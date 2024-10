Cel puțin 5 filme românești vor fi lansate în această toamnă. Comedia pregătită de producatorul peliculei „Teambuilding”

În ultimii ani, producțiile noastre au mare succes de box office și sunt mai vizionate decât pelicule internaționale de renume. Unele au intrat cu brio pe marile platforme video. Iar anumite scenarii de comedie au fost cumparate de alte țări, care au tradus filmele și au adaptat glumele ca să prindă la publicul lor.

„Anul nou care n-a fost” a avut un debut impresinant si a reusit sa stranga in primul weekend de la lansare peste 500 de mii de lei. Filmul a cărui acțiune se desfășoară într-o singură zi, înaintea Revoluției din 1989, a fost apreciat nu doar la nivel national, ci și internațional.

Pelicula a primit premiul pentru cel mai bun film din secţiunea Orizzonti, la bienala de la Venetia. Totodată, este ar putea fi nominalizat la premiile Academiei Europene de Film. A avut premiera la Festivalul de film din Vancouver si urmeaza sa fie prezentat la Zurich si Frankfurt.

Adrian Vancica, actor: „Am stat în sală si oamenii oftau când vedea un foen din vremea aia. Oamenii au recunoscut, îi auzeam cum vorbeau, am avut și eu tapet d-ăsta. Un prieten de al meu, mi-a zis: 'Eu am avut fix Trening de care aveau studenții pe care i-ați arătat voi. Unde l-ați găsit?'. Sunt și niște repere, din asta, dincolo de poveste și dincolo de actorie. Lumea pleacă cu filmul ăsta pentru că apasă pe niște butoane”.

Un alt film care s-a bucurat de succes pe plan național și internațional este „Zapadă, Ceai si Dragoste”. Cei trei protagoniști, care dau și numele peliculei, se teleportează acum în anul 85, în Dacia antică, în timpul războaielor dintre daci și romani.

Prima parte a filmului a stat câteva săptămâni în topurile platformei Netflix și a fost dublată și tradusă în mai multe limbi.

Cătălin Bugean, regizorul filmului: „A fost foarte bine primită partea întâi de la film și, evident, ne așteptam să vină multă lume pentru că știu la ce să se aștepte. Este o comedie ușoară de sâmbătă. O comedie care îți dă o stare de bine și cred că asta își dorește publicul acum”.

Filmele locale sunt tot mai apreciate de români, dar și de străini. „Teambuilding” a devenit un fenomen în România, iar datorită popularității, sccenariul filmului a fost cumpărat de mai multe țări și adaptat.

Matei Dima, producatorul peliculei „Teambuilding”, pregătește acum o altă comedie: Candidatul Perfect.

Matei Dima: „Este o satiră politică, este o satiră socială mai mult decât politică. E despre ce am face fiecare din noi dacă am fi președinte. Ore ce decizii am lua, ce legi am da”.

„Vama veche retreat” sau „Transilvanian Ninja” sunt alte filme românești care vor apărea în curând la cinema.

