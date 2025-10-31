Ultima ediție a audițiilor pe nevăzute din sezonul 13 Vocea României! Irina Rimes: „Ai avut o prestație fenomenală”

În această seară, de la 20:30, antrenorii au șansa, pentru ultima dată în acest sezon, să întoarcă scaunele și să se lupte pentru vocile care îi surprind!

„De două luni încoace, antrenorii s-au întors de câte ori au dorit, dar astăzi vor trebui să aleagă fiecare câte 14 concurenți pentru etapa confruntărilor. Așadar, vom decola împreună spre planeta vocilor de calitate și vom întoarce scaunele pentru ultima dată în acest sezon norocos. Să fie VOCE!”, va spune Pavel Bartoș.

Deși antrenorii au echipele aproape formate, concurenții care vor urca pe scenă în ultima ediție a audițiilor pe nevăzute, îi vor surprinde: „Ai fost așa expresivă în interpretare și ne-ai condus și ne-ai dominat cu sensibilitate – a fost așa fragil momentul, a fost extrem de plăcut să te ascultăm cântând și iubesc Vocea României pentru asta – pentru diversitate, pentru că vă încurajează și vă lasă să veniți cu tot felul de propuneri muzicale. Cred că oamenii au nevoie să audă multă muzică, de toate felurile”, va spune Theo.

„Când ai început să cânți, s-a așternut liniștea în platou! Sunt hipnotizat de interpretarea ta, de vocea ta, de apariția ta și mi-aș dori foarte tare să-mi dai ocazia să lucrăm împreună”, îi va spune Smiley unei concurente care va întoarce toate cele patru scaune.

Pentru concurenți, Vocea României este locul unde își pot îndeplini cele mai mari visuri: „Din toată viața mea, această seară cred că este cea mai importantă pentru mine. Este visul meu de când eram copil să ajung aici și voi profita la maximum de acest moment.” „Ai avut o prestație fenomenală. Poate fi una dintre pretendentele la trofeu”, îi va spune Irina Rimes.

De câte ori se vor mai întoarce scaunele în acest sezon norocos și cum vor arăta, în final, echipele antrenorilor, aflăm în aceasta seară, de la 20:30. Emisiunea Vocea României poate fi urmăriă și online, pe VOYO.

Vocea României – Doar vocea contează!

