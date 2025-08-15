Una dintre cele mai bune formații de thrash metal din lume, Megadeth, parte din ”Big Four”, a anunțat că se va retrage

Gigantii americani ai thrash metalului, Megadeth, au anunțat că se retrag și că viitorul lor album va fi ultimul. De asemenea, vor porni într-un turneu de adio în 2026.

„Sunt atât de mulți muzicieni care au ajuns la sfârșitul carierei, fie accidental, fie intenționat”, a declarat joi Dave Mustaine, fondatorul și liderul Megadeth, într-un comunicat citat de The Guardian.

„Majoritatea dintre ei nu reușesc să se retragă în condițiile dorite, de pe culmile succesului, și asta este situația în care mă aflu eu în acest moment al vieții mele. Am călătorit în întreaga lume și am câștigat milioane și milioane de fani, iar cea mai grea parte din toate acestea este să îmi iau rămas bun de la ei.”, a transmis muzicianul.

Mustaine și trupa nu au dezvăluit încă titlul albumului final, data lansării sau datele rămase ale turneului, dar au distribuit un videoclip.

Solistul a declarat că acum este momentul perfect pentru trupă să lanseze un album final și să pornească în turneul final.

„Nu fiți supărați, nu fiți triști, fiți fericiți pentru noi toți, veniți să sărbătoriți alături de mine în următorii ani. Am realizat împreună ceva cu adevărat minunat și care probabil nu se va mai repeta niciodată”, a scris el.

„Am creat un stil muzical, am declanșat o revoluție, am schimbat lumea chitarelor și modul în care se cântă la ele și am schimbat lumea. Trupele în care am cântat au influențat lumea. Vă iubesc pe toți pentru asta. Vă mulțumesc pentru tot.”

Getty

Anunțul a venit după ce trupa a publicat miercuri un post teaser în care sugera retragerea, cu mesajul „Sfârșitul este aproape...”.

Trupa Megadeth a fost fondată în 1983, după ce Mustaine a fost dat afară din Metallica, trupa pe care o cofondase, în timpul sesiunilor de înregistrare din New York, de către Lars Ulrich și James Hetfield, ca urmare a consumului său de alcool și droguri.

Colegii lui de trupă l-au pus într-un autocar spre Los Angeles, unde a format o trupă de scurtă durată numită Fallen Angels, care a evoluat în Megadeth.

Megadeth a lansat albumul de debut, Killing Is My Business … and Business Is Good!, în 1985. Trupa a devenit foarte populară în anii 1990 – una dintre cele „Big Four” ale thrash metalului, alături de Metallica, Slayer și Anthrax.

În 2019, Mustaine a anunțat că a fost diagnosticat cu cancer la gât, iar trupa și-a anulat turneul pe durata tratamentului.

