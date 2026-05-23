„Invitaţia mea nu-mi permitea să vin însoţită”, a declarat invitata, care a dorit să rămână anonimă, pentru Daily Mail.

„Adică, ce ar trebui să fac? Să merg singură? Ar fi atât de jenant. Nu cred că voi participa, pentru că nu vreau să merg singură şi nu sunt sigură că voi cunoaşte prea multe persoane acolo. Adică, scuze, dar nu sunt prietenă cu Gigi şi Bella Hadid!”, a spus ea.

Nemulţumită că nu poate veni cu un însoţitor

Invitata menţionată s-a plâns, de asemenea, că altor invitaţi li s-a permis să vină însoţiţi la petrecere, care va avea loc pe 3 iulie, în New York.

„Ştiu că Selena Gomez vine cu soţul ei, Benny Blanco, aşa că are dreptul la un însoţitor, dar mie nu mi se permite să vin cu cineva pentru că sunt singură”, a adăugat invitata.

„Înţeleg, probabil că sala nu poate găzdui decât un număr limitat de persoane, dar nu e tocmai plăcut.”

Presupusa cerere din invitaţie a fost atât de jignitoare pentru invitată, încât aceasta a spus că se gândeşte să renunţe la nunta de mare amploare.

„Este nunta anului, dar s-ar putea să nu particip la aceasta pentru că sunt timidă”, a spus invitata despre evenimentul care urmează să aibă loc într-un loc cunoscut doar de invitaţi în dimineaţa respectivă.

Locaţia evenimentului este ţinută secretă

„Înţeleg şi eu asta, nu vrea ca toată lumea să ştie unde se căsătoreşte până în ultima clipă, din motive de securitate”, a spus sursa.

„Acum e un mare joc de ghicit, toată lumea se întreabă unde va avea loc. Probabil într-un hotel imens, precum Waldorf Astoria, care are un sistem de securitate şi acces de excepţie”, a adăugat aceasta.

Prietena vedetei pop a spus că o „iubeşte” pe Swift, că îi doreşte „ce e mai bun” şi că „înţelege” situaţia — dar nu vrea să pară un „mare nemulţumit”, potrivit publicaţiei.

Un reprezentant al lui Swift nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii a Page Six, vineri.

Cântăreaţa piesei „Cruel Summer” şi jucătorul de fotbal american de la Kansas City Chiefs, amândoi în vârstă de 36 de ani, s-au logodit după doi ani de relaţie, în urma unei cereri în căsătorie romantice organizate în curtea casei, în luna august a anului trecut.

„Profesoara ta de engleză şi profesorul tău de sport se căsătoresc”, au scris ei în descrierea fotografiilor din acel moment intim.

Se pare că a fost deja invitată o listă impresionantă de vedete, printre care antrenorul echipei Chiefs, Andy Reid, Gomez şi Gigi — care fac parte din grupul de domnişoare de onoare — Zoë Kravitz şi Graham Norton.