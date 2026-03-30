Horoscop 31 martie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va avea un statut financiar mai bun

Vibrația zilei este 4 și trebuie să avem grijă de casă și de familie, neapărat!
Horoscop 31 martie 2026 – BERBEC
Întrevedere cu un posibil coechipier care vă propune un business și veți avea parte de o sumă frumușică, pe care o puteți încasa pe o perioadă mai lungă. Poate faceți un consiliu de familie și vă sfătuiți în privința locuinței: dacă să o zugrăviți sau să vă luați una nouă.
Horoscop 31 martie 2026 – TAUR
Sunt niște regrete care vă frământă de ceva vreme și poate scoateți la lumină anumite adevăruri pentru a vă elibera și a face ordine în interior. Vă veți întâlni cu niște prieteni pentru a pune bazele unei activități relaxante, fie un sport, fie altceva recreativ.
Horoscop 31 martie 2026 – GEMENI
Vi se face o ofertă pentru o funcție – să conduceți un departament sau să faceți parte dintr-un juriu – și veți avea putere de decizie, dacă veți accepta. Vi se recunosc meritele și poate primiți o bonificație, iar calitățile voastre vor fi apreciate.
Horoscop 31 martie 2026 – RAC
Vă preocupă situația școlară: încheiați anumite etape, susțineți un examen sau achitați taxe, ceea ce aduce agitație în acest plan. Poate rezolvați și problemele școlare ale copiilor. Veți primi o invitație pentru weekend, la un eveniment festiv, și o veți accepta cu plăcere.
Horoscop 31 martie 2026 – LEU
Se poate să plecați în delegație sau într-un turneu, o combinație între muncă și relaxare, care vă va ajuta să vă reîncărcați bateriile și să vă clarificați ideile. Banii vin și pleacă, apar cheltuieli, uneori neprevăzute, dar veți găsi echilibrul.
Horoscop 31 martie 2026 – FECIOARĂ
Se fac presiuni pentru a munci mai intens, poate chiar cu ore suplimentare, pentru a finaliza un proiect la timp și a evita penalizările. O situație se definitivează: vi se semnează un act care vă oferă mai multă libertate și un statut mai bun, inclusiv financiar.
Horoscop 31 martie 2026 – BALANȚĂ
Este mult de lucru la serviciu, iar posibil și în plan personal aveți activități suplimentare. Efortul va fi răsplătit. Se poate să participați la un eveniment profesional – conferință sau gală – unde vi se vor aduce aprecieri pentru munca depusă.
Horoscop 31 martie 2026 – SCORPION
Veți recupera niște bani, dar fiți atenți să nu aveți restanțe la facturi sau rate, pentru a evita penalizările. Se poate concretiza, în sfârșit, un business care promite un reviriment financiar și care vă va plăcea.
Horoscop 31 martie 2026 – SĂGETĂTOR
Se poate să primiți bani neașteptați și să vă faceți planuri pentru weekend, poate o escapadă de câteva zile. Vă puteți reface viața de cuplu și există posibilitatea să vă gândiți la o locuință nouă, chiar dacă, pentru început, optați pentru chirie.
Horoscop 31 martie 2026 – CAPRICORN
Veți primi atât aprecieri, cât și mici reproșuri din partea șefilor: dacă sunteți dedicați și muncitori, vi se vor cere rezultate și mai bune. Poate găsiți reduceri la mobilier și veți face alegeri inspirate, cumpărând produse de calitate la prețuri avantajoase.
Horoscop 31 martie 2026 – VĂRSĂTOR
Este un moment bun să vă lansați cu un proiect nou, deoarece aveți idei și strategii. Mai trebuie doar să găsiți sponsori și succesul va fi aproape. Poate apărea în viața voastră persoana potrivită pentru o relație stabilă, dacă sunteți singuri.
Horoscop 31 martie 2026 – PEȘTI
Se poate să primiți un ajutor neașteptat din partea cuiva pe care l-ați sprijinit cândva, iar acest lucru vă va ușura situația. Un nou proiect apare la orizont și veți găsi pe parcurs și finanțarea necesară pentru a-l duce la bun sfârșit.