Au intrat într-un joc riscant din care nimeni nu va ieși la fel cum a intrat. Doru, Laurențiu, Bogdan și Marius – destinele lor sunt pe cale să se intersecteze violent, iar când toate firele poveștii se vor lega, nimic nu va mai putea fi ținut sub control. Ultimul episod din TRAFIC va putea fi urmărit în această seară, de la ora 21:30, la PRO TV.

„În urmă cu mai puțin de 24 ore s-a desfășurat o operațiune amplă de destructurare a unei rețele internaționale de trafic de droguri”, așa va rezuma Laurențiu Crețu în fața presei confruntarea violentă dintre echipa lui și gruparea infracțională a familiei Mustață, în mijlocul căreia Doru și Bogdan se trezesc prinși, fără nicio cale simplă de ieșire. Această operațiune va răsturna complet jocul, într-un mod neașteptat.

Întrebat de greșelile comise de fiul său, Don Dumitru va răspunde concis și ferm: „Oricât de multe greșeli și prostii ar face copilul tău, până la urmă, rolul unui părinte e să-l călăuzească să facă bine. Și dacă nu face, atunci trebuie să-l ierți și să-l sprijini, așa-i uman. Așa-i creștinește”.

În acest ultim episod, limitele dintre bine și rău vor deveni tot mai greu de trasat, iar fiecare personaj va fi pus în fața propriilor alegeri și a consecințelor lor. Pentru unii, lupta va fi despre dreptate, pentru alții despre supraviețuire, dar pentru Doru și Laurențiu miza va rămâne aceeași până la capăt: cât de departe poate merge un părinte pentru a-și salva copilul. Nu ratați un episod exploziv, în această seară, de la ora 21:30, la PRO TV. Pe VOYO, serialul TRAFIC poate fi urmărit integral.

TRAFIC – În numele fiului. Împotriva legii.