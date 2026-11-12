Acest safir de Ceylan de un albastru intens, cu dimensiuni de aproximativ 3,5 cm x 3,5 cm şi intrat în colecţia familiei Romanov la jumătatea secolului al XIX-lea, fusese estimat la un preţ de vânzare de 1,7 milioane de franci elveţieni (1,86 milioane de euro) de casa de licitaţii Sotheby's înaintea vânzării sale de miercuri, scrie Agerpres.

Safirul a fost achiziţionat în 1927 de cântăreaţa americană de operă Ganna Walska, de origine poloneză şi mare amatoare de bijuterii. El a reapărut la licitaţie în 1971, apoi la Geneva în 1992, înainte ca atelierul Cartier să creeze, în 2015, montura sa actuală: o brăţară încrustată cu diamante.

Catalogul Fersman al Bijuteriilor Coroanei ruse, realizat între 1924 şi 1926, dezvăluie că acest safir - montat la acea vreme de Fabergé într-o structură cu diamante - era prezentat sub forma unei broşe, potrivit casei Sotheby's.

Bijuteriile „regale şi nobile" propuse în cadrul licitaţiei de miercuri au fost vândute cu un preţ total de 15,3 milioane de franci elveţieni (16,5 milioane de euro), a transmis casa Sotheby's.