că am putea prinde din zbor o ofertă de job sau un hobby care să ne destindă după atâta muncă.

Horoscop 29 martie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi are de cheltuit bani
Horoscop 29 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu surprize! Sperăm plăcute. Sunt drumuri pe care ni le-am propus mai demult, sunt vizite și întâlniri pe care le-am tot amânat, dar se pare că le-a venit și lor rândul.

Horoscop 28 martie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va construi o relație frumoasă
Horoscop 28 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi destinsă. Le vom împlini câte o dorință celor dragi și ne vom face și nouă cadou o ieșire la plimbare, la film sau la un concert, iar acest lucru ne va prinde foarte bine.

Mii de militari americani au fost mobilizați suplimentar în zona Golfului Persic. Aici a ajuns zilele trecute și nava anfibie USS Tripoli, care s-a alăturat altor două grupări de portavioane. 

Liderii coaliției de guvernare au decis reducerea accizelor la carburanți. Mecanismul propus prevede o scădere treptată, în funcție de evoluția prețurilor, cu evaluări periodice.

A fost mobilizare de forțe în județul Mureș, unde Rebeca și Melisa, două copile de 4 și 5 ani, dispărute duminică seară, au fost găsite după 24 de ore, care au părut ani.  

