Concerte de riff-noise industrial și fusion-rock în București. Formațiile AirLines și Midpoint, LIVE la unteatru

Stiri Mondene
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Data actualizării:
Airlines3
comunicat de presa

Două formații de pe scena underground din România, Air Lines și Midpoint, vor cânta, vineri, 13 noiembrie, în teatrul „unteatru” din București, de la ora 20.00, pentru amatorii de sunete noise industrial și rock-indie-pop.

autor
Cristian Matei

Air Lines promite pentru acest show un riff-noise industrial cu „bass distorsionat, ritmuri imprevizibile și energie brută”.

Proiect inițiat la București de Augustin Nicolae, Air Lines a lansat în 2023 albumul „Temples”, un LP în ediție limitată, cu șase piese pe vinil.

Pentru concertul de la unteatru, proiectul revine într-o formulă specială, reunind foști membri și colaboratori: Mihai Ionuț Andrei (Breathelast), Robert Casmirovici (Mars and Daemons), Robert Nicolae Pița și Răzvan „Suedezu” Moldovan.

La rândul lor, cei din formația Midpoint spun că explorează zona de mijloc dintre rock, indie, funk, pop și punk, „într-un amestec de refrenuri intense, schimbări bruște, tipare ritmice complexe și neliniști existențiale, toate livrate cu un aer degajat”.

Trio-ul lucrează la primul album, iar single-ul „Cheesecake” oferă deja un prim indiciu despre direcția sa sonoră.

La intersecția acestor două lumi muzicale se întâlnește și conceptul de „concertînmijloc” de la unteatru: un spațiu de întâlnire între artiști, public și sunete care nu stau cuminți într-un singur gen.

Un concert despre contraste, energie și libertatea de a explora, în care mijlocul nu e o poziție de compromis, ci locul din care lucrurile încep să se întâmple.

Mai multe detalii despre acest eveniment puteți găsi pe pagina de Facebook a evenimentului.

Etichete: concerte, underground, muzica,

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