„ROOTS – Search for Self”, prima conferință din România dedicată psihologiei relațiilor și autocunoașterii, pe 5 octombrie

PARTENERIAT. Pe 5 octombrie, capitala devine punct de întâlnire pentru publicul interesat de autocunoaștere, relații și psihologie, odată cu prima ediție a conferinței ROOTS – „Search for Self”.

Evenimentul o are în prim-plan pe Esther Perel, una dintre cele mai respectate voci ale psihoterapiei actuale. Autoare de bestselleruri traduse în peste 30 de limbi și speaker cu peste 40 de milioane de vizualizări la TEDTalks, Perel aduce la București o perspectivă proaspătă asupra echilibrului dintre libertatea personală și legăturile profunde, redefinind modul în care înțelegem intimitatea, dorința și conexiunile umane.

Conferința se adresează publicului larg, aflat în căutarea unei înțelegeri mai profunde a relațiilor conștiente, dar și profesioniștilor din domeniul psihologiei, terapeuților, consilierilor și tuturor celor interesați să aprofundeze complexitatea dinamicii interumane.

Pentru a susține viitoarea generație de specialiști, organizatorii au rezervat 200 de locuri dedicate studenților la psihologie, disponibile la un preț special de 100 lei, în baza legitimației.

Agenda evenimentului completează prezența internațională cu voci puternice din psihologia românească, care vor aduce pe scenă perspective complementare, ancorate în realitățile locale. Printre invitați se numără Gáspár György, psiholog, autor și psihoterapeut relațional, unul dintre cei mai cunoscuți experți din România în sănătatea relațională și emoțională, care pune accent pe importanța relațiilor conștiente și a comunicării autentice, fundament pentru o viață împlinită și armonioasă. Petronela Rotar, scriitoare și psiholog cu formare în psihodramă, model transgenerațional și Compassionate Inquiry, va explora felul în care poveștile personale și moștenirile de familie ne modelează relațiile. Iar Simona Herb, psihoterapeut de cuplu și trainer internațional în Emotional Focused Therapy, va împărtăși instrumente și practici pentru consolidarea intimității și a legăturilor emoționale. Dialogurile vor fi moderate de Andreea Raicu, om de media și mindfulness leader, care va crea spațiul pentru o conversație autentică și relevantă pentru public.

Conferința va oferi participanților dialoguri esențiale despre relațiile moderne, echilibrul dintre viața personală și profesională, gestionarea conflictelor și menținerea pasiunii pe termen lung.

Biletele pot fi achiziționate online prin www.iabilet.ro. Detalii complete despre program sunt disponibile pe www.rootsevent.ro.

Despre ROOTS - Search for Self

ROOTS este o platformă de evenimente destinată celor pasionați de înțelegerea profundă a relațiilor interumane. Promovând excelența în domeniul psihoterapiei, ROOTS reunește experți de renume mondial și oferă participanților acces la cele mai avansate perspective și tehnici din domeniu. Prin calitatea și profunzimea sesiunilor sale, ROOTS devine un punct de referință în domeniul terapiei, un loc în care cunoștințele și experiențele se îmbină pentru a produce schimbări autentice și durabile în viața participanților.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













