Vocea României revine cu sezonul 13 pe ProTV și VOYO. Concurenții se luptă pentru premiul de 100.000 de euro

12-09-2025 | 11:41
Vineri seară, de la 20:30, revine „Vocea României” la PRO TV și pe VOYO! Sezonul 13, cu noroc, promite momente surprinzătoare și concurenți spectaculoși.

 

Știrile PRO TV

Antrenorii sunt pregătiți să apese butoanele și să întoarcă scaunele pentru cei care îi vor surprinde cu momentele lor.

Tudor Chirilă, Smiley, Irina, Theo și Horia au și atuu-uri: butoanele de SuperBlock și Mute care le dau ocazia să lupte pentru concurenții pe care și-i doresc.

Toți cei care vor urca pe scenă își doresc să ajungă într-una dintre echipe și să câștige marele trofeu Vocea României și premiul de 100.000 mii de euro.

Sursa: Pro TV

