Discuţiile au vizat şi modul în care România poate contribui la o Europă mai sigură, mai puternică şi mai bine pregătită pentru provocările actuale, relatează Agerpres.

"Am avut în această dimineaţă o întâlnire cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene şi cu reprezentantul Comisiei Europene la Bucureşti, la invitaţia ambasadorului Irlandei, ţară care deţine în prezent Preşedinţia Consiliului UE. A fost o discuţie deschisă şi utilă despre priorităţile noului Guvern şi despre felul în care România poate contribui la o Europă mai sigură, mai puternică şi mai bine pregătită pentru provocările actuale. Am vorbit despre securitatea şi apărarea Europei, în special pe Flancul Estic şi în regiunea Mării Negre. România îşi consolidează capacităţile de apărare, inclusiv prin programul european SAFE", a transmis Luca Niculescu, potrivit paginii de Facebook a Guvernului.

Totodată, şeful Executivului menţionează că le-a prezentat ambasadorilor şi progresele în operaţionalizarea hub-ului de securitate maritimă de la Constanţa, un proiect important pentru securitatea întregii regiuni.

O altă temă a discuţiei a vizat extinderea Uniunii Europene.

"România susţine ferm parcursul european al Republicii Moldova, Ucrainei şi statelor din Balcanii de Vest. Ne dorim ca negocierile să avanseze cât mai repede, pe baza progreselor fiecărei ţări", a mai transmis Niculescu.

El a precizat că un alt subiect important a fost viitorul buget european.

"Avem nevoie de un acord asupra Cadrului Financiar Multianual până la sfârşitul anului, care să răspundă noilor provocări, dar să păstreze resursele necesare pentru coeziune şi agricultură, politici esenţiale pentru România", a subliniat Niculescu.

În cadrul întâlnirii, premierul le-a mulţumit ambasadorilor pentru sprijinul acordat României în domeniul securităţii şi apărării, precum şi în procesul de aderare la OCDE, şi i-a mulţumit ambasadorului Irlandei, Brendan Ward, pentru organizarea întâlnirii şi pentru activitatea Preşedinţiei irlandeze a Consiliului UE.

"Astfel de întâlniri sunt importante pentru că ne permit să discutăm direct, să ne ascultăm şi să găsim soluţii împreună. România are priorităţi clare în Europa şi îşi asumă responsabilitatea de a contribui la deciziile şi proiectele noastre comune", a punctat prim-ministrul Luca Niculescu.

Maia Sandu a explicat de ce unirea cu România nu este, deocamdată, o opțiune susținută de majoritate

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit despre posibilitatea unirii Republicii Moldova cu România într-un interviu acordat publicației maghiare Válasz Online.

Șefa statului a declarat că, în cazul organizării unui referendum pe această temă, ar vota în favoarea unirii, însă a precizat că, în prezent, nu există suficient sprijin popular pentru această soluție, potrivit publicației maghiare Válasz Online.

Întrebată despre declarația făcută anterior în podcastul britanic The Rest Is Politics, potrivit căreia ar susține unirea Republicii Moldova cu România în cazul organizării unui referendum, Maia Sandu a explicat:

„Vreau ca țara mea să fie în siguranță și vreau ca țara mea să fie liberă. Imaginați-vă că Rusia se apropie de granițele dumneavoastră. Trebuie să căutați soluții, chiar dacă acestea vi se pot părea neobișnuite. În acest moment, nu avem suficient sprijin popular pentru această soluție. Avem însă sprijinul majorității populației pentru integrarea europeană și tocmai de aceea urmărim acest obiectiv cu atâta pasiune”, a precizat președinta R. Moldova.

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