„ROOTS – Search for Self”, prima conferință din România dedicată psihologiei relațiilor și autocunoașterii, pe 5 octombrie

Stiri Mondene
01-10-2025 | 16:38
c

PARTENERIAT. Pe 5 octombrie, capitala devine punct de întâlnire pentru publicul interesat de autocunoaștere, relații și psihologie, odată cu prima ediție a conferinței ROOTS – „Search for Self”.

autor
Stirileprotv

Evenimentul o are în prim-plan pe Esther Perel, una dintre cele mai respectate voci ale psihoterapiei actuale. Autoare de bestselleruri traduse în peste 30 de limbi și speaker cu peste 40 de milioane de vizualizări la TEDTalks, Perel aduce la București o perspectivă proaspătă asupra echilibrului dintre libertatea personală și legăturile profunde, redefinind modul în care înțelegem intimitatea, dorința și conexiunile umane.

Conferința se adresează publicului larg, aflat în căutarea unei înțelegeri mai profunde a relațiilor conștiente, dar și profesioniștilor din domeniul psihologiei, terapeuților, consilierilor și tuturor celor interesați să aprofundeze complexitatea dinamicii interumane.

Pentru a susține viitoarea generație de specialiști, organizatorii au rezervat 200 de locuri dedicate studenților la psihologie, disponibile la un preț special de 100 lei, în baza legitimației.

Agenda evenimentului completează prezența internațională cu voci puternice din psihologia românească, care vor aduce pe scenă perspective complementare, ancorate în realitățile locale. Printre invitați se numără Gáspár György, psiholog, autor și psihoterapeut relațional, unul dintre cei mai cunoscuți experți din România în sănătatea relațională și emoțională, care pune accent pe importanța relațiilor conștiente și a comunicării autentice, fundament pentru o viață împlinită și armonioasă. Petronela Rotar, scriitoare și psiholog cu formare în psihodramă, model transgenerațional și Compassionate Inquiry, va explora felul în care poveștile personale și moștenirile de familie ne modelează relațiile. Iar Simona Herb, psihoterapeut de cuplu și trainer internațional în Emotional Focused Therapy, va împărtăși instrumente și practici pentru consolidarea intimității și a legăturilor emoționale. Dialogurile vor fi moderate de Andreea Raicu, om de media și mindfulness leader, care va crea spațiul pentru o conversație autentică și relevantă pentru public.

Citește și
nunta selena gomez
Selena Gomez și Benny Blanco, imagini noi de la nuntă. Câte rochii a avut artista. GALERIE FOTO

Conferința va oferi participanților dialoguri esențiale despre relațiile moderne, echilibrul dintre viața personală și profesională, gestionarea conflictelor și menținerea pasiunii pe termen lung.

Biletele pot fi achiziționate online prin www.iabilet.ro. Detalii complete despre program sunt disponibile pe www.rootsevent.ro.

Despre ROOTS - Search for Self

ROOTS este o platformă de evenimente destinată celor pasionați de înțelegerea profundă a relațiilor interumane. Promovând excelența în domeniul psihoterapiei, ROOTS reunește experți de renume mondial și oferă participanților acces la cele mai avansate perspective și tehnici din domeniu. Prin calitatea și profunzimea sesiunilor sale, ROOTS devine un punct de referință în domeniul terapiei, un loc în care cunoștințele și experiențele se îmbină pentru a produce schimbări autentice și durabile în viața participanților.

Sursa:

Etichete:

Dată publicare: 01-10-2025 16:38

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Revenire de senzație în fotbalul românesc!
NEWS ALERT Revenire de senzație în fotbalul românesc!
Citește și...
Selena Gomez și Benny Blanco, imagini noi de la nuntă. Câte rochii a avut artista. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Selena Gomez și Benny Blanco, imagini noi de la nuntă. Câte rochii a avut artista. GALERIE FOTO

Selena Gomez a împărtășit noi fotografii de la nunta ei cu Benny Blanco, plină de vedete, la doar trei zile după ce au spus „DA”.

 

Amal și George Clooney, apariție spectaculoasă la Festivalul de Film de la New York. Cei doi au atras toate privirile. FOTO
Stiri Mondene
Amal și George Clooney, apariție spectaculoasă la Festivalul de Film de la New York. Cei doi au atras toate privirile. FOTO

George și Amal Clooney au fost în centrul atenției la premiera filmului Jay Kelly, organizată în cadrul celei de-a 63-a ediții a Festivalului de Film de la New York. Cei doi au atras toate privirile cu apariția lor elegantă.

Pamela Anderson, de nerecunoscut la Paris Fashion Week. Vedeta și-a schimbat radical look-ul. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Pamela Anderson, de nerecunoscut la Paris Fashion Week. Vedeta și-a schimbat radical look-ul. GALERIE FOTO

Pamela Anderson a surprins cu un look diferit într-o recentă ieșire în Franța, înainte de Săptămâna Modei de la Paris, renunțând la obișnuitele sale bucle blonde.

Recomandări
Ședință de Guvern pe tema rectificării bugetare. Reforma administrației, blocată de opiniile contradictorii
Stiri Politice
Ședință de Guvern pe tema rectificării bugetare. Reforma administrației, blocată de opiniile contradictorii

Coaliția s-a reunit într-o ședință de la ora 14:00 pentru a decide ultima varianta a rectificării de bugetare. De la ora 16:00, este programată și o ședința extraordinară de Guvern la Palatul Victoria.

„Shutdown” în SUA. ”Guvernul se „închide”. Situația ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă
Stiri externe
„Shutdown” în SUA. ”Guvernul se „închide”. Situația ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă

Guvernul Statelor Unite a intrat miercuri dimineață într-un blocaj bugetar și a suspendat o mare parte din activitățile sale, iar situația ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă la nivel federal.

ISW avertizează: Rusia și Belarus pregătesc sabotaje în România și Polonia, pentru a da vina pe Ucraina
Stiri externe
ISW avertizează: Rusia și Belarus pregătesc sabotaje în România și Polonia, pentru a da vina pe Ucraina

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) avertizează că Rusia și Belarus ar putea desfășura operațiuni de sabotaj împotriva infrastructurii critice din state membre NATO, inclusiv în Polonia și România, folosind forțe speciale și drone.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 01 Octombrie 2025

48:15

Alt Text!
Vorbește Lumea
01 Octombrie 2025

01:46:15

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
30 Septembrie 2025

01:31:38

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28