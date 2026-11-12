Vasile Bănescu, fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei Române și actual membru al Consiliului Național al Audiovizualului, este invitatul meu într-o conversație fără menajamente despre credință, putere, propagandă și manipulare.

Vorbim despre conflictele sale cu înalți reprezentanți ai Bisericii, despre întâlnirea dintre politic și religios, despre oamenii care, în opinia sa, alimentează ura și dezbinarea în societate, dar și despre dezamăgirile care i-au schimbat felul de a privi România.

Dincolo de controverse și declarații tranșante, descoperim și omul: vulnerabilitățile, îndoielile și lucrurile pe care le regretă. O discuție despre adevăr, libertate și responsabilitatea de a nu tăcea atunci când ar fi mai simplu să o faci. Toate acestea într-un nou episod „Punct. Și de la capăt" pe care îl puteți viziona integral AICI.

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