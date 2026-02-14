Fostul membru al trupei One Direction a apărut în ediția de miercuri a podcastului „Call Her Daddy”, iar în cadrul interviului, gazda Alex Cooper l-a întrebat despre declarația sa anterioară potrivit căreia nu a fost niciodată „cu adevărat îndrăgostit”, în ciuda relației sale intens mediatizate cu Hadid, potrivit Yahoo News.

„Felul în care înțeleg iubirea este într-o continuă schimbare”, a spus el. „Știi, la momentul respectiv, poate am crezut că era iubire, dar pe măsură ce am crescut, mi-am dat seama că poate nu era. Poate era pasiune. Poate era altceva. Nu simt că a fost iubire.”

Malik și Hadid au început să se întâlnească în 2015 și au devenit rapid unul dintre cele mai comentate cupluri din tânăra elită hollywoodiană. Fiica lor, Khai, s-a născut în septembrie 2020.

Cei doi s-au despărțit în 2021. În aceeași perioadă, Malik a pledat „no contest” la patru capete de acuzare pentru hărțuire, după o altercație cu mama lui Hadid, Yolanda, la locuința din Pennsylvania pe care o împărțea cu aceasta la acel moment.

Invitat la „The Zach Lang Show” în 2024, cântărețul a recunoscut: „Nu știu dacă am fost vreodată cu adevărat îndrăgostit până în acest moment.”

„Privești înapoi cu alți ochi și îți spui: «Poate că nu eram îndrăgostit atunci»”, a continuat el, fără să o menționeze pe Hadid pe nume.

În interviul acordat podcastului „Call Her Daddy”, însă, Malik a sugerat că sentimentele sale față de fosta parteneră nu sunt atât de simple sau clar definite.