Pe măsură ce firmele sale se extind spre străinătate, China depășește SUA și devine principalul investitor străin în Germania, scrie South China Morning Post (SCMP).

Deteriorarea relațiilor transatlantice și costurile ridicate ale energiei și forței de muncă îi determină pe firmele americane să se gândească de două ori înainte de a intra pe piața germană.

În aceste condiții, China a depășit SUA și a devenit principala sursă de investiții străine directe (ISD) dintr-o singură țară a Germaniei anul trecut, conform unui raport guvernamental german, citat de publicația economică SCMP.

Anul trecut, în Germania au fost înregistrate 228 de proiecte greenfield și de extindere ale companiilor chineze, comparativ cu 206 din Statele Unite, a anunțat Germany Trade and Invest (GTAI), agenția guvernamentală pentru dezvoltare economică și comerț exterior, în raportul său anual, publicat joi. Principalele cinci surse de investiții străine ale țării au fost completate de Elveția, Regatul Unit și Olanda.

Cancelarul Merz: ”Dorim investiții chineze în Germania”

Germania a înregistrat un total de 1.564 de proiecte ISD anul trecut, în scădere cu 9,3% față de anul precedent. Blocul Uniunii Europene a reprezentat 33% din ISD-urile înregistrate în Germania, devansând atât China, cât și SUA.

„Incertitudinea internațională, cum ar fi tarifele și conflictele comerciale, înseamnă că firmele sunt mai precaute în prezent în ceea ce privește deciziile de investiții”, a declarat directorul general al GTAI, Achim Hartig, adăugând că declinul observat în Germania a fost moderat conform standardelor europene și că țara a rămas o „locație de afaceri robustă”.

Cancelarul german Friedrich Merz a îndemnat companiile chineze să investească mai mult în Germania în timpul unei vizite la Beijing în februarie.

„Dorim investiții chineze în Germania. Vrem locuri de muncă în Germania prin investiții chineze”, a declarat el în timp ce participa la un forum de afaceri cu premierul Li Qiang.