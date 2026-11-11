Bărbatul ar fi lovit un pacient cu o nuia peste faţă, mâini şi picioare, de mai multe ori, scrie Agerpres.

Potrivit comunicatului transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, faptele ar fi fost comise în urmă cu trei ani, iar pacientul ar fi fost lovit de 13 ori, fără să se fi manifestat agresiv.

„În sarcina inculpatului (...) s-a reţinut că în data de 10.11.2023, la ora 02:04, în calitate de infirmier în cadrul Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca - Secţia de Psihiatrie VI Ojasca, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, fără a fi necesară în vreun mod exercitarea de acte de violenţă, persoana vătămată neavând manifestări agresive faţă de alţi pacienţi, inculpatul a lovit victima (...), persoană internată în cadrul unităţii medicale, cu o nuia, de 13 ori în zona feţei, a mâinilor şi a picioarelor, cauzându-i leziuni traumatice la ochiul stâng, care au necesitat 25-30 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, astfel cum rezultă din raportul de expertiză medico-legală întocmit în cauză", se arată în comunicat.

Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Buzău.