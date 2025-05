Vera Wang, de nerecunoscut la Met Gala 2025. Ținuta îndrăzneață cu care a pășit pe covorul roșu. GALERIE FOTO

Celebra creatoare de modă, care va împlini 76 de ani luna viitoare, și-a surprins fanii cu o apariție spectaculoasă.

Stilul său vestimentar este într-un contrast puternic cu cel al altor femei de aceeași vârstă, precum Meryl Streep sau Julie Walters. Însă orice încercare de a o încadra pe Vera într-un tipar „adecvat vârstei” este sortită eșecului. Wang a creat rochii de mireasă pentru unele dintre cele mai cunoscute femei din lume, printre care Victoria Beckham, Ariana Grande și Kim Kardashian.

Vera Wang: Vârsta este un concept demodat

Ea a declarat anterior că vede vârsta ca fiind „demodată” și că în viață „trebuie să încerci să crești într-un fel sau altul”. Într-un interviu din 2022 pentru BBC 100 Women, Vera a dezvăluit că „elixirul magic” al tinereții este, pentru ea, munca.

Wang continuă să conducă propriul imperiu în modă ca director creativ, un business care include rochii de mireasă, modă prêt-à-porter, accesorii, parfumuri și articole pentru casă. A început să lucreze în domeniul modei la doar 18 ani și la 23 a devenit cea mai tânără redactor de modă din istoria revistei Vogue. Totuși, a durat aproape două decenii până și-a lansat propriul brand.

Dandysmul negru a strălucit pe treptele Met Gala

Met Gala 2025 a adus pe covorul roșu unele dintre cele mai spectaculoase ținute ale anului, purtate de vedete internaționale. Tema ediției – ‘Dandysmul Negru’ – a celebrat eleganța, rafinamentul și influența diasporei de culoare asupra modei.

Treptele Muzeului Metropolitan s-au transformat seara trecută într-un simbol al identității și emancipării culturale.

Luni seara, lumea modei și a celebrităților s-a adunat din nou pe treptele iconice ale Muzeului Metropolitan de Artă din New York, transformând intrarea impunătoare de pe 5th Avenue într-un spectacol vizual unic, demn de a fi supranumit „Oscarurile modei”.

Anul acesta, Met Gala a avut o temă profundă și relevantă: un omagiu adus influenței persoanelor de culoare asupra modei, o recunoaștere a contribuțiilor lor esențiale într-un context social și politic încă tensionat în America.

Sub semnul dandysm-ului negru, o estetică sofisticată și încărcată de semnificație istorică, vedetele au defilat într-o explozie de stiluri care au reinterpretat eleganța, puterea și simbolismul emancipării. Pentru o seară, treptele muzeului au devenit cel mai comentat și analizat podium virtual, fiecare apariție de la Met Gala fiind disecată pe rețelele sociale, unde milioane de fani au urmărit live evoluția „covorului roșu”.

Met Gala, pe lângă spectaculozitatea sa vizuală, are și o miză importantă: finanțarea Costume Institute, departamentul dedicat modei al muzeului. Evenimentul atrage an de an nu doar elitele din industria modei, ci și publicul larg, dornic să surprindă măcar o imagine a starurilor din proximitatea treptelor.

Cât costă un loc la dineul Met Gala

Met Gala rămâne un eveniment exclusivist, cu locuri limitate și costuri pe măsură: potrivit The New York Times, un loc la dineu a costat anul acesta 75.000 de dolari, iar până în 2025 organizatorii estimează venituri de peste 31 de milioane de dolari.

Anna Wintour, redactorul-șef al revistei Vogue și forța din spatele evenimentului, a transformat gala într-un spectacol adaptat perfect erei rețelelor sociale, unde imaginea contează mai mult ca niciodată.

„Această expoziție a fost planificată cu ani înainte și nu știam ce se va întâmpla pe scena politică, dar acum capătă o nouă importanță și o nouă rațiune de a fi”, a declarat Anna Wintour.

