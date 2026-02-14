Fostul membru al trupei One Direction a apărut în ediția de miercuri a podcastului „Call Her Daddy”, iar în cadrul interviului, gazda Alex Cooper l-a întrebat despre declarația sa anterioară potrivit căreia nu a fost niciodată „cu adevărat îndrăgostit”, în ciuda relației sale intens mediatizate cu Hadid, potrivit Yahoo News.

„Felul în care înțeleg iubirea este într-o continuă schimbare”, a spus el. „Știi, la momentul respectiv, poate am crezut că era iubire, dar pe măsură ce am crescut, mi-am dat seama că poate nu era. Poate era pasiune. Poate era altceva. Nu simt că a fost iubire.”

Malik și Hadid au început să se întâlnească în 2015 și au devenit rapid unul dintre cele mai comentate cupluri din tânăra elită hollywoodiană. Fiica lor, Khai, s-a născut în septembrie 2020.

Cei doi s-au despărțit în 2021

Cei doi s-au despărțit în 2021. În aceeași perioadă, Malik a pledat „no contest” la patru capete de acuzare pentru hărțuire, după o altercație cu mama lui Hadid, Yolanda, la locuința din Pennsylvania pe care o împărțea cu aceasta la acel moment.

Citește și
Beyoncé, schimbare de look. Cum arată artista acum. GALERIE FOTO
Beyoncé, schimbare de look. Cum arată artista acum. GALERIE FOTO

Invitat la „The Zach Lang Show” în 2024, cântărețul a recunoscut: „Nu știu dacă am fost vreodată cu adevărat îndrăgostit până în acest moment.”

„Privești înapoi cu alți ochi și îți spui: «Poate că nu eram îndrăgostit atunci»”, a continuat el, fără să o menționeze pe Hadid pe nume.

În interviul acordat podcastului „Call Her Daddy”, însă, Malik a sugerat că sentimentele sale față de fosta parteneră nu sunt atât de simple sau clar definite.