Nominalizările pentru premiile Globurile de Aur au fost anunțate. Ce filme și actori sunt pe lista favorită a Hollywood-ului

Au fost anunțate nominalizările pentru premiile Globurile de Aur, primele distincții importante de la Hollywood.

„One Battle After Another” cu Leonardo DiCaprio și „Chase Infinity” a primit nouă mențiuni pe lista scurtă, inclusiv pentru cel mai bun film de comedie sau musical, cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu și cei mai buni interpreți în roluri principale.

One Battle After Another, un film cu un succes moderat în cinematografe, a primit cele mai multe nominalizări – nouă.

Filmele blockbuster nu au prins lista scurtă.

Avatar: Fire and Ash nu a fost primit la fel de bine ca primele două episoade din franciza științifico-fantastică.

Iar lipsa unei nominalizări pentru Wicked: For Good la categoria cel mai bun film muzical sau de comedie este probabil cea mai mare surpriză a zilei, mai ales că predecesorul – Wicked – a câștigat anul trecut la Globuri.

Câțiva „grei” ai Hollywood-ului au primit recunoașterea pentru cele mai recente roluri: Leonardo DiCaprio cu One Battle After Another, Timothée Chalamet cu Marty Supreme, Emma Stone pentru Bugonia și George Clooney cu Jay Kelly.

Au fost, însă, surprize și la categoriile majore de interpretare – în special pentru cea mai bună actriță într-un rol dramatic.

Staruri precum Sydney Sweeney au rămas pe dinafară, dar au intrat în finală alte vedete.

Globurile de Aur sunt primele distincții importante de la Hollywood care își dezvăluie listele scurte, marcând începutul sezonului premiilor pentru cinematografie, care va culmina cu Oscarurile din martie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













