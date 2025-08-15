Una dintre cele mai bune formații de thrash metal din lume, Megadeth, parte din ”Big Four”, a anunțat că se va retrage

Stiri Mondene
15-08-2025 | 10:51
Megadeth, Dave Mustaine
Getty

Gigantii americani ai thrash metalului, Megadeth, au anunțat că se retrag și că viitorul lor album va fi ultimul. De asemenea, vor porni într-un turneu de adio în 2026.

autor
Cristian Matei

„Sunt atât de mulți muzicieni care au ajuns la sfârșitul carierei, fie accidental, fie intenționat”, a declarat joi Dave Mustaine, fondatorul și liderul Megadeth, într-un comunicat citat de The Guardian.

„Majoritatea dintre ei nu reușesc să se retragă în condițiile dorite, de pe culmile succesului, și asta este situația în care mă aflu eu în acest moment al vieții mele. Am călătorit în întreaga lume și am câștigat milioane și milioane de fani, iar cea mai grea parte din toate acestea este să îmi iau rămas bun de la ei.”, a transmis muzicianul.

Mustaine și trupa nu au dezvăluit încă titlul albumului final, data lansării sau datele rămase ale turneului, dar au distribuit un videoclip.

Citește și
Summer Well
Snow Patrol a readus emoția adolescenței pe scena Summer Well: „Cel mai frumos cadou de ziua mea”

Solistul a declarat că acum este momentul perfect pentru trupă să lanseze un album final și să pornească în turneul final.

„Nu fiți supărați, nu fiți triști, fiți fericiți pentru noi toți, veniți să sărbătoriți alături de mine în următorii ani. Am realizat împreună ceva cu adevărat minunat și care probabil nu se va mai repeta niciodată”, a scris el.

„Am creat un stil muzical, am declanșat o revoluție, am schimbat lumea chitarelor și modul în care se cântă la ele și am schimbat lumea. Trupele în care am cântat au influențat lumea. Vă iubesc pe toți pentru asta. Vă mulțumesc pentru tot.”

Anunțul a venit după ce trupa a publicat miercuri un post teaser în care sugera retragerea, cu mesajul „Sfârșitul este aproape...”.

Trupa Megadeth a fost fondată în 1983, după ce Mustaine a fost dat afară din Metallica, trupa pe care o cofondase, în timpul sesiunilor de înregistrare din New York, de către Lars Ulrich și James Hetfield, ca urmare a consumului său de alcool și droguri.

Colegii lui de trupă l-au pus într-un autocar spre Los Angeles, unde a format o trupă de scurtă durată numită Fallen Angels, care a evoluat în Megadeth.

Megadeth a lansat albumul de debut, Killing Is My Business … and Business Is Good!, în 1985. Trupa a devenit foarte populară în anii 1990 – una dintre cele „Big Four” ale thrash metalului, alături de Metallica, Slayer și Anthrax.

În 2019, Mustaine a anunțat că a fost diagnosticat cu cancer la gât, iar trupa și-a anulat turneul pe durata tratamentului.

Francezul care a intrat cu duba în zona pietonală din Baia Mare era drogat. Ce le-a spus polițiștilor la audieri

Sursa: The Guardian

Etichete: muzica, rock, metal, Megadeth,

Dată publicare: 15-08-2025 10:36

Articol recomandat de sport.ro
LIVE VIDEO | Drita - FCSB se joacă ACUM!
LIVE VIDEO | Drita - FCSB se joacă ACUM!
Citește și...
Trupa U2 i-a adresat o întrebare lui Netanyahu cu privire la moartea civililor din Gaza. Ce i-au transmis artiștii irlandezi
Stiri Mondene
Trupa U2 i-a adresat o întrebare lui Netanyahu cu privire la moartea civililor din Gaza. Ce i-au transmis artiștii irlandezi

Trupa irlandeză de rock U2 a transmis o declaraţie în care condamnă criza umanitară din Gaza şi solicită luarea de măsuri pentru protejarea civililor.

Snow Patrol a readus emoția adolescenței pe scena Summer Well: „Cel mai frumos cadou de ziua mea”
Stiri Diverse
Snow Patrol a readus emoția adolescenței pe scena Summer Well: „Cel mai frumos cadou de ziua mea”

Noapte de vară cu distracție și muzică bună la Summer Well, festivalul găzduit pe domeniul Știrbei, de lângă Capitală. Și-au dat întâlnire petrecăreți de toate vârstele. Momentul culminant a fost concertul trupei de rock alternativ „Snow Patrol”.

Legendarul Mick Jagger, în vârstă de 82 de ani, se gândește dacă să mai facă un copil cu iubita sa, de 38 de ani
Stiri Mondene
Legendarul Mick Jagger, în vârstă de 82 de ani, se gândește dacă să mai facă un copil cu iubita sa, de 38 de ani

Legendarul rocker Mick Jagger ar putea lua în considerare posibilitatea de a avea încă un copil cu iubita sa.

Legendara trupă Uriah Heep are un mesaj pentru fanii din România. Probabil ultima apariție în țară
Stiri Diverse
Legendara trupă Uriah Heep are un mesaj pentru fanii din România. Probabil ultima apariție în țară

Danube Rock Revolution, festivalul rock aflat la prima ediție, intră pe ultima sută de metri și promite o experiență memorabilă între 21 și 24 august 2025, pe Stadionul Nicolae Rainea din Galați.

Concertul Dream Theater din Sibiu a adunat mii de fani. Legendarul toboșar Mike Portnoy, printre cei mai așteptați artiști
Stiri Mondene
Concertul Dream Theater din Sibiu a adunat mii de fani. Legendarul toboșar Mike Portnoy, printre cei mai așteptați artiști

Mii de fani rock s-au bucurat vineri seara, de concertului anului la Sibiu, cel susţinut de celebra trupă de metal progresiv Dream Theater, care a venit la Festivalul ARTmania în componenţa originală, cu legendarul Mike Portnoy la tobe.

Recomandări
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Cum se va desfășura întrevederea și ce mize sunt pentru Ucraina. Ora a fost schimbată
Stiri externe
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Cum se va desfășura întrevederea și ce mize sunt pentru Ucraina. Ora a fost schimbată

Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc, astăzi, într-o bază militară din Alaska, la 22:00, ora României. Cei doi președinți vor discuta mai întâi fără consilieri, apoi li se vor alătura delegațiile de miniștri, consilieri și experți.

Ilie Bolojan, prezent în Constanța, de Ziua Marinei. Nicușor Dan nu participă. Programul evenimentelor din acest an
Stiri actuale
Ilie Bolojan, prezent în Constanța, de Ziua Marinei. Nicușor Dan nu participă. Programul evenimentelor din acest an

Forţele Navale Române marchează cea de-a 123-a ediţie a Zilei Marinei Române printr-o serie de evenimente, organizate în Constanţa, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galaţi şi Bucureşti, pentru a promova valorile şi tradiţiile marinarilor militari.

Captură de cocaină de 3,5 milioane de euro în Sibiu. Drogurile au fost găsite în autorulota unor sârbi. VIDEO
Stiri Justitie
Captură de cocaină de 3,5 milioane de euro în Sibiu. Drogurile au fost găsite în autorulota unor sârbi. VIDEO

Peste 66 de kilograme de cocaină, în valoare de aproximativ 3,5 milioane de euro, au fost găsite într-o autorulotă localizată în judeţul Sibiu, două persoane fiind reţinute, informează, vineri, Poliţia Română.

Top citite
1 bilet la loto
Inquam Photos / Octav Ganea
Stiri actuale
Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40, Joker joi, 14 august. Premii uriașe în joc
2 premier league voyo
PRO TV
Stiri Sport
Premier League începe, mâine, exclusiv pe VOYO. Liverpool vs Bournemouth, un debut cu greutate
3 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri Politice
Guvernul nu mai vrea contracte noi în PNRR și Anghel Saligny. Ce se întâmplă cu proiectele începute
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 14 August 2025

48:45

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12