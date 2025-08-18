Tudor Giurgiu se alătură echipei de ficțiune PRO TV: ”E o bucurie pentru mine”

Stiri Mondene
18-08-2025 | 11:43
Tudor Giurgiu se alătură echipei de ficțiune PRO TV

De trei decenii, PRO TV aduce în casele românilor unele dintre cele mai îndrăgite și longevive seriale.

autor
Stirileprotv

În paralel, VOYO își extinde constant portofoliul de producții originale, devenite un pilon central al platformei de streaming. Pentru a duce conținutul de ficțiune la următorul nivel, Tudor Giurgiu se alătură echipei PRO TV, ca Scripted Content Development Senior Executive.

Din această poziție, Tudor Giurgiu va contribui la consolidarea conținutului de ficțiune, astfel încât acesta să fie adaptat la specificul pieței locale și va identifica proiecte dedicate publicului VOYO.

„Publicul iubește serialele românești, iar succesul producțiilor lansate până acum confirmă acest lucru și ne motivează să menținem acest segment în topul priorităților. Dezvoltăm puternic zona de ficțiune VOYO, cu obiectivul clar de a transforma platforma online în campionul absolut al conținutului local. În acest context, suntem bucuroși să anunțăm colaborarea cu regizorul Tudor Giurgiu, a cărui viziune cinematografică și experiență valoroasă vor aduce un plus remarcabil portofoliului nostru în anii ce urmează”, declară Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV.

Regizor, producător, fondator al Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF) și al Premiilor Gopo, Tudor Giurgiu este una dintre cele mai influente personalități ale cinematografiei românești contemporane. A produs și susținut numeroase proiecte de succes și a contribuit la promovarea filmului românesc pe marile ecrane ale lumii.

„În fiecare proiect în care m-am implicat am simțit nevoia să las ceva important publicului, iar de-a lungul timpului, am investit timp și energie ca filmele românești, producătorii, scenariștii, actorii români, toți, să-și găsească locul meritat în sufletul celor care intră în sălile de cinema și aplaudă la finalul unui film bun. E o bucurie pentru mine să mă alătur echipei PRO TV și să pot duce mai departe acest crez, într-o companie care a avut mereu curajul să investească enorm în producțiile de ficțiune românești. Sunt convins că românii abia așteaptă să vadă noi seriale realizate la cele mai înalte standarde cinematografice, în fața televizorului, fie că sunt la PRO TV, sau doar la un click distanță, pe VOYO!”, spune Tudor Giurgiu.

Sursa: Pro TV

Etichete: voyo, PRO TV,

Dată publicare: 18-08-2025 11:35

