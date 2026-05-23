Ultimii doisprezece semifinaliști au revenit în fața juraților și a publicului, pregătiți să demonstreze că merită un loc în Marea Finală de pe vineri, 29 mai. Show-ul a fost lider absolut de audiență!

În urma votului publicului, Eric și Eduard, Rebeca Tomescu și Iosif Mândru s-au calificat în Marea Finală Românii au talent. Seara a adus și o surpriză din partea juraților, care au acordat wild card-ul concurentului Mikhail Ermakov, oferindu-i astfel șansa de a urca încă o dată, alături de cățeii lui, vinerea viitoare, pe scena talentului.

Ultima semifinală LIVE a celui mai urmărit show de divertisment din România a fost lider absolut de audiență. În intervalul orar 20:28 – 24:21, emisiunea a ocupat prima poziție în clasamentul audiențelor TV. Pe segmentul publicului național, format din persoane cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, PRO TV a înregistrat 6,3 puncte de rating și 26,6% cotă de piață, în timp ce televiziunea aflată pe locul al doilea avea 3,6 puncte de rating și 15,3% share.

La nivel național, peste 1,2 milioane de români au urmărit, în medie, cea de-a treia semifinală LIVE. În minutul de aur, la ora 21:26, peste 1,7 milioane de telespectatori, la nivel national, erau cu ochii pe Românii au talent.

La finalul ediției, jurații au avut de luat o nouă decizie importantă. După o seară în care concurenții au arătat că pasiunea, munca și curajul pot transforma orice moment într-unul memorabil, Andi Moisescu, Andra, Carmen Tănase și Mihai Bobonete au nominalizat încă un nou concurent care intră în cursa pentru Premiul de Originalitate, în valoare de 10.000 de euro. În urma deliberării, Rebeca Tomescu a fost propusă pentru acest premiu și se alătură celorlalți concurenți nominalizați în edițiile trecute: Albert Oprea și trupa Re-born.

Vinerea viitoare, pe 29 mai, scena Românii au talent va găzdui spectacolul suprem, în care cei mai apreciați concurenți ai sezonului 16 #devis vor lupta pentru marele premiu de 120.000 de euro și titlul de cel mai talentat român. Show-ul poate fi urmărit LIVE, vineri, de la ora 20:30, la PRO TV și pe VOYO.