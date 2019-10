“Nuit Minimaliste”, de Andrei Irimia. Un album deosebit de compoziții ”melancolice” pentru pian

Muzicianul Andrei Irimia a lansat recent “Nuit Minimaliste”, un album deosebit de compoziții minimaliste pentru pian, care va capta imediat atenția celor care iubesc muzica clasică.

Închipuiți-vă o bijuterie foarte mică, dar atât de frumos lucrată și atât de delicată încât nu poți să-ți mai iei ochii de la ea.

Așa este și ”Nuit Minimaliste” - o mică bijuterie muzicală care surprinde extrem de plăcut datorită sentimentelor de melancolie franceză pe care le transmite.

Este o ”mică bijuterie clasică” pentru că albumul are doar 9 piese, iar acestea sunt foarte scurte, cea mai lungă având doar 3 minute și 16 secunde. Dar poate că artistul a dorit să-l scoată așa, pentru că, uneori, ce este puțin este mai bun.

Iar ”Nuit Minimaliste” are exact ce trebuie pentru ca ascultătorul să poată fi transportat, cel puțin cu gândul și cu sufletul, în alte vremuri, mai vechi. Franțuzești, bineînțeles ..

Citește și Celebra trupă de metal Machine Head va susține un concert special la București, de 3 ore

Într-un interviu acordat ȘtirileProTv.ro, Andrei spune că, pentru el, melancolia a fost un bun "prieten" care l-a îndemnat la introspecție.

Cristian Matei: Salut, Andrei. “Nuit Minimaliste” este un album deosebit, care atinge sufletul de la prima piesă. Cum l-ai compus de a ieșit atât de melancolic? Ai fost sub imperiul unor experiențe trăite de tine sau … pur și simplu acesta ești tu?

Andrei Irimia: ”Îți mulțumesc! Mă bucur că ți-a plăcut. Cred că răspunsul se află undeva la mijloc, întotdeauna am perceput starea de melancolie ca pe o stare constructivă, de care nu trebuie să ne ferim atunci când ne înconjoară. Pentru mine a fost un bun "prieten" care m-a îndemnat la introspecție și m-a format cu timpul. De la fiecare stare mai puțin bună am avut ce învăța, atât timp cât nu m-am ferit de la a privi în față lucrurile care mă apăsau în momentul respectiv.

Am scris piesele cu gândul de a invita la rândul meu ascultătorul într-o călătorie spre propria persoană, o călătorie atât de necesară în momentele agitate de care ne lovim zilnic, conectați la prea mulți factori externi care ne influențează stilul de viață și uneori modul în care gândim.”

Cristian Matei: Nu era mai potrivit dacă albumul se numea ”Nuit de la melancolie”? Pentru că, da, piesele se bazează pe linii melodice simple, minimaliste, însă acest lucru nu înseamnă întotdeauna melancolie, așa cum se întâmplă cu toate cele 9 piese de pe “Nuit Minimaliste”.

Andrei Irimia: ”Stilul minimalist în muzica modernă a apărut ca o reacție la complexitatea stilului clasic, se pot crea foarte multe lucruri frumoase când ai resurse multe, în cazul nostru notele muzicale.

Ce se întâmplă atunci când ai foarte puține sunete la îndemână, mai poți transmite o emoție puternică cu resurse limitate? Pentru mulți compozitori a fost o provocare, inclusiv pentru mine. Sunt sigur că ar putea exista și alte titluri mai potrivite, însă genul minimalist în muzica instrumentală a avut totuși o influență foarte mare asupra mea și a modului în care simt muzica, motiv pentru care am ales să scot acest cuvânt în evidență.”

Cristian Matei: Ce mi s-a părut deosebit la acest album și mi-a plăcut foarte mult este faptul că, în timp ce ascultam piesele, parcă eram într-un film franțuzesc din anii 60. Cel puțin la ”Taxi pur Chopin” mi s-a părut că trebuie să apară din clipă în clipă Yves Montand :) Există o legătură între film, în general, și ”Nuit Minimaliste”?

Andrei Irimia: ”Bineînțeles! Muzica de film este compusă în general pe o structură muzicală minimalistă și datorită acestui "pattern" se fac tot felul de conexiuni cu muzica de film și în cazul albumului meu. Apropo de filmul franțuzesc, cum ar fi plimbarea în noapte făcută de Jeanne Moreau în “Ascenseur pour l'échafaud” fără muzica lui Miles Davis sau minunatul "Amélie" fără muzica lui Yann Tiersen?

Uneori îmi apar tot felul de secvențe în minte, în timp ce compun, un suport vizual imaginar de film să-i spunem, ce potențează piesa respectivă și mă ajută în a-i da o formă. Procesul compozițional îmi este influențat cu siguranță și de fascinația pe care o port pentru importanța muzicii în istoria cinematografiei.”

Cristian Matei: Dă-ne câteva detalii despre munca depusă la înregistrarea acestui album: unde a fost înregistrat, cât timp a durat tot procesul de creație/producție și ce colaboratori ai avut...

Andrei Irimia: ”Procesul de creație nu a durat foarte mult, probabil câteva săptămâni, mai greu a fost să găsesc un loc unde să pot înregistra un Grand Piano, majoritatea studiourilor din București oferind doar posibilitatea înregistrării unui sunet de pian digital, de care m-am ferit. Până la urmă, am găsit un Kawai la sala Arcub, de unde am "furat" cu grijă sunetul. Procesul de masterizare a durat câteva zile, nu am vrut multe intervenții la sunet, pe unele piese mi se poate auzi chiar și respirația înainte de a ataca un refren, mi-am dorit foarte mult sound-ul să rămână natural și intim în același timp.

Singura persoană cu care am colaborat a fost violinista Alexa Juvină, pentru piesa “Monochrome”, restul orchestrațiilor și efectelor fiind aranjate de mine.”

Cristian Matei: Am observat faptul că albumul poate fi ascultat gratuit exclusiv pe site-ul tău, andreirimia.com, și de asemenea că poate fi descărcat în variantă electronică, în schimbul unei sume oarecare - și subliniez acest lucru, că nu există o sumă impusă, ci fiecare dă atât cât dorește - tot de pe site-ul tău. Cu alte cuvinte, ca artist ești complet independent și nici măcar pe Spotify nu ai piese, deși profilul tău există pe această platformă. Nu crezi că te-ar ajuta dacă ai intra pe platformele de streaming? Măcar la capitolul popularitate și notorietate, dacă nu la cel financiar, despre care știm cu toții cum funcționează. Care este strategia ta?

Andrei Irimia: ”Așa este, e un capitol în care am fost nehotărât, asta pentru că sunt avantaje și dezavantaje pe multe dintre platformele de streaming. O să apară pe câteva dintre ele în viitorul apropiat, sunt conștient de potențiala expunere pe care mi-o pot oferi.”

Cristian Matei: Ultima mea întrebare este legată de partea de LIVE, pentru că, bănuiesc că aceasta este principala modalitate prin care te promovezi ca artist: concertele. Am văzut, de exemplu, că spectacolul tău din 3 noiembrie din București este sold-out, ceea ce mă bucură. Vei mai susține concerte? Și nu în ultimul rând … ce planuri ai ca muzician în perioada următoare?

Andrei Irimia: ”Cu siguranță! Concertul de pe 3 noiembrie o să dea forma unui viitor concept, ce poartă același nume, "Nuit Minimaliste". Voi strânge mai mulți artiști care au adoptat acest stil la instrumentul lor, pentru ca în viitoarele concerte pe care o să le susțin să-i am invitați.

În următoarele luni voi continua cu promovarea albumului prin reprezentații live și din vara anului viitor mă reîntorc la a compune material nou.”

Mai multe detalii despre muzicianul Andrei Irimia puteți găsi pe site-ul său oficial, andreirimia.com sau pe pagina sa de Facebook.

Autor: Cristian Matei ”Mumu”