Trupa de muzică electronică THY VEILS va susține două concerte, în București și Timișoara

Primul concert din această serie se va desfășura în clubul Escape din Timișoara pe data de 7 octombrie, urmat de o nouă apariție live în Control Club din București pe data de 18 noiembrie.

Apărut în 1995 ca un proiect de studio, formă a expresiei artistice a lui Daniel Dorobanțu, THY VEILS se transformă, în 2008, într-un grup de artă performativă.

În acest format, muzica propusă capătă o nouă dimensiune, fapt care îi duce pe scena festivalului de la Sziget în trei ani consecutivi, o performanță unică pentru spațiul muzical autohton. Urmează invitații pentru a performa live chiar în Berlin, capitala muzicii electronice, ceea ce face dintr-o călătorie abruptă către infinituri necunoscute, o plimbare meditativă pe aleile cosmice.

Institutul Cultural Român și Centrul Ars Electronica din Linz, Austria, se numără printre structurile care au promovat muzica THY VEILS, la care se adaugă apariții editoriale în publicații ca The New York Times și The Guardian.

”Cu o activitate de peste 27 de ani, THY VEILS este un organism într-o continuă expansiune a viziunii și exprimării artistice. O călătorie post-futuristă care s-a plămădit în timp dar care, odată cu albumul “Neoradiant” lansat în 2019, a atins noi explorări creatoare. “Next Forever”, material ce are să fie lansat în perioada următoare, se manifestă printr-o abundenţă de artă audiovizuală, coregrafie şi text.

Prin “Next Forever” se ajunge la sfârșitul căutării iar ființa accesează un soi de constiință pură, non-duală. Dacă universul “Neoradiant” a evocat, prin muzică și film, un timp dincolo de al nostru, “Next Forever” este jumătate profeție, jumătate călătorie temporală, de fapt, o întrezărire.

Aceste două albume, împreună cu un nou capitol din această deja trilogie science-fiction la care se lucrează, invită la împreună-mirare și la imaginarea viitorului conștiinței umane. Astfel, THY VEILS leagă un fir narativ construit în jurul unor povești personale din acest spațiu imaginativ mitologic, propunând în acest fel schițe pentru mitologii viitoare.” - se arată într-un comunicat de presă.

Despre acest nou material, Daniel Dorobanțu, fondatorul grupului, declară: “ În contextul explorărilor Thy Veils, «Next Forever» este bucuria pe care ți-o dă gândul apropierii de casă. Este, compozițional vorbind, un dans pe care îl dobândești din inerție, în mod organic și pe care îl dezvolți în principiile libere ale bucuriei. Thy Veils este o călătorie în pas cu timpurile și deseori înaintea lor.”

Pentru ca viziunea să primească lumina necesară iar privitul înspre noi zări să se zămislească în tonuri profunde de clar, grupului i s-au alăturat noi artiști ai căror creativitate este licărire pe luciul acelorași ochi.

Așadar, Mircea Ardeleanu Jr (bas, voce adițională și percuție), Maria Hojda (voce) și Alexandra Gîrbea (dans, coregrafie) completează acest nou univers în formare intitulat “Next Forever”.

Până în acest moment, grupul timișorean a lansat 7 albume de studio, 4 producții înregistrate live, numeroase single-uri, un DVD cu eseuri video non-narative, artă video pentru spectacole live și instalații video, muzică pentru film și dans contemporan. O discografie ce se înfățișează sub forma unei enciclopedii complexe a muzicii electronice ce introduce ascultătorul în sfere ce țin de futurewave, neoclasic, EDM sau NU jazz.

Expunerea live a creațiilor este o formă de empatie prin care artiștii își exprimă apartenența la lume și prin care împărtășesc publicului din pașii către această nouă formă de cosmos. Un univers în care senzația de rece dispare și se transformă într-un soi de bine radiant tocmai pentru că în această vastitate, călătoria nu mai este una solitară.

Primul moment în care publicul poate explora această formă de empatie universală transpusă în sunet este concertul pe care THY VEILS îl va susține în clubul Escape din Timișoara pe data de 7 octombrie. În cadrul evenimentului va fi prezentată și piesa “Influx”, o filă din povestea ce are să se numească “Next Forever”.

Cel de-al doilea eveniment live se va desfășura pe data de 18 noiembrie în Control Club din București.

