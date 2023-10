Top filme de groază pentru Halloween. Pelicule horror interzise în unele țări

Dacă ești în căutarea unui maraton de filme de groază care să te țină lipit de scaun, urmărește lista cu acele mai înfricoșătoare pelicule.

În continuare vă prezentăm nu doar o selecție remarcabilă de filme de groază, ci și câteva pelicule care au fost interzise în anumite țări din cauza conținutului lor extrem de înspăimântătot.

Top filme horror

The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021)

The Grudge (2020)

Midsommar (2019)

Hereditary (2018)

A Quiet Place (2018)

The Haunting of Hill House (Miniserie TV, 2018)

Get Out (2017)

Annabelle: Creation (2017)

The Babysitter (2017)

It Chapter One (2017)

The Conjuring 2 (2016)

Don't Breathe (2016)

The Autopsy of Jane Doe (2016)

The Witch (2015)

Crimson Peak (2015)

The Visit (2015)

It Follows (2014)

The Babadook (2014)

Sinister (2012)

The Cabin in the Woods (2012)

Insidious (2010)

Drag Me to Hell (2009)

The Strangers (2008)

The Orphanage (2007)

The Descent (2005)

Saw (2004)

The Grudge (2004)

The Ring (2002)

The Others (2001)

Donnie Darko (2001)

The Silence of the Lambs (1991)

The Sixth Sense (1999)

The Blair Witch Project (1999)

A Nightmare on Elm Street (1984)

Let's Scare Jessica to Death (1971)

The Exorcist (1973)

The Texas Chain Saw Massacre (1974)

The Omen (1976)

The Hills Have Eyes (1977)

Halloween (1978)

Rosemary's Baby (1968)

Psycho (1960)

Filme horror pe Voyo de Halloween 2023

Pentru că se apropie Halloweenul și este o perioadă în care multă lume urmărește filme de groază, vă prezentăm o serie de pelicule horror pe care le puteți urmări pe platforma VOYO:

Haunt – Casa Bântuită – 2019

De Halloween, un grup de prieteni se confruntă cu o casă bântuită „extremă” care promite să se hrănească cu cele mai întunecate temeri ale lor. Noaptea devine mortală, când își dau seama înfiorătoare că unele coșmaruri sunt reale.

Scary Stories to tell in the dark - Povești de groază de spus pe întuneric 2019

În noaptea de Halloween din 1968, Stella și cei doi prieteni ai ei se întâlnesc cu un străin enigmatic numit Ramón, care le dezvăluie un caiet sinistru plin de povești întunecate.

Byzantium – 2012

Eleanor și Clara, două tinere misterioase dar foarte sărace, reușesc sa fugă de la locul unei groaznice fărădelegi, ajungând într-o statiune veche și neîngrijită de la malul mării. Ele încearcă să facă rost de bani și să-și găsească refugiul în această localitate ieftină de pe litoral, lucrând prin hotelurile sale decăzute. În micul orășel de la malul mării încep să moară oamenii. Iar trecutul, de care fetele fugiseră atâta vreme, le ajunge din urmă - dezlănțuind consecințe dramatice.

Seance - Ședința de spiritism - 2021

Camille Meadows este noua fată care își începe studiile la prestigioasa Academie de fete, Edelvine. La scurt timp după sosirea ei, șase fete o invită să li se alăture într-un ritual, evocând spiritul unui fost student mort care se pare că bântuie holurile facultății. Chiar înainte de zori, una dintre fete moare, făcându-le pe celelalte să se întrebe ce au adus la viață.

The Seventh Day - Ziua 7 – 2021

Un renumit exorcist face echipă cu un preot începător pentru prima sa zi de antrenament. Pe măsură ce se cufundă mai adânc în iadul de pe pământ, liniile dintre bine și rău se estompează și apar propriile lor demoni.

The Dyatlov Pass Incident - Trecătoarea Diavolului – 2013

Un grup de studenți merge la locația infamului incident al pasului Dyatlov pentru a face un documentar, dar lucrurile se înrăutățesc pe măsură ce secretul a ceea ce s-a întâmplat acolo este dezvăluit.

Top filme de groază interzise

Unele filme de groază au fost atât de violente și explicite încât au fost interzise în anumite țări, ceea ce, în unele cazuri, nu a făcut decât să le facă mai populare.

Majoritatea peliculelor interzise în anumite țări au conținut violent – scene de tortură extremă, abuzurile sexuale și violență explicită.

The Bunny Game, Grotesque, Salò și The Human Centipede sunt doar câteva exemple de filme de groază interzise din cauza scenelor extrem de tulburătoare și grafice.

Cannibal Holocaust și A Serbian Film sunt unele dintre cele mai controversate filme de groază realizate vreodată, cunoscute pentru reprezentările explicite și deranjante ale violenței și conținutului sexual.

Este de înțeles de ce unele filme de groază au fost interzise, deoarece unele dintre ele au fost profund tulburătoare și chiar au estompat granițele dintre ficțiune și viața reală. Iată 10 exemple de filme de groază șocante care au fost interzise.

The Bunny Game

The Bunny Game este un film de groază avangardist cu buget redus, lansat în 2010 și regizat de Adam Rehmeier. Filmul urmărește o lucrătoare sexuală dependentă de droguri pe nume Bunny (Rodleen Getsic), care este răpită de un șofer de camion care o supune la „jocuri” de tortură extremă și la diverse abuzuri sexuale.

The Bunny Game este plin de scene grafice și deranjante, ceea ce a dus la interzicerea sa în Marea Britanie de către British Board of Film Classification, care l-a numit „inacceptabil pentru public". Pelicula a câștigat mai multe premii la Festivalul de film PollyGrind din 2011, conform screenrant.com.

Grotesque

Grotesque este un film horror japonez lansat în 2009 și regizat de Kōji Shiraishi. Filmul prezintă povestea unui doctor cu nevoi extreme și depravate care răpește un cuplu.

Acțiunea se învârte în jurul unei femei și a iubitului ei care sunt supuși unor acte de cruzime și violență.

Filmul are scene grafice de tortură și abuz, ceea ce a determinat Consiliul britanic de clasificare a filmelor să interzică lansarea filmului în Marea Britanie. BBFC a explicat că, spre deosebire de alte filme de groază cu tematică de „tortură”, precum Saw și Hostel, Grotesque nu are o narațiune sau o dezvoltare a personajelor.

Salò, or the 120 Days of Sodom

Salò a fost regizat de Pier Paolo Pasolini și a fost lansat în 1975. Bazat pe romanul din 1785 „Cele 120 de zile ale Sodomei” al Marchizului de Sade și împărțit în patru segmente (inspirat din Divina Comedie a lui Dante), Salò urmărește povestea a patru tineri libertini italieni bogați și corupți din Republica fascistă Saló care răpesc 18 adolescenți pentru a-i supune timp de patru luni la violență extremă, sadism și tortură psihologică și sexuală.

Salò a avut o scurtă rulare în cinematografele din Italia înainte de a fi interzis și, din cauza reprezentărilor grafice ale tinerilor supuși la tortură, abuz sexual, crimă și multe altele, filmul a fost interzis (și rămâne interzis) în mai multe țări, cum ar fi Canada, Australia și Noua Zeelandă.

Hostel: Part II

Hostel: Part II a fost regizat de Eli Roth și a fost lansat în 2007. Urmărind aceleași teme ca și primul film, Hostel II urmărește povestea a trei tinere din America, studente la arte în Roma care sunt păcălite să călătorească în Slovacia, unde sunt răpite și duse la o unitate unde clienții bogați plătesc pentru a tortura și ucide alți oameni. Hostel 2 a fost interzis în cinematografe în diferite țări, inclusiv în Germania și Noua Zeelandă, din cauza scenelor grafice de tortură, iar în 2007, în Marea Britanie, politicienii au susținut că posesia de imagini din film ar putea fi considerată ilegală.

I Spit On Your Grave

I Spit On Your Grave este un film horror care prezintă povestea unei răzbunări, regizat de Meir Zarchi. Pelicula o urmărește pe Jennifer Hills (Camille Keaton), o scriitoare care trăiește în New York și care se răzbună pe cei patru agresori care au violat-o și au lăsat-o să moară. Filmul a fost interzis în multe țări, cum ar fi Irlanda, Norvegia, Islanda, Marea Britanie și Germania de Vest, deoarece „glorifica violența împotriva femeilor", iar în alte țări a fost editat pentru a putea fi lansat.

The Last House on the Left

The Last House on the Left este un film de groază regizat de Wes Craven la debutul său ca regizor. Filmul le urmărește pe Mari Collingwood (Sandra Peabody) și pe prietena ei Phyllis (Lucy Grantham), care întâlnesc o bandă de violatori și criminali în drum spre un concert. După uciderea lor, banda se refugiază fără să vrea în casa familiei lui Mari, unde se confruntă cu răzbunarea părinților ei. Având în vedere scenele grafice de viol și tortură, The Last House on the Left a fost interzis în Marea Britanie și, contrar credinței populare, nu a fost interzis în Australia la lansarea sa inițială, dar nu a fost preluat pentru distribuție din cauza scenelor grafice și deranjante.

A Serbian Film

Filmul regizat de Srđan Spasojević și lansat în 2010, urmărește povestea lui Miloš (Srđan Todorović), un fost star porno care revine în industria filmelor pentru adulți pentru a asigura un viitor mai bun pentru familia sa. Cu toate acestea, el descoperă că producția filmului la care participă ascunde multe secrete oribile și ajunge să fie implicat în evenimente sinistre, cu consecințe terifiante. Pentru conținutul extrem de violent, A Serbian Film a fost interzis în foarte multe țări, inclusiv în Germania, Brazilia, Malaezia, Spania și Norvegia. Deși continuă să fie interzis în mai multe cinematografe, unele țări au ales să îl lanseze, dar nu în varianta originală, ci modificată.

Cannibal Holocaust

Canibal Holocaust este un film italian lansat în 1980, regizat de Ruggero Deodato. Este un film controversat, considerat unul dintre pionierii genului found footage. Acțiunea urmărește o echipă de filmare care călătorește în jungla amazoniană pentru a filma triburi indigene. Membrii echipei dispar în mod misterios. Antropologul Harold Monroe este de acord să conducă o misiune de salvare pentru a-i găsi pe cei dispăruți, dar nu poate decât să recupereze cutiile de film pierdute ale echipei, pe care un post de televiziune american dorește să le difuzeze în ciuda conținutului grafic și macabru. Cannibal Holocaust este unul dintre cele mai controversate filme de groază din istoria cinematografiei datorită violenței sale grafice și realiste și a scenelor tulburătoare care prezintă abuzuri sexuale, tortură și chiar violență față de animale. S-a crezut chiar că filmul prezintă crime reale, până în punctul în care regizorul a fost arestat și acuzat de crimă, dar în cele din urmă a fost exonerat. Cannibal Holocaust a fost interzis în mai multe țări, inclusiv în Italia, Australia, SUA, Norvegia, Singapore și Finlanda și, deși interdicția a fost ridicată în unele țări, pelicula continuă să fie interzisă în multe altele.

The Human Centipede II

Filmele Human Centipede I și II sunt unele dintre cele mai controversate filme de groază din ultimii ani. The Human Centipede 2 (Secvența completă) a fost lansat în 2011, a fost regizat de Tom Six și prezintă povestea lui Martin Lomax (Laurence R. Harvey), un bărbat cu probleme psihice care devine obsedat de The Human Centipede și decide să își facă propriul „chilopod”. Din cauza scenelor șocante, The Human Centipede 2 a fost interzis în Marea Britanie, argumentându-se că „niciun fel de tăieturi” din montaj nu ar putea face filmul acceptabil pentru a fi prezentat. Filmul continuă să fie interzis în Noua Zeelandă.

Traces of Death

Traces of Death este un film cu buget redus bazat pe filmul horror mondo Faces of Death. Traces of Death a fost lansat în 1993 și prezintă imagini grafice ale morții și a violenței umane. Nu este o surpriză, așadar, că filmul a atras o mulțime de controverse și a fost interzis în mai multe țări. Povestea filmului Traces of Death este compusă practic dintr-o serie de clipuri reale și șocante cu accidente rutiere, crime, sinucideri, execuții, accidente industriale și alte evenimente catastrofale. Filmul încearcă să arate aspectele cele mai brutale ale realității și, astfel, să provoace reacții puternice din partea spectatorilor.

Scandaluri în jurul unor filme de groază

Filmele de groază sunt menite să ofere pentru public posibilitatea de a explora diverse temeri. Există însă unele filme de groază care au ajuns să fie interzise în diferite țări.

Genul horror s-a ramificat în diferite subgenuri, aducând varietate unui gen care nu se mai rezumă doar la a speria publicul. Genul horror s-a amestecat cu succes cu comedie, acțiune și dramă, dar au existat diverse proiecte horror care și-au depășit propriile limite și au sfârșit prin a fi profund deranjante.

Filmele de groază nu sunt străine de controverse din cauza temelor și subiectelor pe care le abordează și nu este deloc p surpriză când un film de groază este interzis în unele țări. Cu toate acestea, au existat multe cazuri în care interzicerea unui film de groază a determinat publicul să fie și mai interesat de acesta.

În continuare vă prezentăm câteva controverse care au apărut în jurul unor filme de groază care au ajuns până la urmă să fie interzise în unele țări.

Filmul japonez Grotesque este cunoscut pentru natura sa înfricoșătoare. Cu o estetică brutală și conținut explicit, acest film a generat controverse ample și a fost interzis în mai multe țări din cauza scenelelor sale extrem de violente și sângeroase. Filmul a stârnit dezbateri cu privire la limitele acceptabile ale reprezentării violenței în cinematografie și este un exemplu al genului de groază extremă care se adresează unui public matur care caută provocări. Este important de menționat că acest film este potrivit doar pentru cei care caută experiențe cinematografice intense și înfricoșătoare.

A Serbian Film este, de asemenea, unul dintre cele mai tulburătoare și controversate filme realizate vreodată, din cauza abordării sale și a reprezentărilor grafice a scenelor de violență. Pelicula este cunoscută pentru scenele sale extrem de violente și sexuale, care au generat reacții puternice și controversate din partea criticilor și a publicului. Multe țări au interzis sau au tăiat anumite părți ale filmului din cauza conținutului său extrem. Este important să subliniem că acest film nu este potrivit pentru toate persoanele și ar trebui abordat cu mare precauție.

Un alt film care a stârnit o mulțime de controverse este Canibal Holocaust. Filmul a fost controversat pentru scenele sale extrem de violente, inclusiv secvențe de cruzime asupra animalelor și acte de violență umană explicită. De asemenea, a stârnit acuze de exploatare culturală, deoarece triburile indigene au fost prezentate într-un mod denigrator. Pelicula a generat numeroase scandaluri, inclusiv procese legale pentru regizorul Ruggero Deodato, care a fost acuzat că a omorât actorii din film pentru a aduce autenticitate peliculei.

Filmul a avut un impact semnificativ asupra cinematografiei, punând sub semnul întrebării limitele acceptabile ale reprezentării violenței în filme. Canibal Holocaust rămâne un subiect de dezbatere în lumea filmului în mod special din cauza controverselor care l-au înconjurat.

De asemenea, seria de filme Traces of Death a fost extrem de controversată și a generat numeroase scandaluri de-a lungul anilor. Unii au susținut că filmele sunt pur și simplu o formă de exploatare a violenței și a morții în scopuri comerciale. Mulți sunt însă de părere că filmul reprezintă un mijloc de a ilustra realități brutale și de a atrage atenția asupra morții.

Multe țări au interzis sau au cenzurat filmele din seria Traces of Death din cauza conținutului lor extrem de șocant. Acestea sunt considerate printre cele mai perturbatoare și deranjante filme documentare create vreodată, și, de obicei, sunt destinate doar publicului matur și cu stomac tare.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 28-10-2023 17:04